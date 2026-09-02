Любопитно

2 септември: Тъмната история за страха, прераснал в брутално клане

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 септември 2026, 06:37
2 септември: Тъмната история за страха, прераснал в брутално клане
Източник: iStock/GettyImages

П ариж през септември 1792 г. не прилича на нищо познато. Френската революция, започнала с надежди за свобода и равенство, вече се задъхва от параноя.

Напредващата пруска армия е на крачки от превземането на ключовата крепост Вердън, а пътищата към столицата са практически открити. В тази атмосфера на пълна паника, когато градът се готви за обсада, плъзва слух, който за броени часове превръща страха в неконтролируема жестокост.

Илюзията за заговор зад затворническите решетки

Из френската столица започва мълниеносно да се разпространява слухът, че задържаните аристократи, роялисти и свещеници, които не са се заклели във вярност към Гражданската конституция на духовенството готвят масов бунт.

Мълвата гласи, че веднага щом доброволците заминат за фронта, затворниците ще разбият килиите си, ще се въоръжат и ще избият семействата на патриотите в гръб, отваряйки вратите за чуждите войски.

Жан-Пол Марат и радикалните вестникари от Якобинския клуб с дни нагнетяват напрежението, призовавайки за превантивни действия срещу вътрешния враг.

Следобед на 2септември искрата най-сетне пада. Нападателите преграждат пътя на конвой с арестувани духовници, които отказват да положат клетва пред новата власт. Само за минути целия конвой е унищожен, а екзекуциите бързо прерастват в организиран хаос.

Затворите като импровизирани ешафоди

Тълпи от въоръжени граждани, наричащи себе си санскюлоти*, се насочват към най-големите затвори в града. В продължение на пет дни затворите „Абеи“, „Карм“, „Ла Форс“ и „Салпетриер“ се превръщат в сцена на народни съдилища.

Процесите продължават секунди. Всяка присъда се произнася на място, а освобождаването на затворника често е просто парола за тълпата отвън, че човекът трябва да бъде убит още на прага.

Сред жертвите са не само политически фигури и духовници. В общия устрем за прочистване на града тълпата не прави разлика и убива стотици обикновени престъпници, осъдени за кражби, както и хора с психични разстройства.

Една от най-известните жертви става принцеса Дьо Ламбал, близка приятелка на кралица Мария-Антоанета. Нейното убийство и последвалото поругаване на тялото показват колко дълбоко са паднали задръбките на обществения ред.

Властта, която избра да премълчи

Най-поразителният факт около тези пет дни остава пълното парализиране на държавните институции. Временният министър на правосъдието Жорж Дантон и Парижката комуна са напълно наясно с случващото се, но предпочитат да не се намесват.

Гражданската гвардия и полицията просто наблюдават отстрани, без да направят опит да спрат екзекуциите. За новите лидери на Франция това зверство е полезно, защото то свързва населението с обща кръв и прави връщането назад към стария режим абсолютно невъзможно.

Когато кървавата вълна най-накрая утихва на седми септември, равносметката е ужасяваща. Убити са между хиляда и хиляда и четиристотин души, което представлява почти половината от цялото затворническо население на Париж по това време. Септемврийските кланета оставят незаличим белег върху историята на Френската революция, превръщайки се в първия голям знак за терора, който предстои да обгърне страната през следващите години.

  • Краят на най-страшната война в историята

На 2 септември 1945 г, водите на Токийския залив са необичайно спокойни. Върху палубата на американския линеен кораб „Мисури“ е поставена обикновена маса, покрита с зелено сукно.

Около нея са събрани висши офицери от всички съюзнически държави, чиито униформи носят белезите на години тежки боеве. Тържествената тишина се нарушава единствено от тракането на подметки, когато японската делегация се качва на борда.

Предстои подписването на документа, който официално слага край на Втората световна война.

Сянката на опустошението и капитулацията

До този момент Япония е изтощена до краен предел. Империята, която някога се разпростира върху огромни територии в Азия и Пасифика, е смазана от постоянните съюзнически офанзиви. 

С хвърлянето на атомните бомби над Хирошима и Нагасаки, както и с включването на Съветския съюз във войната в Далечния изток, император Хирохито взима решението да приеме исканията за безусловна капитулация. За японското общество, възпитано в дух на абсолютна вярност и неприемане на поражението, това е невиждано психологическо сътресение.

Делегацията от Токио е водена от министъра на външните работи Мамору Шигемицу, който ходи куцайки с бастун, и генерал Йошиджиро Умезу. Всички присъстващи на палубата наблюдават с пълно мълчание как представителите на победената империя пристъпват към масата с документите.

20 минути, които промениха света

В девет часа сутринта започва официалната церемония. Генерал Дъглас Макартър, върховен командващ съюзническите сили в Пасифика, застава пред микрофоните с думи за надежда за нов свят, в който мирът ще бъде изграден върху доверие и достойнство. След неговите думи японските представители първи поставят своите подписи под Акта за капитулация.

След тях подписи полагат представителите на Съединените щати, Китай, Великобритания, Съветския съюз, Австралия, Канада, Франция, Нидерландия и Нова Зеландия. Цялата процедура продължава едва двадесет минути, но всяко движение носи огромно историческо тегло.

В момента, в който генерал Макартър подписва документа, над Токийския залив се разнася оглушителен рев. Стотици американски изтребители и бомбардировачи прелитат в плътен строй над кораба „Мисури“, отбелязвайки окончателната победа.

Цената на мира и началото на нова ера

Денят на победата над Япония затваря най-кървавата страница в историята на човечеството. Шестгодишният глобален конфликт отнема живота на десетки милиони войници и цивилни, превръща цели континенти в руини и променя завинаги политическата карта на света.

Подписването на борда на „Мисури“ не просто слага край на военните действия, но и поставя началото на новия световен ред, доминиран от преначертани сфери на влияние и началото на Студената война.

Още събития на 2 септември:

  • 31 г. пр.н.е. – Война между Октавиан и Антоний: В Битката при Акциум Октавиан разгромява флотилията на Марк Антоний и Клеопатра VII.
  • 1666 г. – Избухва Големият пожар в Лондон, който гори три дни и унищожава 10 хил. сгради, включително катедралата Свети Павел.

Родени:

  • 1896 г. – роден е Асен Йорданов, български авиоинженер
  • 1964 г. – роден е Киану Рийвс, американски актьор
  • 1966 г. – родена е Салма Хайек, мексиканска актриса

Починали:

  • 1889 г. – умира Захари Стоянов, български писател
  • 1916 г. – умира Луи Айер, български педагог
  • 1937 г. – умира Пиер дьо Кубертен, френски общественик, основоположник на съвременните олимпийски игри
  • 1969 г. – умира Хо Ши Мин, виетнамски революционер
  • 1973 г. – умира Джон Роналд Руел Толкин, британски писател 

*буквално означава „без къси панталони“ (от sans – без, и culotte – кюлоти, вид тесни панталони до коленете, носени от аристокрацията и заможната буржоазия)

Автор: Надежда Неменски
Френска революция Септемврийски кланета Втора световна война Капитулация на Япония 2 септември История Париж Терор Кораб Мисури Големият пожар в Лондон
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и

Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и "Прогресивна България"

Децата на Хари и Меган тръгват на училище, родители получиха предупреждения

Децата на Хари и Меган тръгват на училище, родители получиха предупреждения

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители: Роди се дъщеря им Леа

Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители: Роди се дъщеря им Леа

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 3 дни
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 3 дни
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 3 дни
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев: Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие

Радев: Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие

България Преди 17 минути

Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника, заяви премиерът

Джон Търнъс и Тим Кук

„Hello“ от новия шеф на Apple: Джон Търнъс пое технологичния гигант от Тим Кук

Свят Преди 17 минути

След като Тим Кук изведе Apple до капитализация от 4,6 трилиона долара, щафетата поема ветеранът Джон Търнъс. Новият шеф ще трябва да преведе компанията през ключовия преход към изкуствения интелект и предстоящото представяне на сгъваемия iPhone

Трамвай и камион на "Чистота" се удариха на голям столичен булевард

Трамвай и камион на "Чистота" се удариха на голям столичен булевард

България Преди 1 час

Движението на трамваите в района е спряно

Предлагат агенти на ДАНС да могат да работят и като психотерапевти

Предлагат агенти на ДАНС да могат да работят и като психотерапевти

България Преди 1 час

„Традиция е последните 10-15 години в ДАНС да се появяват такива екзотични идеи”, коментира експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов

Два кораба се сблъскаха край Истанбул, няма връзка с 10-членния екипаж

Два кораба се сблъскаха край Истанбул, няма връзка с 10-членния екипаж

Свят Преди 1 час

В ход е издирвателна операция

"Все още е 11:52 ч.": Хиляди почетоха жертвите на трагедията в Нови Сад

"Все още е 11:52 ч.": Хиляди почетоха жертвите на трагедията в Нови Сад

Свят Преди 1 час

Студенти и граждани отдадоха почит на 16-те загинали при срутилата се козирка на железопътната гара и поискаха отговорност за трагедията

Гасенето на пожара над село Антон продължава

Гасенето на пожара над село Антон продължава

България Преди 1 час

Силният вятър и труднодостъпният терен създават сериозни затруднения

<p>Кремъл предупреди: Германия поема по пътя на ескалацията</p>

Дрон с експлозиви взриви напрежението между Германия и Русия: Путин отрече, Берлин отвърна със санкции

Свят Преди 2 часа

Москва обвини Германия, че е „подхвърлила“ доказателства за атаката на летището в Лайпциг, а Киев приветства решителната реакция на Берлин

Неочаквана находка: Датчанин откри 18 килограма викингско сребро

Неочаквана находка: Датчанин откри 18 килограма викингско сребро

Любопитно Преди 2 часа

Археолозите определят откритието като най-голямото съкровище от този период, намирано някога на територията на страната

Празник е! Кой светец почитаме днес

Празник е! Кой светец почитаме днес

Любопитно Преди 2 часа

Св. мъченик Мамант се родил в началото на втората половина на третия век в Пафлагония

САЩ удариха Иран, Техеран отвърна с ракети по американски бази

САЩ удариха Иран, Техеран отвърна с ракети по американски бази

Свят Преди 2 часа

Йордания съобщи за прехванати 10 балистични ракети, а Кувейт заяви, че е отблъснал атаки с ирански дронове

Лекар посочи най-токсичната алкохолна напитка

Лекар посочи най-токсичната алкохолна напитка

Свят Преди 2 часа

Промени в кръвните изследвания, трупане на мазнини в коремната област и висок риск от диабет тип 2: Специалисти обясняват защо бирата е най-вредният избор

Путин: Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

Путин: Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

Свят Преди 3 часа

Руският президент заяви, че силите на Москва продължават настъплението и се подготвят за масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна

<p>Летище &bdquo;Васил Левски&ldquo; с нова система за обработка на багажа</p>

Нова система за обработка на багажа влиза в действие на летище „Васил Левски“ - София

България Преди 3 часа

Модернизацията е част от мащабната програма за трансформация на столичното летище и обновяването на Терминал 2

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот

ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот

България Преди 3 часа

Как да преборим главоболието без хапчета: Прости трикове с бърз ефект

Как да преборим главоболието без хапчета: Прости трикове с бърз ефект

Свят Преди 3 часа

Дехидратацията, задушният въздух и стресът са сред основните причини за дискомфорт в главата. Спестяването на медикаменти е възможно с правилен масаж, чаша вода, топъл душ и дълбоко дишане, но при неочаквана и силна болка потърсете лекар

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

Над 4000 пожара през август

sinoptik.bg
1

Гората над Троян пламна 3 пъти за 2 дни

sinoptik.bg

Разкриват непознатата страна на Матю Пери в нова документална поредица на Netflix

Edna.bg

Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители на момиченце

Edna.bg

Лудогорец с нов трансферен удар: уреди халф от елита на Аржентина

Gong.bg

Висшата лига счупи всякакви трансферни рекорди за втора поредна година

Gong.bg

Андрей Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и „Прогресивна България“

Nova.bg

Трамвай и сметосъбиращ камион се удариха на столичен булевард

Nova.bg