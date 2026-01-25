Свят

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Убитият мъж е идентифициран като 37-годишния Алекс Прети

25 януари 2026, 12:25
Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети

Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети
След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа

След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа
Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис
Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро
Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Н естихващо напрежение и гняв по улиците на Минеаполис, след като федерален агент застреля още един човек в Минеаполис. Убитият мъж е идентифициран като 37-годишния Алекс Прети. Според източници той е родом от щата Илинойс и е работил като медицински сестра в интензивно отделение, пише CNN.

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Източник: AP/БТА

Междувременно видеозаписи, направени от очевидци, показват как един от агентите посяга към струпването от други служители, които се опитват да задържат Прети, и изважда оръжие, което изглежда съвпада с пистолета, за който Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) твърди, че е бил притежаван от 37-годишния мъж.

На записите се чуват служители да казват „има оръжие“, когато неидентифицираният агент посяга към колана на Прети, докато групата от служители се опитва да го обезвреди. Малко повече от секунда, след като агентът излиза с оръжието в ръка, се чува изстрел, последван от още поне девет, според видеозаписите.

Кадрите показват, че агентът, който е взел оръжието, не е държал нищо в ръцете си, преди да се приближи до Прети. От разгледаните от CNN видеа не става ясно дали агентът, който е отнел оръжието, веднага е уведомил останалите, че го е извадил.

Около минута след стрелбата, докато тялото на Прети лежи неподвижно на улицата, на един от записите се чува друг служител да пита: „Къде е оръжието?“ Агентът, който го е взел, се приближава и отговаря: „Аз имам оръжието.“

Не е ясно кой агент е стрелял първи по Прети.

В изявление говорителката на DHS Триша Маклафлин заяви, че служител е открил огън по Прети, страхувайки се за живота си.

„Служителите се опитаха да обезоръжат заподозрения, но той оказа яростна съпротива“, каза Маклафлин.

„Страхувайки се за живота си и за живота и безопасността на колегите си, агент е произвел защитни изстрели.“

Тя добави, че медици са оказали помощ на Прети, но той е бил обявен за починал на място.

В нито един от видеозаписите, прегледани от CNN, Прети не се вижда да размахва оръжие. По-рано по време на инцидента той се вижда да държи мобилен телефон в едната си ръка.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О’Хара заяви на пресконференция, че се смята, че Прети е бил законен притежател на оръжие с разрешително.

„От това, което виждам в момента, не изглежда като оправдана стрелба“, заяви Чарлз Рамзи, бивш полицейски комисар на Филаделфия и Вашингтон, който е прегледал видеата като анализатор на CNN по въпросите на правоохранителните органи.

„Човекът лежи по очи на тротоара… и те все още стрелят по него.“

Преди стрелбата видеозаписите, прегледани от CNN, показват как напрежението бързо ескалирало в квартал в южната част на Минеаполис, където група федерални агенти са провеждали операция. Около две минути преди да бъдат произведени изстрелите, няколко агенти се виждат да задържат човек на улицата, докато минувачи свирят със свирки, натискат клаксони и снимат с телефони, според видео, заснето от автомобил наблизо.

Прети, 37-годишен, който е работил като медицинска сестра в интензивно отделение във ветеранска болница в Минеаполис, според семейството му, първоначално се вижда да стои на улицата, държейки мобилния си телефон в едната ръка и записвайки служителите, докато с другата ръка регулира движението. Докато федерален агент общува с други минувачи, Прети извиква към него: „Не ги блъскайте в движението!“

След това агентът се насочва към Прети и няколко други минувачи и бута жена на земята. Прети застава между агента и жената. Агентът напръсква Прети с химически спрей и го поваля на колене, докато Прети дърпа раницата на друг минувач, вероятно опитвайки се да извади бутилка с вода.

Най-малко още шестима агенти бързо се събират, като служителите застават над Прети и го притискат към земята, докато той изглежда оказва съпротива, което води до стълкновение на улицата.

Един агент изглежда нанася многократни удари по Прети, докато той е на земята. Друг агент, облечен в сиво яке, се вижда от някои ъгли как посяга към струпването от служители и изважда оръжие, което съвпада с пистолета, за който DHS твърди, че е бил притежаван от Прети. След това този агент бързо се отдалечава от схватката.

Източник: AP/БТА

Президентът Доналд Тръмп и други федерални представители публикуваха в социалните мрежи снимка на оръжие, за което твърдят, че е принадлежало на Прети, а Маклафлин посочи факта, че пистолетът е имал два пълнителя, за да твърди без доказателства, че „това изглежда като ситуация, в която даден човек е искал да нанесе максимални щети и да извърши масово нападение срещу органите на реда“.

Рамзи оспори тази интерпретация.

Той заяви, че изглежда големият брой агенти, които са „връхлетели“ върху Прети, може да е довел до това „твърде много служители да си пречат един на друг“ или да е създал объркване относно статута на оръжието на Прети.

И подчерта, че е необходимо независимо разследване от трета страна на стрелбата, особено след изявленията на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем и други представители на администрацията на Тръмп, които защитиха служителите малко след инцидента.

„Когато ръководителите излязат и на практика обявят стрелбата за оправдана, не може да се очаква обективно разследване, основано на фактите“, каза Рамзи, като заяви, че ръководството на DHS е „извън контрол“.

Въпреки ниските температури демонстрациите в Минеаполис продължават. Протестите бяха съпроводени със сълзотворен газ и сблъсъци с емиграционните власти.

Това е третата стрелба от началото на годината  срещу гражданин в Минесота и вторият смъртен случай на убит американски гражданин от федералните емиграционни власти.

Хората настояват федералните власти да си тръгнат от щата. За това настоява и губернаторът Тим Уолз, както и кмета на града Джейкъб Фрай. Те посочват, че администрацията на Доналд Трамп превишава правомощията си и води необективни разследвания.

Към момента обаче националната гвардия остава мобилизирана в щата Минесота.

По-рано президентът Доналд Тръмп обвини местната власт, губернаторът и кмета в това, че подбуждат бунтове.

Президентът, ако реши, би могъл да активира т.нар. акт за бунтовете, с което да изпрати военните в Минесота.

Източник: CNN    
Минеаполис стрелба
Последвайте ни

По темата

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Столицата на Гренландия остана без ток

Столицата на Гренландия остана без ток

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

pariteni.bg
Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ветеран от ВМС на САЩ твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт</p>

Мъж твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт с дрон от двора си

Свят Преди 2 часа

Опитът ѝ да обиколи земното кълбо със самолета си Lockheed 10E Electra, заедно с навигатора Фред Нунан, приключва внезапно над Тихия океан

<p>Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера</p>

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

България Преди 2 часа

Момичето е с черепно-мозъчна травма

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Свят Преди 3 часа

Целта е предпазване от шпионаж и дезинформация

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Любопитно Преди 3 часа

Една перспективна естествена алтернатива един ден може да бъде произведена в много по-голям мащаб, използвайки ензими от слузеста плесен

<p>Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен</p>

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

България Преди 4 часа

Той е трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в събота в 21.50 часа

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Свят Преди 5 часа

<p>Празник е! Кой има имен ден</p>

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

Любопитно Преди 5 часа

Той е роден през 329 г. в градчето Арианз в област Кападокия

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Свят Преди 5 часа

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Свят Преди 6 часа

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село

<p>Силна зимна буря остави без ток хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)</p>

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Любопитно Преди 6 часа

Ежедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите

Снимката е илюстративна

Капка на всеки осем години - най-дългият лабораторен експеримент

Любопитно Преди 6 часа

Той се провежда непрекъснато от близо век, под строгия надзор на няколко пазители и много зрители

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Любопитно Преди 6 часа

Двете най-големи планети в Слънчевата система – Юпитер и Сатурн – имат много общо

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

България Преди 6 часа

Времето в неделя ще е облачно и мъгливо, но нетипично топло за януари

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Свят Преди 14 часа

Според властите, публикациите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Свят Преди 15 часа

Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

"Когато смъртта няма последната дума": Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски

Edna.bg

„Удобна, но не смачкана“: Изповедта на Ана Пападопулу за мълчанието, истината и цената на морала

Edna.bg

Иван Иванов се бори мъжки, но загуби финала в Манакор

Gong.bg

Близначките на Федерер в неочаквана компания в Мелбърн

Gong.bg

Ана Пападопулу: ИТН решават как се управлява културният сектор

Nova.bg

Състоянието на двете деца, пострадали при пожара в София, остава тежко

Nova.bg