Нова система за обработка на багажа влиза в действие на летище „Васил Левски“ - София

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Н ова система за обработка и сортиране на регистрирания багаж ще бъде представена на 2 септември на летище „Васил Левски“ - София.

Системата е част от мащабната програма за трансформация и модернизация на столичното летище. Основната цел е да бъде увеличен капацитетът му, да се подобри качеството на обслужване на пътниците и да бъде осигурена необходимата инфраструктура за бъдещото развитие на летището.

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Модернизацията на обработката на багажа е свързана с цялостното обновяване на Терминал 2. В рамките на проекта е предвидено изграждането на централизирана система за обработка на багажа на заминаващите пътници.

Предвижда се и централизирана система за обработка и получаване на багажа на пристигащите пътници.

Плановете са Терминал 2 и бъдещият Терминал 3 да функционират като единна система с обща инфраструктура и централизирани процеси за обслужване на пътниците.

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Сред предвидените технологични решения в рамките на програмата са автоматизацията на различни процеси на летището, внедряването на модерни системи за регистрация и обработка на багажа, както и използването на съвременни технологии за проверка на сигурността.

Проектът е част от визията за превръщането на летище „Васил Левски“ - София в 5-звездно регионално летище.