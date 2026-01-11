Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

К метът на американския град Минеаполис Джейкъб Фрай призова снощи протестиращите след трагедията, при която активистка бе застреляна от агент на имиграционните служби в щата Минесота, да не проявяват насилие и съответно да "не се хващат на въдицата" на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
Фрай, който представлява Демократическата партия, подчерта, че всякакви незаконни действия биха работили в полза на републиканеца Тръмп.
Кметът отправи предупреждението по повод подготовката на протестни шествия в цялата страна заради убийството на 37-годишната майка на три деца Рене Гуд, извършено от служителя на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE) Джонатан Рос (43 г.).
"Не бива да противодействаме на хаоса на Тръмп с наш собствен хаос. Той иска да се хванем на въдицата му“, каза Фрай на брифинг.
Американската полиция арестува 29 души по време на протестите в петък срещу имиграционните власти в Минеаполис, посочи кметът.
Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара, от своя страна, заяви на същата пресконференция, че един полицейски служител е бил ранен по време на сблъсъците с протестиращите.