Путин: Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

Р уският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова за "конкретни" преговори за уреждане на конфликта в Украйна, ако бъде даден нов тласък на преговорния процес, предаде "Ройтерс".

Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна със сила, ако Киев не иска мир

В изявление пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан руският президент отново изрази увереност, че руските сили ще надделеят във войната в Украйна и че украинските сили ще "се разпаднат".

Путин заяви, че едно от основните предизвикателства пред Русия са атаките с дронове, но добави, че Москва се справя с тази заплаха.

По думите му предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към авиокомпаниите, че украинските дронове могат да блокират напълно руското въздушно пространство, представлява "държавен тероризъм".

Путин: Войната ще продължи до постигане на целите на Русия

Руският президент заяви, че Москва ще намери начин да отговори на подобни действия. Той добави, че не е възможно да се водят преговори с "терористи".

На пресконференцията в Киргизстан Путин съобщи още, че руските войски са превзели 270 квадратни километра в Донецка област през август и че голяма група украински военнослужещи е била обкръжена.

"Ройтерс" отбелязва, че тези твърдения на руския президент не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници.

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Путин заяви още, че руските сили продължават настъплението си към градовете Славянск и Краматорск.

Той добави, че руските войски се подготвят да нанесат масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна.