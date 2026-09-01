Зеленски с предупреждение: Руското небе ще стане напълно опасно

У краинският президент Володимир Зеленски предупреди днес авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено.

„Днес искаме да предупредим всяка авиационна компания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател, както и всеки, който все още разчита на ключови руски летища – руското небе ще стане напълно опасно“, подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение.

BREAKING: Zelensky warns every airline using Russian airspace, every insurer, everyone using key Russian airports:



Russian skies are becoming completely unsafe.



Ukraine says it doesn't threaten civilian aviation, but "drones in Russian skies will be such that this must be… pic.twitter.com/zRrggy4ayV — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Украинският президент също така разкритикува дипломатически представители на държавите съюзници на Украйна за това, че отиват на лятна ваканция, докато страната воюва за оцеляването си.

„През последните две седмици Европа и страни по целия свят, които ни помагат, са в отпуск“, изтъкна днес Зеленски пред журналисти.

Той допълни, че през това време Русия е предприела атаки по украинската инфраструктура, отчасти за да възпрепятства началото на новата учебна година, което беше отбелязано в цялата страна днес.

Зеленски обвини западните държави в това, че практикуват дипломация „само формално“. Според него тези държави винаги се възползват от ваканционния период, което за него е „твърде неприятна реалност“.

Украинският президент посочи, че неколкократно е призовавал международната общност за помощ през последните няколко седмици, без обаче да уточни към кои държави конкретно се е обърнал.

Киев неколкократно призова западните си съюзници да увеличат доставките си на боеприпаси за противовъздушни системи, от които се отчита недостиг.