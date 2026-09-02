Дрон с експлозиви взриви напрежението между Германия и Русия: Путин отрече, Берлин отвърна със санкции

Н апрежението между Германия и Русия се изостри рязко след официалното обвинение на Берлин, че Москва стои зад опита за атака с дрон на летище „Лайпциг/Хале“. Русия отхвърли обвиненията и заяви, че Германия не е представила доказателства, докато Берлин обяви наказателни мерки срещу руски институции.
Германия обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг
Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да представи своята версия за случилото се, като обвини Германия, че е „подхвърлила“ доказателства, за да обвини Русия за инцидента. Той не посочи на какво основава твърдението си.
Путин направи коментара пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек, Киргизстан. По думите му германското правителство използва обвиненията срещу Русия и за да се справи с вътрешнополитически проблеми, свързани със спада на рейтинга на канцлера Фридрих Мерц.
Кремъл също реагира остро на действията на Берлин.
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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не е получила доказателства, които да потвърждават обвиненията за участие в инцидента. По думите му, когато се отправят толкова сериозни обвинения, те трябва да бъдат подкрепени с аргументи.
Песков обвини Германия, че поема по пътя на „по-нататъшна ескалация“, и подчерта, че Москва последователно е отричала участие в инцидента.
- Какво се случи на летището
Инцидентът стана през нощта на 4 срещу 5 август на летище „Лайпциг/Хале“, един от ключовите товарни и логистични центрове в Германия.
Служители на летището откриха дрон с прикрепени експлозиви в близост до украински товарен самолет. Специалисти обезвредиха устройството с помощта на робот за обезвреждане на взривни устройства. В резултат на инцидента част от летището беше временно затворена, а полети бяха пренасочени.
Разследването впоследствие установи данни, че вероятно са били използвани няколко дрона. Германски разследващи откриха и допълнителен летателен апарат, както и следи от експлозив, за който се предполага, че е военен. Според информация на германските медии първоначалният дрон е бил предназначен за атака срещу украински товарен самолет.
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Самото устройство не е успяло да се взриви. Според разследващите детонаторът е бил повреден.
Случаят предизвика сериозна тревога в Германия, тъй като летището има стратегическо значение не само за гражданския въздушен транспорт, но и за военната и логистичната инфраструктура, свързана с подкрепата за Украйна.
- Разследването насочи вниманието към Русия
В първите дни след инцидента германските власти не посочиха официално кой стои зад него. Берлин говореше за възможен елемент от хибридна атака и предупреждаваше за ново ниво на заплахата.
В хода на разследването обаче се появиха данни, които насочиха вниманието към Русия. Германските власти посочиха сходства между конфигурацията на дрона, използваните експлозиви и детонационната техника и други операции, приписвани на Русия.
Американски разузнавателни оценки също сочеха към руското военно разузнаване ГРУ. Според информация, цитирана от американски медии, използваните конструкция и експлозиви са характерни за устройства, използвани при руски операции.
Москва обаче от самото начало отхвърля всякакво участие. Руското посолство в Берлин определи случая като „провокация“, а Москва насочи вниманието към Киев и заяви, че Украйна има интерес от засилване на антируските настроения в Германия.
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- Берлин официално обвини Москва
На 1 септември германското правителство официално обяви, че счита Русия за отговорна за опита за атака.
Министърът на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че данните на германските служби за сигурност и информацията от европейски партньори „ясно“ сочат към руско участие.
По думите му на мястото са открити конфигурация на дрон, експлозиви и детонационна техника, които са известни от други руски хибридни операции и от руската война срещу Украйна.
Германският външен министър Йохан Вадефул обяви ответни мерки.
Берлин ще затвори руското генерално консулство в Бон, а договорът за използването на културния център „Руски дом“ в Берлин ще бъде прекратен. Германия обяви и допълнителни санкционни мерки срещу руски граждани и организации.
Руският посланик в Германия Сергей Нечаев беше привикан във Федералното външно министерство.
Германия заяви също, че ще работи с европейските си партньори за допълнителни санкции срещу Русия.
- Москва заплаши с ответни мерки
Русия реагира с предупреждение, че ще предприеме ответни действия.
Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че Москва ще наложи ответни санкции, както е правила и при предишни случаи.
Путин от своя страна обвини Берлин в политическа мотивация и повтори руската позиция, че Москва няма отношение към инцидента.
Така един неуспешен опит за атака на германско летище се превърна в нов дипломатически конфликт между Берлин и Москва.
- Киев приветства Германия
Украйна приветства действията на германските власти.
Украинският посланик в Германия Олексий Макеев определи реакцията на Берлин като „решителна“ и заяви, че Киев работи в тясно сътрудничество с Германия за защита на критичната инфраструктура от дронове.
Макеев посочи и съвместната работа по санкциите срещу Русия и противодействието на руския „сенчест флот“.
„Приветствам решителната реакция на Германия срещу руската атака в Лайпциг“, написа украинският посланик в социалната платформа Екс.
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- Хибридните атаки в Европа
Случаят с летище „Лайпциг/Хале“ се вписва в по-широките опасения в Европа за увеличаване на саботажите, кибератаките и други операции, които западните служби свързват с Русия след началото на пълномащабната война в Украйна.
Германските власти от месеци предупреждават за засилване на хибридните заплахи. Само няколко дни преди официалното обвинение срещу Москва Германия обяви планове за създаване на съвместна система за противодействие на дронове с държавите от Балтийския регион.
Случаят в Лайпциг е особено чувствителен, тъй като става дума за летище, което има важно значение за товарните превози и логистиката, включително за операции, свързани с Украйна и НАТО.