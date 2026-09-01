България

DARA се разделя с „Вирджиния Рекърдс“

„Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока“, написа поп звездата в социалните мрежи.

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 21:35
DARA се разделя с „Вирджиния Рекърдс“
DARA   
Източник: БГНЕС

П оп певицата DARA обяви официално, че прекратява професионалното си сътрудничество с музикалната компания „Вирджиния Рекърдс“ след почти десет години съвместна работа. Новината беше съобщена от самата изпълнителка чрез публикация в нейния профил в Instagram.

В обръщението си тя изрази благодарност към екипа на лейбъла за доверието, подкрепата и постигнатите успехи през годините. Изпълнителката изтъкна, че затварянето на тази важна глава от кариерата ѝ е съпроводено с вълнение за предстоящите ѝ самостоятелни проекти и бъдещо музикално развитие.

DARA стана част от каталога на „Вирджиния Рекърдс“ през 2016 г., след като придоби голяма популярност с участието си във формата X Factor, като през годините с лейбъла се утвърди като едно от водещите имена на българската поп сцена.

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA    
DARA Вирджиния Рекърдс професионална раздяла българска поп музика X Factor
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