Свят

11 месеца от трагедията на жп гарата в Нови Сад, хиляди почетоха жертвите

Организаторите напомниха, че почти година след трагедията никой не е поел отговорност

2 октомври 2025, 09:28
11 месеца от трагедията на жп гарата в Нови Сад, хиляди почетоха жертвите
Източник: БТА/АР

В Нови Сад, Белград, Ниш, Крагуевац и други градове в Сърбия се проведоха възпоменателни събития по повод 11 месеца от срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души и един беше тежко ранен. 

Организаторите – студентите, които вече месеци наред водят протест срещу режима на Александър Вучич, напомниха, че почти година след трагедията никой не е поел отговорност. Те призоваха гражданите събитията да протекат без музика и без шум.

В Белград хората се събраха пред гара „Прокоп“, откъдето се отправиха към жп гарата на Нови Белград. Пътната полиция временно спря движението по магистралата при моста „Газела“ в посока Ниш, за да може колоната, тръгнала от Земун, да се включи към шествието. В Нови Сад бе организирано събиране в университетския кампус, а в Ниш неформална студентска група свика гражданите под мотото: „Ниш помни. Ниш не забравя.“

В редица градове днес между 11:52 и 12:06 часа беше спазена „16-минутна тишина“ – в памет на жертвите.

Заради инцидента на жп гара: Пореден протест в Нови Сад
10 снимки
протест Сърбия
протест Сърбия
протест Сърбия
протест Сърбия

Трагедията в Нови Сад се превърна в символ на по-широките протести срещу режима, които започнаха през ноември 2024 г., водени именно от студентите. Те обвиняват властите в корупция и некачествена реконструкция на жп гарата, завършила едва четири месеца преди срутването, в която участва китайска компания.

През септември Окръжната прокуратура в Нови Сад повдигна обвинения срещу 13 души, сред които бившият министър на строителството Горан Веси, неговата тогавашна заместничка Анита Димоски, бившата директорка на „ЖП инфрастуктура“ Йелена Танаскович, както и предшественикът ѝ на поста Небойша Шурлан.

Веси и още 13 лица са обвинени и от Специалната прокуратура за организирана престъпност, че при строителството на бързата жп линия от Нови Сад до унгарската граница, част от Коридор 10, са нанесли щети на държавния бюджет в размер на 115 милиона долара. В това разследване е включен и друг бивш министър на строителството – Томислав Момирович. 

На 1 ноември 2024 г. бетонна козирка на железопътната гара в Нови Сад, Сърбия, внезапно се срути, отнемайки живота на 16 души и тежко ранявайки един. Трагедията шокира страната, тъй като инцидентът се случи само четири месеца след като мащабна реконструкция на гарата, осъществена от китайска компания, беше завършена.

В месеците след срутването, което бързо се превърна в символ на по-широко обществено недоволство, студенти в Сърбия започнаха масови протести срещу режима на президента Александър Вучич. Те обвиниха властите в корупция и некачествено строителство, настоявайки за поемане на отговорност. Протестни шествия и "минути мълчание" бяха организирани в Нови Сад, Белград, Ниш и Крагуевац, като демонстрациите продължиха месеци наред.В отговор на обществения натиск, на 5 ноември 2024 г. тогавашният министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Горан Весич подаде оставка, поемайки обективна отговорност, въпреки че отрече субективна вина.

По-късно същия месец, Висшата прокуратура в Нови Сад съобщи за ареста на 11 души във връзка с инцидента, включително Весич, неговата заместничка Анита Димоски, бившата директорка на „ЖП инфраструктура“ Йелена Танаскович и нейния предшественик Небойша Шурлан.В края на декември 2024 г. Окръжната прокуратура в Нови Сад внесе обвинителен акт срещу 13 души, но съдът го върна за допълнително разследване. През юни 2025 г. Апелативният съд в Нови Сад отмени ареста на петима заподозрени, като им наложи домашен арест с електронно наблюдение.

Междувременно, през август 2025 г., Весич и друг бивш министър, Томислав Момирович, бяха задържани в отделно разследване за корупция, свързана с проекта за високоскоростна железопътна линия Нови Сад до унгарската граница, нанесло щети от 115 милиона долара.Единадесет месеца след трагедията, през септември 2025 г., Окръжната прокуратура в Нови Сад отново повдигна обвинения срещу 13 души, сред които Горан Весич, Анита Димоски, Йелена Танаскович и Небойша Шурлан, по случая със срутената козирка. Докато съдебните процеси продължават, студентите и гражданите отбелязват 11 месеца от инцидента.

Източник: БГНЕС    
Нови Сад трагедия жп гара жертви ранени Сърбия
Последвайте ни

По темата

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

pariteni.bg
Произведоха последния Ford Focus ST

Произведоха последния Ford Focus ST

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 4 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 1 час
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 1 час
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 4 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Силна магнитна буря удари Земята – възможни смущения в комуникациите и по-засегнати чувствителни хора

България Преди 12 минути

Лекари съветват как да се предпазим от умора, главоболие и напрежение по време на геомагнитни смущения

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

България Преди 12 минути

В поредица телефонни разговори, те били заблудни, че оказват помощ на МВР

Мъск стана първият половин трилионер в света

Мъск стана първият половин трилионер в света

Свят Преди 33 минути

Шефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 500 милиарда долара

Делян Пеевски: Румене, излез!

Делян Пеевски: Румене, излез!

България Преди 34 минути

„Радев прекали. Това не е игра, това е държава. Надявам се да спре да използва офисите на президентството, и колите, и всичко за своята партия и да излиза“, каза той

<p>Борисов: Президентът Радев&nbsp;действа като едноличен господар</p>

Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната

България Преди 36 минути

По думите му отношенията на Европа и САЩ с Русия са влошени и опитите за адекватни реакции няма да успокоят ситуацията

мечка

Ожесточено състезание: Мечокът Чънк спечели титлата на Седмицата на дебелата мечка

Любопитно Преди 37 минути

Чънк победи въпреки травмата на челюстта си, която затрудняваше яденето на сьомга

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Свят Преди 1 час

Украинският президент Володимир Зеленски също се очаква да присъства на срещата

<p>Двама моряци от руски танкер&nbsp;под стража заради дроновете в Дания</p>

Двама моряци от руски танкер от "сенчеста флотилия" под стража заради дроновете в Дания

Свят Преди 1 час

Предполага се, че танкерът е бил използван като площадка за изстрелване на мистериозните дронове, блокирали летища в Дания

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

България Преди 1 час

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви

<p>С ветрове от 155 км/ч: Бурята &quot;Имелда&quot; връхлетя Бермудските острови</p>

Бурята "Имелда" връхлетя Бермудските острови, затвориха летище, училища и правителствени сгради

Свят Преди 2 часа

Беше издаден код за ураган

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

България Преди 2 часа

Причината е липсата на държавно решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

България Преди 2 часа

Потърпевшите от трафика на тежкотоварни автомобили настояват за мерки, които да не допускат още фатални инциденти

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Любопитно Преди 2 часа

Кометата е открита за първи път от НАСА на 1 юли

<p>Израел задържа Грета Тунберг (ВИДЕО)</p>

Израел задържа Грета Тунберг и други екоактивисти (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Военнослужещи от израелските сили се качиха на борда на плавателни съдове от международната флотилия "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за Газа

Витамин D

Витамин D: Защо тялото се нуждае от него и кога лекарите го предписват

Любопитно Преди 3 часа

Витамин D помага на костите да останат здрави, поддържа имунитета и дори влияе на настроението

Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)

Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg
1

Коя е най-дебелата мечка в Аляска

sinoptik.bg

От секс символ до баба: Мишел Пфайфър има внуче

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Расмус Хойлунд изпрати послание към Ман Юнайтед след двата си гола за Наполи в Шампионската лига

Gong.bg

Де Бройне след успеха на Наполи: Нямам проблеми с Конте, искам просто да се наслаждавам на футбола

Gong.bg

Българин - сред задържаните на флотилията за Газа (ВИДЕО)

Nova.bg

Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала

Nova.bg