Първа по рода си: Учени откриха „галактика-призрак“ без нито една звезда

З а първи път в човешката история е наблюдаван подобен феномен. Учените получиха нови доказателства за съществуването на първата потвърдена галактика в историята, в която липсват звезди.

Обектът, известен под името Cloud 9, съдържа огромни запаси от водород и тъмна материя, но не излъчва никаква светлина, се посочва в изследване, публикувано в arXiv.

Какво се знае за Cloud 9?

Обектът Cloud 9 се намира на 14 милиона светлинни години от Земята, в близост до спиралната галактика Месие 94 (M94).

Според оценките на астрономите тази система съдържа водороден облак с маса от приблизително 1 милион слънчеви маси и тъмна материя с маса около 5 милиона слънчеви маси.

Астрономите обясняват, че подобни запаси от материя обикновено служат като градивни блокове за появата на звезди. Въпреки това при Cloud 9 наблюденията от космическия телескоп „Хъбъл“ показват пълна липса на звездарна емисия.

Повечето обекти във Вселената оставят светлинна следа, докато Cloud 9 не излъчва светлина изобщо.

Резултати от наблюденията с Gran Telescopio Canarias

За да проверят хипотезата, екип от учени, ръководен от Игнасио Трухильо от Института по астрофизика на Канарските острови, използва камерата HiPERCAM на Gran Telescopio Canarias – най-големия оптичен телескоп в света.

Учените успяха да заснемат най-дълбоките изображения на региона около Cloud 9. За над 2,36 часа време на експозиция те не уловиха абсолютно никакво излъчване.

Причини за липсата на звезди в галактиката

Космолозите обясняват този феномен с влиянието на фоновото ултравиолетово лъчение, което е пропило Вселената след епохата на реонизация.

Процесът протича по следния начин:

Ултравиолетовото лъчение нагрява газа в халата от тъмна материя със сравнително малка маса.

Поради високата температура газът не може да се охлади и свие ефективно.

Без сгъстяване и свиване на материята процесът по образуване на звезди спира.

Симулациите показват, че халата от тъмна материя с маса под 5 милиарда слънчеви маси би трябвало да останат без звезди. Cloud 9 напълно съответства на тези изчисления.

Въпреки това окончателният статус на обекта предстои да бъде потвърден от последващи наблюдения с космическия телескоп „Джеймс Уеб“.