Лекар посочи най-токсичната алкохолна напитка

Д иетоложката Андреа Уризар определи бирата като най-токсичната алкохолна напитка и обясни причините за това.

„Като диетолог смятам, че бирата е най-токсичната алкохолна напитка, която уврежда здравето, увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, причинява метаболитни проблеми, влияе на теглото и външния вид, предизвиква възпаления и води до задържане на течности. Всичко това е изключително вредно“, предупреждава Уризар.

Според лекарката тя редовно наблюдава конкретни отклонения в кръвните изследвания на хора, които консумират редовно алкохол. Нивата на пикочна киселина и триглицериди са значително по-високи при пациенти, пиещи алкохол - и по-специално бира - в сравнение с тези, които не консумират. Тези показатели пречат и на отслабването, особено в областта на корема.

„Ако нивата на триглицеридите са високи, то и гликираният хемоглобин ще бъде висок, което води до преддиабет и диабет тип 2. Високите нива на пикочна киселина пък окисляват холестерола и причиняват калцификация на артериите, затова този проблем не бива да се подценява“, подчертава специалистката.

Преди това фармацевтката Карън Хътчинсън препоръча т.нар. „метод на зебрата“ за намаляване на махмурлука, който включва стриктно редуване на алкохолна с безалкохолна напитка.