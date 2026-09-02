Гасенето на пожара над село Антон продължава

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П родължават усилията за потушаването на пожара в Стара планина над село Антон. Гасенето продължава, обясни пред NOVA кметът на Антон Андрей Самуилов.

Силният вятър и труднодостъпният терен продължават да създават сериозни затруднения.

Горски пожар пламна в Стара планина над село Антон

Той уточни, че на място вече горят само сухи треви и ситуацията е напълно овладяна. Огънят се разпали в отдалечен район на територията на Национален парк "Централен Балкан" и обхвана 100 декара.

На място са служители на Дирекция Национален парк "Централен Балкан" от Парковите участъци - "Калофер", "Тъжа", "Карлово", "Клисура" и "Тетевен", както и екип на звено "Подвижна Паркова Охрана".

В потушаването на пламъците участват и служители на ДГС Пирдоп, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Община Антон и доброволци.