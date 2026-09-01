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Русия удари Киев с ракети и дронове в първия учебен ден, има най-малко 12 жертви

Осем души са загинали в украинската столица, сред тях шестима железопътни служители, убити при удар по железопътно депо

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 1 септември 2026, 07:48
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Р усия предприе масирана атака с дронове и балистични ракети срещу Киев и околностите на украинската столица през нощта. Най-малко 12 души са загинали, а други 21 са ранени, предаде АФП.

Ударите бяха нанесени в деня, в който децата в Украйна трябваше да се върнат в училище след лятната ваканция.

Сред жертвите са шестима служители на украинските железници, които са загинали при удар с балистична ракета по железопътно депо в Киев.

  • Удар по железопътно депо

Украинските власти съобщиха, че осем от жертвите са загинали в самата столица. Повечето от тях са железопътни служители, убити при руския удар по железопътната инфраструктура.

Ръководителят на Украинските железници Олександър Перцовски заяви, че при атаката са загинали шестима служители на компанията.

По думите му ударът е причинил „мащабни разрушения“, включително пълното унищожаване на ремонтен цех. На някои места пожарите, предизвикани от атаката, все още не са били потушени.

Други четирима души са загинали в Киевска област, съобщи украинската прокуратура.

В района на Бориспил е била повредена жилищна сграда.

  • Експлозии над Киев

Атаката идва на фона на засилените руски удари срещу украинската столица през последните месеци, повече от четири години и половина след началото на руската инвазия в Украйна.

Журналисти на АФП в Киев съобщават, че рано сутринта са чули около дузина силни експлозии и са видели проблясъци в небето над града.

През последните седмици Киев засили мерките за сигурност след поредица от масирани въздушни атаки.

Президентът Володимир Зеленски осъди нападението като проява на „руски терор“ и съобщи, че сред загиналите има индийски гражданин.

Той призова международните партньори на Украйна да помогнат за укрепването на противовъздушната отбрана на страната през есента.

Москва засили атаките срещу Киев през това лято, докато дипломатическите усилия за прекратяване на войната остават без пробив. Преговорите с посредничеството на САЩ са в застой, а Кремъл продължава да настоява за своите условия за прекратяване на конфликта.

Войната в Украйна продължава повече от четири години и половина, а въздушните атаки срещу големите украински градове остават сред най-тежките заплахи за цивилното население и критичната инфраструктура на страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Война в Украйна Въздушни удари Киев Атаки с дронове Русия Украйна Противовъздушна отбрана Цивилни жертви НАТО Ескалация на конфликта
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