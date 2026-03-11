Свят

Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Експерти по разузнаването предполагат, че Китай може да е предоставил достъп до системата на Техеран

11 март 2026, 15:36
И ран може да използва китайската сателитна навигационна система BeiDou, за да насочва удари срещу Израел и американски военни обекти в Близкия изток, твърдят експерти по разузнаването.

Бившият директор на френското външно разузнаване Ален Жюийе заяви тази седмица в подкаста Tocsin, че е вероятно Техеран да е получил достъп до китайската система, тъй като точността на иранските ракети се е увеличила значително след 12-дневната война с Израел през юни.

"Една от изненадите в тази война е, че иранските ракети са много по-точни в сравнение с конфликта отпреди осем месеца, което поражда много въпроси относно системите за насочване на тези ракети", каза Жюийе, който е ръководил разузнавателната дейност на френската Генерална дирекция за външна сигурност между 2002 и 2003 г.

В отговор на американско-израелските атаки, започнали на 28 февруари, и на убийството на висши ирански лидери, включително върховния лидер Али Хаменей, Иран изстреля стотици балистични ракети и дронове към Израел, като част от тях поразиха цели на земята.

Макар че Израел успя да прехване много от ракетите, някои пробиха противовъздушната отбрана, причинявайки значителни щети и жертви, включително след удари в централен Тел Авив.

Докато Съединените щати могат да заглушават или ограничават достъпа до американската система GPS, на която иранските военни са разчитали досега, възможностите им да въздействат върху китайската система BeiDou са много по-ограничени, ако именно тя се използва. Иран не е потвърдил подобна информация.

  • Какво представлява системата BeiDou?

Китай официално въведе своята глобална сателитна навигационна система BeiDou Navigation Satellite System (BDS) през 2020 г., като алтернатива на американската GPS. Президентът на Китай Си Дзинпин обяви пълното ѝ въвеждане в експлоатация на церемония в Пекин през юли същата година.

Разработката започва след кризата около Тайван през 1996 г., когато Пекин се опасява, че Вашингтон може да ограничи достъпа му до GPS.

Според официалния китайски сайт на BeiDou целта на системата е "да служи на света и да носи ползи за човечеството".

Една от ключовите разлики е броят на използваните сателити. Според данни на Al Jazeera:

  1. системата GPS използва около 24 сателита;
  2. китайската BeiDou разчита на около 45 сателита;
  3. руската GLONASS и европейската Galileo също използват приблизително 24 сателита.

Системата се състои от три основни компонента:

  1. космически сегмент (сателити),
  2. наземна инфраструктура и
  3. потребителски сегмент, включващ приемници, чипове, антени и различни приложения.
  • Възможно ли е Иран вече да използва BeiDou?

Техеран не е потвърдил подобна информация. Също така не е ясно дали толкова бързо преминаване към нова навигационна система е технически възможно след конфликта с Израел миналата година.

След войната през юни иранското министерство на информационните и комуникационните технологии заяви, че страната използва "всички налични технологични възможности по света и не разчита на един-единствен източник".

Въпреки това Жюийе смята, че преминаването към китайската система е логично обяснение за подобрената точност на иранските ракети.

"Говори се за замяна на GPS с китайска система, което обяснява прецизността на иранските ракети. Поразени бяха значими цели", каза той.

  • Как BeiDou може да подобри точността на ударите?

Анализатори смятат, че системата може значително да повиши точността на иранските балистични ракети.

При BeiDou се предполага грешка под 1 метър, което я прави изключително прецизна.

Системата може автоматично да коригира курса, ако целта се движи.

Тя е по-устойчива на електронно заглушаване и подмяна на координати.

Военният анализатор Патриша Маринс заяви пред bne IntelliNews, че военният сигнал B3A на системата BDS-3 е "на практика невъзможен за заглушаване".

Той използва сложни техники като:

  1. честотно прескачане;
  2. криптирани навигационни съобщения;
  3. защита срещу "spoofing" - подаване на фалшиви координати.

Освен това BeiDou разполага със система за кратки съобщения, която позволява на операторите да комуникират с дронове или ракети на разстояние до около 2000 километра, включително по време на полет. Това означава, че те могат да бъдат пренасочени след изстрелване.

  • Колко балистични ракети има Иран?

Точният размер на иранския ракетен арсенал не е известен, но той се смята за един от най-големите и най-напредналите в Близкия изток.

Балистичните ракети могат да изминават разстояния от няколкостотин километра до над 10 000 км, което им позволява да достигат цели на различни континенти.

Жюийе отбелязва, че въпреки твърденията на американските и израелските военни, че са унищожили много цели в Иран, реалният брой и разположение на ракетите остава неизвестен.

"Иран е три пъти по-голям от Франция, а ракетите са разположени на камиони, разпръснати из страната. Как може човек да проследи тези камиони на толкова огромна територия?", каза той.

По думите му Техеран вероятно използва ракетите си по-пестеливо, очаквайки войната да се проточи.

Междувременно в Съединените щати има опасения, че запасите от скъпи ракети-прехващачи могат да бъдат изчерпани, ако бъдат използвани срещу евтини ирански дронове Shahed, преди Иран дори да прибегне до масово използване на балистичните си ракети.

Поради тази причина администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от Украйна, която вече има опит в борбата с тези дронове, да сподели разработените и масово произведени технологии за прехващане.

Източник: Al Jazeera    
