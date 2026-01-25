Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Н естихващо напрежение и гняв по улиците на Минеаполис, след като федерален агент застреля още един човек в Минеаполис. Убитият мъж е идентифициран като 37-годишния Алекс Прети. Според източници той е родом от щата Илинойс и е работил като медицински сестра в интензивно отделение, пише CNN.

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Източник: AP/БТА

Междувременно видеозаписи, направени от очевидци, показват как един от агентите посяга към струпването от други служители, които се опитват да задържат Прети, и изважда оръжие, което изглежда съвпада с пистолета, за който Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) твърди, че е бил притежаван от 37-годишния мъж.

Man killed by federal agent in Minneapolis was a 37-year-old US citizen, police chief says. Follow live updates. https://t.co/SHUlQ7GZNA — CNN (@CNN) January 24, 2026

На записите се чуват служители да казват „има оръжие“, когато неидентифицираният агент посяга към колана на Прети, докато групата от служители се опитва да го обезвреди. Малко повече от секунда, след като агентът излиза с оръжието в ръка, се чува изстрел, последван от още поне девет, според видеозаписите.

Кадрите показват, че агентът, който е взел оръжието, не е държал нищо в ръцете си, преди да се приближи до Прети. От разгледаните от CNN видеа не става ясно дали агентът, който е отнел оръжието, веднага е уведомил останалите, че го е извадил.

Около минута след стрелбата, докато тялото на Прети лежи неподвижно на улицата, на един от записите се чува друг служител да пита: „Къде е оръжието?“ Агентът, който го е взел, се приближава и отговаря: „Аз имам оръжието.“

Не е ясно кой агент е стрелял първи по Прети.

В изявление говорителката на DHS Триша Маклафлин заяви, че служител е открил огън по Прети, страхувайки се за живота си.

„Служителите се опитаха да обезоръжат заподозрения, но той оказа яростна съпротива“, каза Маклафлин.

„Страхувайки се за живота си и за живота и безопасността на колегите си, агент е произвел защитни изстрели.“

Тя добави, че медици са оказали помощ на Прети, но той е бил обявен за починал на място.

В нито един от видеозаписите, прегледани от CNN, Прети не се вижда да размахва оръжие. По-рано по време на инцидента той се вижда да държи мобилен телефон в едната си ръка.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О’Хара заяви на пресконференция, че се смята, че Прети е бил законен притежател на оръжие с разрешително.

„От това, което виждам в момента, не изглежда като оправдана стрелба“, заяви Чарлз Рамзи, бивш полицейски комисар на Филаделфия и Вашингтон, който е прегледал видеата като анализатор на CNN по въпросите на правоохранителните органи.

„Човекът лежи по очи на тротоара… и те все още стрелят по него.“

Преди стрелбата видеозаписите, прегледани от CNN, показват как напрежението бързо ескалирало в квартал в южната част на Минеаполис, където група федерални агенти са провеждали операция. Около две минути преди да бъдат произведени изстрелите, няколко агенти се виждат да задържат човек на улицата, докато минувачи свирят със свирки, натискат клаксони и снимат с телефони, според видео, заснето от автомобил наблизо.

Прети, 37-годишен, който е работил като медицинска сестра в интензивно отделение във ветеранска болница в Минеаполис, според семейството му, първоначално се вижда да стои на улицата, държейки мобилния си телефон в едната ръка и записвайки служителите, докато с другата ръка регулира движението. Докато федерален агент общува с други минувачи, Прети извиква към него: „Не ги блъскайте в движението!“

След това агентът се насочва към Прети и няколко други минувачи и бута жена на земята. Прети застава между агента и жената. Агентът напръсква Прети с химически спрей и го поваля на колене, докато Прети дърпа раницата на друг минувач, вероятно опитвайки се да извади бутилка с вода.

Най-малко още шестима агенти бързо се събират, като служителите застават над Прети и го притискат към земята, докато той изглежда оказва съпротива, което води до стълкновение на улицата.

Един агент изглежда нанася многократни удари по Прети, докато той е на земята. Друг агент, облечен в сиво яке, се вижда от някои ъгли как посяга към струпването от служители и изважда оръжие, което съвпада с пистолета, за който DHS твърди, че е бил притежаван от Прети. След това този агент бързо се отдалечава от схватката.

Президентът Доналд Тръмп и други федерални представители публикуваха в социалните мрежи снимка на оръжие, за което твърдят, че е принадлежало на Прети, а Маклафлин посочи факта, че пистолетът е имал два пълнителя, за да твърди без доказателства, че „това изглежда като ситуация, в която даден човек е искал да нанесе максимални щети и да извърши масово нападение срещу органите на реда“.

Рамзи оспори тази интерпретация.

Той заяви, че изглежда големият брой агенти, които са „връхлетели“ върху Прети, може да е довел до това „твърде много служители да си пречат един на друг“ или да е създал объркване относно статута на оръжието на Прети.

И подчерта, че е необходимо независимо разследване от трета страна на стрелбата, особено след изявленията на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем и други представители на администрацията на Тръмп, които защитиха служителите малко след инцидента.

„Когато ръководителите излязат и на практика обявят стрелбата за оправдана, не може да се очаква обективно разследване, основано на фактите“, каза Рамзи, като заяви, че ръководството на DHS е „извън контрол“.

Въпреки ниските температури демонстрациите в Минеаполис продължават. Протестите бяха съпроводени със сълзотворен газ и сблъсъци с емиграционните власти.

Това е третата стрелба от началото на годината срещу гражданин в Минесота и вторият смъртен случай на убит американски гражданин от федералните емиграционни власти.

A man was wrestled and beaten by multiple ICE agents before one of them shot him numerous times in Minneapolis.



This marks the third fatal shooting involving ICE since Renee Good. pic.twitter.com/LUsyTFKIl7 — Pop Crave (@PopCrave) January 24, 2026

Хората настояват федералните власти да си тръгнат от щата. За това настоява и губернаторът Тим Уолз, както и кмета на града Джейкъб Фрай. Те посочват, че администрацията на Доналд Трамп превишава правомощията си и води необективни разследвания.

Към момента обаче националната гвардия остава мобилизирана в щата Минесота.

По-рано президентът Доналд Тръмп обвини местната власт, губернаторът и кмета в това, че подбуждат бунтове.

Президентът, ако реши, би могъл да активира т.нар. акт за бунтовете, с което да изпрати военните в Минесота.