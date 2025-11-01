Свят

Година от ужаса в Нови Сад, Сърбия скърби за 16 жертви

В 11:52 ч. – момента на трагедията – е планирано да се проведат 16 минути мълчание

1 ноември 2025, 07:42
Година от ужаса в Нови Сад, Сърбия скърби за 16 жертви
Студенти се събират в Нови Сад в нощта срещу 1 ноември, преди големия антиправителствен митинг, който ще отбележи година от трагедията на местната гара   
Източник: БТА/AP

Д нес се навършва една година от рухването на козирката на жп гарата в град Нови Сад, Северна Сърбия, при което загинаха 16 души. В 11:52 ч. – момента на трагедията – е планирано да се проведат 16 минути мълчание.

Почит към жертвите ще бъде отдадена още веднъж вечерта, стана ясно от публикации в Инстаграм на студентите, участващи в блокади на факултети, които са организатори на днешното възпоменателно събитие.

Според публикация в Инстаграм гражданите от цялата страна са поканени да се съберат на 1 ноември, събота, в 10 ч. местно време (11 ч. българско) на 16 места в града и после да се отправят към жп гарата.

През целия ден ще има предварително подготвена програма, посветена на 16-те жертви.

Сърби от диаспората също са се организирали да отдадат почит и да изразят съчувствие на семействата на загиналите в 50 града по света.

В памет на загубените животи и съчувствие към близките на жертвите, граждански сдружения в Нови Сад помолиха местните власти и властите на автономната област Войводина да спуснат знамената на Сърбия и Войводина наполовина върху сградите на всички обществени институции.

Правителството на Сърбия вчера взе решение и обяви 1 ноември 2025 г. за ден на траур и разпореди знамената на държавните институции в цялата страна да бъдат спуснати наполовина, медиите и театрите да подготвят публикации и програми в унисон с възпоменанието по повод трагедията в Нови Сад, а преди началото на спортни събития съдията да даде знак за минута мълчание в памет на 16-те жертви.

Сръбският президент Александър Вучич направи извънредно обръщение снощи и се извини за оценения като циничен коментар по повод организираното възпоменание за 16-те жертви днес.

По-рано Вучич попита „футболен мач ли ще има в Нови Сад на 1 ноември“, помолен за коментар от местни журналисти за организацията на хиляди хора от цялата страна, които се придвижваха пеша към Нови Сад, за да участват в отбелязването на годишнината от трагедията.

В отговор на извинението на Вучич студентите го призоваха да се откаже от поста си и да насрочи предсрочни парламентарни и президентски избори.

Вчера железопътният превозвач „Сърбиявоз“ обяви, че движението на всички пътнически влакове е спряно заради анонимен сигнал за поставени взривни устройства във всички влакове и линии. В изявлението се посочва, че „Сърбиявоз“ интензивно сътрудничи с Министерството на вътрешните работи за разрешаване на ситуацията.

Ситуацията с влаковете се повтори и в навечерието на две големи антиправителствени демонстрации  в Белград  – на 15 март и 28 юни, когато пътническият железопътен трафик беше спрян поради анонимни сигнали за взривни устройства във влакове и по релсите. Не е установено кой стои зад тези фалшиви съобщения.

Днешното възпоменателно събитие в Нови Сад е кулминацията на антиправителствите протести, оглавени от студенти,

които започнаха след рухването на козирката на жп гарата на 1 ноември 2024 г., причинило смъртта на 16 души.

Студентите блокираха над 60 факултета, а протестите се превърнаха в масови. Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

Протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

По темата

Източник: БТА/Теодора Енчева    
Нови Сад жп гара рухване на козирка трагедия възпоменание студентски протести антиправителствени протести Сърбия Александър Вучич корупция
Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

Денят на народните будители: история, смисъл и символи на празника

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

Архангел Михаил и денят на всички покойници – традиции и вярвания за Архангелова задушница

Архангел Михаил и денят на всички покойници – традиции и вярвания за Архангелова задушница

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Автосалонът в Токио показа бъдещето на автомобилите, но не отговори на най-важния въпрос

Автосалонът в Токио показа бъдещето на автомобилите, но не отговори на най-важния въпрос

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 дни
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 дни
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 дни
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 дни

