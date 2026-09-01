Свят

Макрон подкрепя нови санкции срещу Русия след атаката с дрон в Лайпциг

Френският президент изрази пълна солидарност с Берлин и призова за единен отговор на европейската общност

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 22:07
Макрон подкрепя нови санкции срещу Русия след атаката с дрон в Лайпциг
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон обяви, че подкрепя подготвяните нови европейски санкции срещу Русия. Повод за реакцията е опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг, за който германските власти официално обвиниха руските разузнавателни служби.

В публикация в социалната мрежа X Макрон подчерта, че държавите от Европейския съюз трябва да останат напълно единни в подкрепата си за Украйна, като заяви, че Франция ще продължи да играе активна роля в общия европейски отговор.

Позицията на Париж идва в отговор на разкритията от разследването на германските власти за инцидента от 4 август, при който зареден с експлозив дрон удари украински карго самолет на летище „Лайпциг/Хале“. В резултат на констатациите Берлин вече предприе редица дипломатически мерки, включително закриване на руското генерално консулство в Бон, и призова за затягане на санкционния режим на ЕС срещу Москва.

Редактор: Стела Христова
Източник: Владимир Арангелов/БТА    
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