Свят

САЩ удариха Иран, Техеран отвърна с ракети по американски бази

Йордания съобщи за прехванати 10 балистични ракети, а Кувейт заяви, че е отблъснал атаки с ирански дронове

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 07:37

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Ц ентралното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че е приключило серия от удари по ирански военни цели, докато американският президент Доналд Тръмп обеща нови удари в отговор на действията на Техеран, предаде "Асошиейтед прес".

САЩ с нови удари по Иран: „Мощен отговор“ след атаките срещу американски бази

"Ударите са в отговор на неотдавнашните опити за атаки от страна на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу американски военнослужещи", се казва в публикация на СЕНТКОМ в социалната платформа X, цитирана от "Ройтерс".

Американските сили са нанесли удари по цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, включително по обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи и морски средства, съобщиха американски военни представители.

САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор

След американските удари Техеран отговори с изстрелване на ракети срещу американски обекти в Йордания и други държави в региона, отбелязва "Асошиейтед прес".

Йордания и Кувейт съобщиха, че през изминалата нощ са предотвратили нови ирански атаки, след като Техеран обяви по-нататъшни удари срещу американски военни бази в региона, предаде ДПА.

Йорданската новинарска агенция Петра съобщи, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала и унищожила общо 10 балистични ракети, изстреляни от Иран. Още три ракети са се разбили в отдалечени райони.

Засега няма данни за пострадали.

САЩ с нова серия удари срещу Иран, експлозии край ядрената централа в Бушер

Военните власти в Кувейт съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната също е отблъснала "атаки от вражески дронове" от Иран.

Според властите експлозиите, чути на различни места в Кувейт, са били причинени от действията по прехващането и предотвратяването на атаките.

По-рано Иран заяви, че е взел на прицел американски военни бази в Йордания в отговор на предишните удари на САЩ. Техеран вече атакува американски бази в страната през нощта в понеделник.

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани ответни удари

Ирански медии съобщиха и за атаки срещу американска военна база в Бахрейн. Към момента обаче няма официално потвърждение от властите в страната.

Напрежението в региона се засилва на фона на поредната размяна на удари между САЩ и Иран, като Вашингтон обяви, че предприетите действия са в отговор на опити за атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток и американски военнослужещи, а Техеран заяви, че действията му са отговор на американските атаки.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Светослав Танчев    
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