Свят

„Миризмата на смъртта остава с теб“: Над 1000 загинали и хиляди изчезнали след кошмара в Хималаите

Огромни райони в Непал и Тибет остават напълно откъснати от света. Учени разкриват, че срутилият се ледник е давал видими сигнали дни преди катастрофата

1 септември 2026, 16:57
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М ащабът на природното бедствие, сполетяло граничния регион между Непал и Китай, придобива катастрофални размери. Повече от седмица след опустошителните внезапни наводнения и кални свлачища, общият брой на потвърдените жертви в двете държави надхвърли 1000 души (1003 в Непал и 16 в Китай), а над 4400 души остават в неизвестност. Според Организацията на обединените нации (ООН) до десетки населени места все още не е стигнала никаква хуманитарна помощ, тъй като мостовете и пътищата са напълно унищожени, съобщава CNN.

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава, появи се и нова заплаха

Най-драматичната битка с времето в момента се води около хидроелектрическите централи в Непал. Около 900 работници се водят застрашени или блокирани в подземен тунел край река Тришули. Спасителни екипи и армейски части отчаяно се опитват да изпомпват вода и кал и да вкарват свеж въздух под земята с надеждата да открият оцелели.

Източник: БТА

„Миризмата на смъртта остава с теб“: Свидетелства от ада на терен

Репортерски екипи на CNN, пътуващи с лодки заедно с непалската полиция по река Нараяни (както се нарича река Тришули след сливането си по-надолу по течението), предава за покъртителни гледки. Водата пренася тела на десетки километри от епицентъра на бедствието, чак до района на град Бхаратпур, близо до индийската граница.

Спасителите претърсват островчета и гъста растителност с пръти в търсене на загинали.

Невъобразима и разтърсваща природна катастрофа в Непал

„Миризмата на смъртта остава с теб. На всеки му е тежко, когато вижда мъртви тела. Гледките са разтърсващи, но ако се огънем и отслабнем, няма да можем да работим. Длъжни сме да останем силни“, споделя пред CNN член на спасителния екип.

В същото време болниците в столицата Катманду са препълнени. Д-р Кали Прасад Росиара, заместник-директор на Университетската болница T.U., отправи пряк апел към света:

Източник: БТА

„Молим целия свят за помощ! Непал страда, нашият народ страда. Помогнете с каквото можете! Това е бедствие за целия свят, защото сред засегнатите има граждани от много държави“.

Стените на болницата са облепени с фотографии на изчезнали хора, поставени от техните близки, които обикалят от клиника на клиника.

Жертвите в Непал наближават 1000, стотици са блокирани в пълни с кал тунели

Тъй като моргите са препълнени, властите са започнали да погребват стотици неидентифицирани тела в масови гробове на свещено за индусите място в окръг Читван. За подпомагане на идентификацията Китай обяви, че изпраща в Непал свои експерти по ДНК анализ.

Хронология на ада: Как се разви катастрофата

Катастрофата започва миналата сряда в 8:37 ч. сутринта местно време, когато американската геологична служба (USGS) регистрира трус по границата между Непал и Китай. Почти едновременно с това гигантска лавина от лед и скали се срутва от планинския масив директно в река Лхенде Кхола (приток на Бхоте Коши).

Сряда: Внезапната приливна вълна помита всичко по пътя си. До следобеда Непалският борд по туризъм съобщава за 384 изчезнали туристи (291 от които чужденци). До края на деня броят на загиналите в Непал бързо скача от 17 на 157 души.

Четвъртък: От китайска страна съобщават за 558 изчезнали в град Шигаце. Телата на първите жертви, отнесени от придошлата вода, са извадени от реката чак в индийския щат Утар Прадеш. Държавният департамент на САЩ обявява, че 90 американци са в неизвестност.

Петък: Заграждащо езеро от китайската страна на границата прелива и скъсва стената си, което временно спира спасителните операции. Загиналите в Непал вече са над 570.

Събота и Неделя: Броят на жертвите надхвърля 700, а в Непал започва подготовката за масови погребения. Изчезват близо 900 работници от ВЕЦ проектите.

Понеделник и Вторник: Броят на загиналите в Непал преминава психологическата граница от 1000 души, а премиерът Балендра Шах съобщава, че над 11 000 души са били спасени от началото на бедствието. В неизвестност остават общо над 4400 души в двете страни.

Източник: БТА

„Грешка в сметките“: Знаците са били видими, но са били пренебрегнати

Нов доклад на научния консорциум HiRISK, който следи рисковете в планинските региони, разкрива скандален факт: срутилият се ледник е показвал ясни симптоми на нестабилност дни преди инцидента. Сателитните снимки са отчели видими промени - водата от топенето е станала кафява, а в околната скална маса са се появили гигантски пукнатини.

Източник: БТА

„Ако имаше изградена операционна система за ранно предупреждение по течението, можеха да бъдат спасени значителен брой човешки животи“, посочват учените.

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

Макар че при самия граничен пункт вълната е връхлетяла твърде бързо, по-надолу по течението хората са имали над 10 минути за евакуация - време, напълно достатъчно за спасение при налична тревога.

Нещо повече - през май 2026 г. представители на Непал и Китай са провели официални преговори в Катманду за създаване на система за споделяне на данни в реално време за хималайските ледници. Бюрократични спънки и настъпването на мусонния сезон обаче са забавили подписването на договора за есента.

Източник: БТА

„Трагедията ни изпревари“, признава Бинод Параджули, старши хидролог от Непал.

В същото време китайското Министерство на водните ресурси предупреждава, че околните ледници в близост до кратера на срутването все още са нестабилни и съществува реална опасност от нови вторични срутвания.

Българин е в неизвестност след бедствието в Непал

Информационно затъмнение в Тибет

Докато в Непал хуманитарните екипи и чуждестранните медии предават свободно, от другата страна на границата властва пълна информационна затвореност. В китайското пристанище Гйиронг (Тибет), където водна стена унищожи целия регион и остави единствено една водна кула да стърчи, над 540 души се водят за изчезнали.

Достъпът на чуждестранни журналисти до Тибет е абсолютно забранен, а китайските цензори в интернет бързо изтриват любителски видеа от бедствието, качени от обикновени граждани.

Източник: БТА

Властите в Пекин вече са санкционирали поне дузина души за „разпространение на фалшиви новини“ относно реалния мащаб на трагедията. В отговор на обвиненията, говорителят на китайското Външно министерство заяви, че Пекин предоставя информация „открито, прозрачно и навреме“.

ООН алармира: Риск от епидемии и остра хуманитарна криза

Доклад на ООН от тази седмица чертае мрачна картина за оцелелите. В окръзите Рашува и Нувакот хората страдат от остър недостиг на храна (ориз и леща), липсват палатки и чиста вода. На места се търсят спешно химикали и дезинфектанти, за да се потуши трупната миризма от загинали хора и животни.

Хуманитарните организации предупреждават за опасност от избухване на холера, коремен тиф и малария. Над 2600 деца под 5-годишна възраст са застрашени от остра форма на недохранване, а над 100 дечица са останали без родители или са разделени от семействата си в хаоса. Властите и международните екипи продължават да пробиват път през разрушенията, но за стотици хора под земята и в откъснатите села времето отдавна е изтекло.

Смъртоносно наводнение в Непал
38 снимки
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
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