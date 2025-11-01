Свят

Година от ужаса в Нови Сад, над 100 хиляди на протест в Сърбия

Река от хора се изля по улиците на града

Обновена преди 4 часа / 1 ноември 2025, 07:42
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад
ANP: Центристката партия D66 печели изборите в Нидерландия

ANP: Центристката партия D66 печели изборите в Нидерландия
След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти

След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти
Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия
Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия

Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия
Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“
Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Н ад 100 хиляди сърби почетоха днес паметта на жертвите на трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата и уби 16 души.

Река от хора се изля по улиците на града. Те поднесоха цветя и запалиха свещи пред огражданията на жп гарата, а по лицата на мнозина се стичаха сълзи.

"Тъжни сме, няма виновни за тази трагедия, нима е възможно!", каза пред БТА 25-годишната Ивана Гърбич, която пристигна снощи в Нови Сад пеша от южнобанатския град Вършац.

Хиляди сърби тръгнаха към Нови сад

"Тази година е най-трагичната година в най-новата история на Сърбия, никой не е осъден и вижда се, че режимът се опитва да се предпази, но хората са осъзнати и ще се преборят виновните да бъдат наказани", посочи Никола Миличевич от западния сръбски град Шабац.

В 11.52 ч местно време десетки хиляди запазиха 16 минути мълчание в памет на 16-те жертви. Заради "летните" 22 градуса на днешния 1 ноември,  вълнението и огромното стълпотворение на хора, няколко души припаднаха.

Никой в Нови Сад не носеше в ръцете си сръбското знаме, тъй като правителството обяви 1 ноември за Ден на национален траур и забрани развяването на националния флаг и разпореди държавните и местните институции да го спуснат наполовина. 

През целия ден студенти, интелектуалци и близки на загиналите изнасяха речи на специално организираните трибуни.

На места в града възникнаха аварии на водопровода, а електричеството в два от факултетите на университета в Нови Сад бе прекъснато без обяснение.

Местата в хотелите и ресторантите свършиха още вчера, а много сърби пристигнаха в Нови Сад със семействата си и ще останат в града и утре.

Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

През целия ден в града има засилено полицейско присъствие, включително и на служители на сръбското министерство на вътрешните работи в цивилно облекло.

Вчера железопътният оператор в Сърбия спря всички влакове, с абсурдното обяснението за бомбена заплаха. Така много от хората, които днес протестират в Нови Сад, бяха принудени да ходят десетки километри пеша.

Днешното възпоменателно събитие е кулминацията на антиправителствите протести, оглавени от студенти,

които започнаха след рухването на козирката на жп гарата на 1 ноември 2024 г., причинило смъртта на 16 души.

Студентите блокираха над 60 факултета, а протестите се превърнаха в масови. Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

Протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Източник: EPA/БГНЕС

 

Източник: БТА, Теодора Енчева, БГНЕС    
Нови Сад жп гара рухване на козирка трагедия възпоменание студентски протести антиправителствени протести Сърбия Александър Вучич корупция
Последвайте ни

По темата

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

Сирски: Държим Покровск, няма обкръжение или блокада

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Щом един производител на чипове може да заплаши цялата индустрия...

Щом един производител на чипове може да заплаши цялата индустрия...

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 дни
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 дни
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 дни
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 дни

Виц на деня

- Добро утро, госпожо! Как е Вашето главоболие днес? - Стана рано и отиде за риба.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей

Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей

Свят Преди 26 минути

Събитието събра делегации от 79 държави

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Свят Преди 1 час

Зеленски: Определено ще фиксираме цената на газа тази зима

Намериха в Пирин издирван мъж, обявен за мъртъв

Намериха в Пирин издирван мъж, обявен за мъртъв

България Преди 5 часа

Лицето е проявило агресия

Кой ще напусне Big Brother две седмици преди финала?

Кой ще напусне Big Brother две седмици преди финала?

Любопитно Преди 5 часа

Зрителите могат да подкрепят номинираните в приложението NOVA PLAY

Страшна криза и в небето над САЩ

Страшна криза и в небето над САЩ

Свят Преди 5 часа

В петък над 5600 полета бяха извършени със закъснение, а 500 бяха отменени

Амазонката Пелипенко отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Амазонката Пелипенко отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Тя се впуска в зрелищна кастинг битка тази вечер

Тежка катастрофа с мотори на пътя Пловдив - Карлово

Тежка катастрофа с мотори на пътя Пловдив - Карлово

България Преди 7 часа

Сигналът за инцидента е получен около 10:30 часа

Седемте рилски езера

След 3 опита: Американска двойка откри рая си в България

България Преди 8 часа

„Не е евтино да се преместиш от една държава в друга“ - американска двойка се мести два пъти, преди да се установи в България

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново – Русе, загинала е жена

Тежка катастрофа затвори пътя Велико Търново – Русе, загинала е жена

България Преди 9 часа

Ударили са се лек и товарен автомобил

Учителските заплати гонят 125% от средната, потвърди министър Вълчев

Учителските заплати гонят 125% от средната, потвърди министър Вълчев

България Преди 9 часа

Министърът засегна и проблема с недостига на кадри в системата

Белият дом

Белият дом затяга достъпа на журналисти, край на свободния вход

Свят Преди 10 часа

Ходът на Белия дом следва ограниченията, въведени по-рано този месец за репортери в Министерството на отбраната

10-годишно момиче почина от сърдечен удар в училищен двор в Гърция

10-годишно момиче почина от сърдечен удар в училищен двор в Гърция

Свят Преди 10 часа

В медицинския картон на детето не са посочени здравословни проблеми

Снимката е илюстративна

Запознайте се със Сам - така ще изглеждаме без движение до 2050 г.

Свят Преди 10 часа

За да създадат Сам като предупредителен пример за това, което може да се случи без тези ползи, екипът зад приложението за здравословен начин на живот WeWard е използвал собствени данни за средните дневни навици на ходене в 30 държави

Африканска чума до Русе: Засечено е огнище в румънския Гюргево

Африканска чума до Русе: Засечено е огнище в румънския Гюргево

България Преди 11 часа

Предприети са всички мерки за недопускане разпространението на заразата

По-високи осигуровки, по-ниски доходи: какво ни чака през 2026 г.

По-високи осигуровки, по-ниски доходи: какво ни чака през 2026 г.

България Преди 11 часа

България далеч не е държавата с най-ниска средна данъчна тежест върху труда

Хайди Клум и съпругът ѝ на Хелоуин

Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум изуми като Медуза

Любопитно Преди 12 часа

52-годишният супермодел всяка година вдига феновете си на крак в очакване на 31 октомври, когато най-накрая показва своята пищна визия

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-дъждовния октомври от 1930 г. насам

sinoptik.bg
1

Как изглежда предшественикът на таблета отпреди 2 века

sinoptik.bg

Ето как да имате страстна нощ още довечера

Edna.bg

3 редки будистки притчи и скритата им мъдрост, която ще ви направи по-добри

Edna.bg

НА ЖИВО: Ливърпул - Астън Вила 1:0, Салах откри

Gong.bg

И в Англия се случи - замериха играчи с бутилки на дербито Тотнъм - Челси

Gong.bg

Повдигнаха обвинения на още двама души за обира в Лувъра (ВИДЕО)

Nova.bg

Дронове бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

Nova.bg