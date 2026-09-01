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Единственият оцелял в колата на принцеса Даяна 29 години по-късно: Какво се случи с Тревър Рийс-Джоунс?

29 години след фаталния сблъсък в Париж, отнел живота на принцеса Даяна, бодигардът Тревър Рийс-Джоунс успя да сглоби живота си отново. Преминал през пълна реконструкция на лицето и тежки обвинения в заговор, днес той живее далеч от камерите

1 септември 2026, 13:04
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Тревър Рийс-Джоунс, бодигардът на принцеса Даяна, е единственият оцелял в автомобилната катастрофа през 1997 г., в която загинаха тя и Доди Ал-Файед.

Той получава тежки наранявания, претърпява мащабна реконструктивна операция, а по-късно издава мемоари, в които се защитава от теориите на конспирацията.

Оттогава Рийс-Джоунс изгражда живота си отново, работейки в сферата на сигурността и живеейки необезпокоявано със семейството си в Англия.

Телохранителят Тревър Рийс-Джоунс е единственият оцелял от смъртоносната автомобилна катастрофа, отнела живота на принцеса Даяна, нейния партньор Доди Ал-Файед и техния шофьор Анри Пол през 1997 г.

След романтична вечеря в хотел „Риц“ в Париж в вечерта на 30 август 1997 г., Рийс-Джоунс придружава Даяна и Доди по пътя от хотела към апартамента на Доди. Двойката и техният бодигард обаче така и не стигат до целта си, тъй като автомобилът им се блъска челно в бетонна колона при опит да избяга от папараците.

Високоскоростният сблъсък убива на място Доди и шофьора Пол, а принцеса Даяна и Рийс-Джоунс получават фатални наранявания. По-късно, в ранните сутрешни часове на 31 август, е обявена смъртта на Даяна, което оставя Рийс-Джоунс като единствения оцелял от ужасяващия инцидент.

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Въпреки световната вълна от скръб след смъртта на Даяна, Рийс-Джоунс успява да възстанови живота си далеч от общественото внимание. От травмите, които е претърпял, до продължаващата му кариера в сферата на сигурността - ето всичко, което трябва да знаете за Тревър Рийс-Джоунс и живота му днес.

Кой е Тревър Рийс-Джоунс?

Роден през 1968 г., Рийс-Джоунс е родом от Озуестри, Англия - град на границата с Уелс, разположен на около 250 км северозападно от Лондон. След като придобива степен по спортни и биологични науки, той се присъединява към специалните части на британската армия като част от 1-ви батальон на Парашутния полк. Служи поне в една мисия в Северна Ирландия, за което получава медал за обща служба (General Service Medal).

След престоя си в армията Рийс-Джоунс започва работа като бодигард на семейство Файед, чийто патриарх е Мохамед Ал-Файед - египетски милиардер, бивш собственик на универсалния магазин Harrods и хотел „Риц“ в Париж. Рийс-Джоунс се присъединява към личната охрана на семейството в средата на 90-те години, макар че малцина от близките му са знаели с какво точно се занимава.

Източник: GettyImages

През 1995 г. Рийс-Джоунс (по рождение Тревър Рийс) се жени за Сю Джоунс и добавя нейната фамилия към своята с тире. Сю, която се запознава с него в гимназията „Фицалан“ в Уелс, работи като купувач за Harrods, преди да отвори собствен магазин за подаръци.

Мъжете в живота на принцеса Даяна
15 снимки
принцеса Даяна
принцеса Даяна
принцеса Даяна
принцеса Даяна

Бил ли е Тревър Рийс-Джоунс личен бодигард на принцеса Даяна?

Рийс-Джоунс е бил нает от семейство Файед, а не от принцеса Даяна. След развода си с тогавашния принц Чарлз, Даяна отказва официална полицейска охрана.

В резултат на това, когато Даяна започва връзка с Доди Ал-Файед, сина на Мохамед, двойката разчита на личната охрана на семейство Файед.

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„Тъй като Даяна бе манипулирана да няма доверие на нито един вид официална охрана“, разкрива бившият личен секретар на Даяна, Патрик Джефсън, „тя се постави в позиция, в която трябваше да приеме защитата на хора, които не бяха достатъчно компетентни“.

Екипът за сигурност на Доди включва Рийс-Джоунс, който за първи път се среща с Даяна през юли 1997 г., когато тя почива на яхтата на семейство Файед заедно с Уилям и Хари.

Източник: GettyImages

„Бях назначен да охранявам Доди и естествено, ако принцесата беше с него, тя също попадаше под нашия периметър на сигурност“, споделя Рийс-Джоунс в предаването Larry King Live през март 2000 г.

Защитата им е била допълнително затруднена от липсата на комуникация от страна на Доди, който често спестявал жизненоважна информация на охраната си.

„Доди беше труден за работа“, разказва Рийс-Джоунс пред Майк Уолъс за предаването 60 Minutes през 2000 г. „Той не искаше да казва на никого къде отива предварително, което правеше работата на бодигарда по организацията на сигурността изключително сложна“, разкрива той.

Такава е ситуацията и в вечерта на 30 август 1997 г. Даяна и Доди, заедно с Рийс-Джоунс и втори бодигард - Кез Уингфийлд, току-що са пристигнали в Париж с частен самолет след 10-дневна почивка в Средиземно море на борда на Jonikal. Двойката възнамерявала да вечеря в парижкия ресторант Chez Benoit, но променила плановете си, след като научила, че отвън чакат папараци.

Източник: Getty Images/Guliver

„Бяхме информирани, че двойката ще излиза вечерта. За съжаление, не ми беше съобщено мястото“, спомня си Рийс-Джоунс и добавя: „Това беше проблем, който се повтаряше през цялото десетдневно пътуване - на мен и другия бодигард не ни се даваше достатъчно информация, за да си свършим работата както трябва. Липсваше комуникация от страна на Доди, а тази вечер беше показателен пример за това“.

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Как Тревър Рийс-Джоунс се озовава в колата с Даяна и Доди?

В крайна сметка Даяна и Доди избират да вечерят в ресторант L’Espadon в хотел „Риц“. Докато вечерят, пред входа на хотела се събира голяма тълпа от папараци и любопитни граждани. Рийс-Джоунс и Уингфийлд изработват план за изтласкване на тълпата, за да осигурят възможност на двойката да напусне с кортеж от два автомобила и да се отправи към апартамента на Доди.

Впоследствие обаче шофьорът Анри Пол уведомява бодигардовете, че „планът е променен“. Пол казва: „Ще излезем отзад с една кола... Другите две коли ще тръгнат отпред, за да отклонят папараците, те не искат бодигард“, спомня си Рийс-Джоунс.

Рийс-Джоунс обаче категорично настоява, че на двойката е необходима охрана.

В резултат на това, около 00:17 ч. на 31 август, Мерцедесът, управляван от Пол, потегля от задния изход на „Риц“ с принцеса Даяна и Доди на задната седалка и Рийс-Джоунс на предната пасажерска седалка. Трика на Пол и Доди да избегнат папараците обаче е разкрит почти незабавно.

„Когато автомобилът потегли, забелязах малка светла кола и няколко мотоциклета или скутери с фотографи, които ни последваха“, споделя Рийс-Джоунс.

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Какво се случва с Тревър Рийс-Джоунс след сблъсъка?

Около 15 минути след началото на пътуването от „Риц“ към апартамента на Доди настъпва трагедията: след навлизане в тунела „Пон дьо л'Алма“ в опит да избягат от преследващите ги фотографи, колата се блъска челно в бетонна подпорна колона.

„Чу се оглушителен, ужасяващ сблъсък, последван единствено от продължителния звук на клаксон“, разказва по-късно Жером Ломоние, който е бил в близост до мястото на инцидента.

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7 снимки
принцеса даяна
принцеса даяна
принцеса даяна
принцеса даяна

Доди и Пол загиват на място, а принцеса Даяна и Рийс-Джоунс са тежко ранени. Даяна получава фатални травми на гръдния кош, белите дробове и главата - и въпреки усилията на лекарите да я спасят, тя умира около 4:00 сутринта в болницата „Питие-Салпетриер“.

Рийс-Джоунс получава тежки черепно-мозъчни и гръдни травми. Бодигардът удря главата си толкова силно в таблото, че „лицето му е било напълно смазано“, разкрива Люк Шикани, хирургът, който го е лекувал.

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„Никога не съм виждал толкова много фрактури на жив човек“, добавя той.

Операцията по пълната реконструкция на лицето на Рийс-Джоунс продължава 11 часа, като хирурзите използват снимки от сватбата му за ориентир. Използвани са над 30 метални винта и плаки за възстановяване на чертите му. Той остава под медикаментозна кома и в болница в продължение на седмици, но в крайна сметка успява да оцелее.

Какви теории на конспирацията възникват около него?

След смъртоносната катастрофа бащата на Доди - Мохамед Ал-Файед - се убеждава, че смъртта на сина му и принцеса Даяна не е трагичен инцидент. Вместо това той вярва, че принц Филип е наредил на агенти на британското разузнаване MI6 да ги ликвидират, за да предотвратят евентуален техен брак.

Като част от тази теория Мохамед (който почина през 2023 г.) обвини Рийс-Джоунс, че симулира загуба на памет, за да прикрие правителствен заговор. Египетският милиардер също така твърдеше, че на Рийс-Джоунс е била предложена висока позиция за сигурност в ООН в замяна на „мълчанието му“.

Рийс-Джоунс отрече всички обвинения, като през 2000 г. издаде мемоарната си книга „Историята на бодигарда“ (The Bodyguard’s Story), за да защити името си. През 2004 г. официалното разследване „Операция Пейджет“ го оневини напълно и обяви, че катастрофата е била „трагичен инцидент“.

„Не изпитвам горчивина към г-н Ал-Файед“, казва Рийс-Джоунс.

„Лично според мен той направи така, че да изглежда нелепо с тези атаки и извънредни твърдения. Но щях да се срамя, ако не изпитвах известна морална отговорност. Това не е т.нар. „вина на оцелелия“, а фактът, че ми бе платено да пазя Доди и неговата придружителка, а те загинаха по време на моята смяна. Това ще тежи върху мен до края на живота ми“, казва Рийс-Джоунс.

Къде е Тревър Рийс-Джоунс днес?

Рийс-Джоунс продължава да работи в сферата на сигурността. Първоначално той се връща на работа за семейство Файед след шестмесечно възстановяване, но през април 1998 г. подава оставка по съвет на адвокатите си. По-късно той разкрива, че Мохамед е ставал все по-нетърпелив към него заради липсата на спомени от нощта на инцидента и отказа му да подкрепи публично теориите му.

След това Рийс-Джоунс заема позиции по сигурността в ООН, Halliburтон и AstraZeneca. В личен план той премахва фамилията Джоунс след развода с първата си съпруга Сю през 1998 г. През февруари 2003 г. се жени повторно за учителката Ен Скот и към момента живее със семейството си в Англия.

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Източник: People    
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