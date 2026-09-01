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По стъпките на майка си: Дъщерята на Брижит Макрон има връзка с 20 години по-млад мъж

Дъщерята на Брижит Макрон - Тифен Озиер, има връзка с 20 години по-млад мъж. 42-годишната юристка се среща с инструктор по кайтсърф, а първата дама на Франция напълно подкрепя щастието ѝ

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 22:51
По стъпките на майка си: Дъщерята на Брижит Макрон има връзка с 20 години по-млад мъж
Тифен Озиер   
Източник: Getty

К рушата не пада по-далеч от дървото.

Дъщерята на френската първа дама Брижит Макрон тръгна по стъпките на майка си, започвайки връзка с значително по-млад мъж. В интересна размяна на ролите обаче този път нейният млад кавалер е неин учител - макар и по спорт, пише New York Times.

42-годишната Тифен Озиер публикува в Instagram кадър от ваканцията си в Амстердам, на който позира заедно с 22-годишния Антоан Льоконт. Според информациите двамата са се запознали в бляскавия крайбрежен град Льо Туке в Северозападна Франция, където Льоконт работи като инструктор по кайтсърфинг.

„Химията между тях се появи веднага“, разкрива близък приятел на Озиер пред списание „Gala“. „Имат много общи неща - любовта към Льо Туке, страстта към силните усещания, пътуванията и предприемачеството“, допълва източникът.

Твърди се, че Брижит Макрон е във възторг от факта, че дъщеря ѝ отново е открила любовта - само няколко месеца след раздялата си с десния френски телевизионен водещ Сирил Хануна.

„Тя реагира така, както би реагирала всяка майка. Единственото, което има значение за нея, е щастието на дъщеря ѝ, затова е изключително щастлива да я вижда вдъхновена и цъфтяща“, споделя източникът пред списанието. „Тя с удоволствие ще се запознае с Антоан.“

Според близки до семейството Антоан вече се е запознал с двете деца на Тифен - 10-годишния Орел и 12-годишната Елиз.

Разликата във възрастта от две десетилетия е с пет години по-малка от тази между 73-годишната майка на Тифен и втория ѝ съпруг - 48-годишния френски президент Еманюел Макрон.

Еманюел Макрон е едва 15-годишен ученик, когато се запознава с бъдещата си съпруга, която по това време е омъжена майка на три деца и преподавателка в частното му училище в Амиен. По онова време Тифен е била едва на 9 години. Когато аферата става известна, родителите на Макрон го преместват в друго училище.

Френският държавен глава се жени за Бриджит, когато той е на 29 години, а тя - на 54. Двамата нямат общи биологични деца.

Редактор: Стела Христова
Брижит Макрон Тифен Озиер Еманюел Макрон Разлика във възрастта Любовна връзка Първа дама на Франция Антоан Льоконт Кайтсърфинг
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