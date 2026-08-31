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Лионел Меси се оттегля от националния отбор на Аржентина

Легендарният капитан на Аржентина Лионел Меси официално обяви оттеглянето си от международния футбол. Световният шампион от Катар 2022 слага край на забележителната си кариера за „албиселесте“ с рекордните 125 гола в 207 изиграни мача

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 14 минути / 31 август 2026, 18:27
Лионел Меси се оттегля от националния отбор на Аржентина
Източник: БГНЕС/Vesti.bg

Л ионел Меси официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. Очакваше се това да се сбучи след загубата от Испания за титлата на Мондиал 2026. Нисичкият магьосник обаче реши да не го прави тогава, но се оказа, че моментът наистина е настъпил, а смъртта на баща му е го е накарала да излезе с емоционолно послание в социалните мрежи.

„След времето, което измина от финала, и след като много мислих по въпроса, искам да съобщя на всички, че се оттеглям от националния отбор…

Това беше решение, което ме нарани и продължава да боли в душата ми, но разбирам, че моментът е настъпил. Кълна ви се, че винаги съм давал всичко от себе си – не само през последните години, когато спечелихме всичко, но и преди това. Винаги съм се борил и съм оставял всичко за тази фланелка, за да ви нося радост и да ви карам да се гордеете, че сте аржентинци чрез футбола.

Остава малко и етапите един по един приключват, а този етап ме боли много. Обичам, обичах и винаги ще обичам да бъда част от националния отбор. Дадох всичко от себе си, вече нямам какво повече да дам, а зад нас идват много талантливи млади момчета, които заслужават да бъдат там.

Благодаря ви за цялата обич през тези 20 години. Много ще ми липсва да ви чувам от терена. Сега ще бъда един от вас – винаги ще подкрепям и ще давам всичко от себе си отстрани, и в добрите, и в лошите моменти, а най-вече в трудните.

Благодаря на семейството ми, че винаги е било до мен и ме е придружавало в това толкова красиво, но и трудно пътуване. Благодаря на всеки треньор, съотборник и ръководител, с когото съдбата ме срещна. Взимам със себе си незабравими спомени и моменти.

Тръгвам си със спокойствието и гордостта, че заедно с моите съотборници ви подарихме мечтани моменти. Беше лудост да го изживея с вас. Обичам ви!

Благодаря на Бог, че ме е направил аржентинец.

Да живее Аржентина!

*Тези думи ги написах на 21 юли, два дни след финала. Днес, след случилото се с баща ми, съм още по-убеден от преди“, гласи официалното съобщение на аржентинеца.

39-годишният футболист, който изведе Аржентина до световната титла в Катар през 2022 г., има отбелязани 125 гола в 207 мача. Това го прави голмайстор номер едно и играча с най-много участия в историята на страната си.

Той е световен шампион с Аржентина през 2022-а година, когато страната от Южна Америка надви Франция в един от най-паметните мачове в историята на футбола. През 2026-а година Меси и компания загубиха финала от Испания с 0:1.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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