Макрон подкрепя нови санкции срещу Русия след атаката с дрон в Лайпциг

Ф ренският президент Еманюел Макрон обяви, че подкрепя подготвяните нови европейски санкции срещу Русия. Повод за реакцията е опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг, за който германските власти официално обвиниха руските разузнавателни служби.

В публикация в социалната мрежа X Макрон подчерта, че държавите от Европейския съюз трябва да останат напълно единни в подкрепата си за Украйна, като заяви, че Франция ще продължи да играе активна роля в общия европейски отговор.

🚨 JUST IN: Macron says Russia-linked hybrid attacks across Europe “cannot go unanswered” following Germany’s attribution of the attempted drone attack at Leipzig/Halle Airport to Russia.



🇫🇷 France backs further EU sanctions against Moscow. pic.twitter.com/uKXMCTVP0Q — Open Source Intelligence (@osint42) September 1, 2026

Позицията на Париж идва в отговор на разкритията от разследването на германските власти за инцидента от 4 август, при който зареден с експлозив дрон удари украински карго самолет на летище „Лайпциг/Хале“. В резултат на констатациите Берлин вече предприе редица дипломатически мерки, включително закриване на руското генерално консулство в Бон, и призова за затягане на санкционния режим на ЕС срещу Москва.