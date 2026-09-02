Как да преборим главоболието без хапчета: Прости трикове с бърз ефект

К огато имате главоболие, не бързайте веднага с медикаментите. Често дискомфортът може да се облекчи с прости и достъпни методи, стига да реагирате своевременно на първите симптоми.

Чаша вода

Една от най-честите причини за главоболие е дехидратацията. Дори лекият недостиг на течности свива кръвоносните съдове и повишава напрежението. Препоръчително е бавно да изпиете чаша вода със стайна температура, а при необходимост да повторите след 15–20 минути. Топлият чай без кофеин - например от лайка, мента или джинджифил - също е добър избор.

Масаж и релаксация

Нежни кръгови движения около слепоочията, в зоната между веждите и в основата на черепа помагат за облекчаване на напрежението. Обърнете внимание и на задната част на врата и раменете. Полезно е да легнете за 5-10 минути със затворени очи и да дишате бавно: вдишвайте на четири броения и издишвайте на шест.

Чист въздух

Задушното помещение и липсата на кислород бързо предизвикват тежест в главата. Отворете прозореца за 10 минути или излезте на кратка разходка. Ако работите пред екран, правете почивка на всеки 40–50 минути и насочвайте погледа си към далечни обекти.

Топъл душ и почивка

Недоспиването, неудобната възглавница и продължителното седене в неправилна поза са чести стимулатори на болката. Понякога са достатъчни 20-30 минути тишина, топъл душ, насочен към врата и раменете, или хладен компрес върху челото.

Кога да потърсите лекар?

Необходима е спешна медицинска помощ, ако болката се появи внезапно и е изключително силна, ако е възникнала след травма на главата, или ако е придружена от смущения в говора, слабост или изтръпване на крайниците, гърчове, обърканост, висока температура, повръщане или внезапно влошаване на зрението. При продължително или често повтарящо се главоболие се консултирайте със специалист.

Публикацията има изцяло информационен характер и не замества професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. При здравословни проблеми винаги се консултирайте с квалифициран лекар.