България

„Заплашиха да ме убият“: Другата страна след скандала с паркирането

Въпреки че на място пристигнала и полиция, двамата се чувстват застрашени. „Минута две след полицията, дойдоха трима мъже отнякъде, започнаха да ме заплашват, че ще ми покажат какъв „бияч на жени съм”, а аз не съм я докосвал. Имаше заплахи, че мен ще ме убият. Полицаите ни разделиха, вкараха ни да пишем сведения”

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 септември 2026, 09:00
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В идео със спор заради неправилно паркиране предизвика лавина от реакции в социалните мрежи. Жена сигнализира, че е била нападната в автомобила си пред очите на малкото си внуче.

Нападателите, по нейните думи, са били двама непознати. В ефира на NOVA беше разказана нейната гледна точка. На видеата, които тя разпространи, се вижда как жена рита колата, а словесна агресия се чува и от двете страни.

Хората, които се виждат на видеото, поискаха да разкажат своята гледна точка. Вероника и Петър казват, че съжаляват за случилото се.

„Опасявах се за живота на бебето“: Жена е бита в колата си след скандал за паркиране

Двамата разказват, че по въпросната улица всеки ден има проблеми с разминаването. Те са родители на дете със специални потребности и постоянно са под стрес, че няма да могат да излязат.

„Бяха ни се обадили да ходим да вземем едни лекарства. Вървяхме по улицата и видяхме, че има скандал – някой викаше. Видяхме госпожата, която беше излязла от колата и крещеше на двамата работници на бариерата. Докато стигнем до тях, тя се беше качила на колата и беше тръгнала”, разказа Вероника.

Тя отхвърля твърденията на потърпевшата, че е спряла за малко и казва, че въпросната кола всяка сутрин е на това място. „Сутринта разхождах кучето, колата беше там”, казва и Петър.

Двамата започват да разговарят с работниците, а колата се върнала. „Видяхме, че отново паркира пред бариерата, блокирайки цялата улица. Исках единствено да ѝ кажа да си тръгва”, казва Вероника.

Въпреки че на място пристигнала и полиция, двамата се чувстват застрашени. „Минута две след полицията, дойдоха трима мъже отнякъде, започнаха да ме заплашват, че ще ми покажат какъв „бияч на жени съм”, а аз не съм я докосвал. Имаше заплахи, че мен ще ме убият. Полицаите ни разделиха, вкараха ни да пишем сведения”, разказва Петър.

Вероника твърди, че на следващия ден им се обадил собственикът на сградата и им разказал, че са влизали същите хора и са отправяли заплахи, че двамата са поръчани.

„Ние искаме да живеем нормален живот. Искаме детето ни да има баща, да има родители, да не остане сираче. Извиняваме се за действията си, но просто искаме тези заплахи над нас да бъдат спрени”, каза Петър.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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