Сблъсък, Унгария праща инспекция, Украйна: Не сме ги канили

М исия на Унгария, която трябва да установи фактите около спирането на доставките по петролопровода "Дружба", вече пътува към Украйна. Това съобщи днес унгарският заместник-министър на енергетиката Габор Чепек, предаде "Ройтерс".

В четиричленната мисия участва и Словакия, посочи Чепек.

Украйна отговори, че не е отправяла покана към делегацията.

"Това е частно посещение. Ние не сме ги канили", каза първият заместник-ръководител на президентската канцелария Сергий Кислиця по време на среща с участието на украинския президент Володимир Зеленски.

Петролопроводът "Дружба" попадна в центъра на ожесточен дипломатически сблъсък между Будапеща и Киев, след като доставките на руски петрол по него бяха спрени през януари.

На фона на спора миналия месец Унгария наложи вето на нов пакет санкции срещу Русия и блокира мащабен нов заем от 90 млрд. евро за Украйна.

"Правителството състави делегация, която се очаква да проучи фактите около петролопровода "Дружба". Работата ни е установим статуса на петролопровода и да създадем условия за възобновяване на работата му", заяви Чепек.

Унгария и Словакия - единствените страни от ЕС, които все още внасят руски петрол, обвиняват Украйна, че умишлено бави възобновяването на дейността на съоръжението по политически причини и най-вече за да саботира предизборната кампания на унгарския премиер Виктор Орбан.

Киев настоява, че тръбопроводът е повреден от атаки на руски дронове и ремонтът му не може да се извърши бързо.

"Кризата в Близкия изток засили проблема, принуди унгарското правителство да освободи количества от стратегическите резерви и да въведе ограничения върху цените", коментира Чепек.

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви вчера след среща с президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че двамата са били единодушни, че транзитът на петрол по "Дружба" трябва да бъде възобновен.