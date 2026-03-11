Свят

Великобритания публикува досиетата за Питър Манделсън и връзките му с Джефри Епстийн

Манделсън отрича каквото и да е неправомерно поведение

Обновена преди 18 минути / 11 март 2026, 16:15
Великобритания публикува досиетата за Питър Манделсън и връзките му с Джефри Епстийн
Източник: БТА/АР

Б ританското правителство започна в сряда да разкрива документи, свързани с бившия посланик на Великобритания във Вашингтон Питър Манделсън и неговите връзки с Джефри Епстийн, пише POLITICO.

Администрацията обеща да започне публикуването на файлове, свързани с противоречивото назначение на Манделсън като посланик, след като американски разкрития показаха, че той е продължавал да кореспондира с осъдения сексуален престъпник години след присъдата му.

Манделсън отрича каквото и да е неправомерно поведение и се извини на жертвите на престъпленията на Епстийн.

Последните разкрития от британското правителство показват, че Питър Манделсън е открил преговори за обезщетение веднага след като е уволнен като посланик на Великобритания в САЩ, като първоначално е поискал сума от £547,201 от Хазната.

Впоследствие е постигнато споразумение за £75,000, което включва:

  • £40,329.50 като плащане вместо предизвестие
  • £34,670.50 като специално обезщетение при напускане

Документите уточняват, че преговорите са започнали с искане за изплащане на останалата част от четиригодишната заплата по фиксирания срок на назначението.

  • Съветите към премиера разкриват „общ риск за репутацията“ заради връзките с Епстийн

На 11 декември 2024 г., девет дни преди Манделсън да бъде потвърден като посланик, премиерът Киър Стармър е получил бележка, в която е посочено, че връзката на Манделсън с Джефри Епстийн представлява „общ риск за репутацията“.

Документът отбелязва, че през 2009 г. JP Morgan е изготвила доклад, според който Манделсън е поддържал „особено близки отношения“ с Епстийн след присъдата му за склоняване към проституция с непълнолетна.

Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн

  • Вътрешна бележка сочи, че директорът на комуникациите е „доволен“ от обясненията на Манделсън

Една от публикуваните бележки, също от 11 декември 2024 г., маркирана като „официално чувствителна“, съдържа детайли около назначението на Манделсън:

Стармър е изразил предпочитание за политическо назначение, а бившият му началник на кабинета Морган Максуини е обсъдил кандидати с него, като водещият кандидат бил Манделсън.

Максуини е обсъдил връзките на Манделсън с Епстийн и бележката посочва, че директорът на комуникациите е доволен от отговорите му на въпросите по темата.

Бележката отбелязва също, че е извършена проверка и на алтернативен политически кандидат.

Лорд Манделсън твърди, че е отговорил точно на въпросите относно контактите си с Епстийн по време на проверката.

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

  • Какво може да видим в досиетата

Документите включват кореспонденция и бележки от процеса по назначаването и проверката на Манделсън, но не обхващат периода след като той е пристигнал във Вашингтон, пише BBC.

Публикуването на някои документи е забавено заради текущо разследване, включително кореспонденция между "Даунтинг Стрийт" и Манделсън по време на проверката.

Тези документи ще бъдат публикувани едва след разрешение от полицията и могат да бъдат ключови за окончателната оценка на действията както на Стармър, така и на Манделсън.

Документите тепърва се преглеждат, като медии и експерти ще следят внимателно какво ще разкрият по отношение на процеса на назначаването и проверката на лорд Манделсън.

По време на обсъждането на публикуваните досиета за Питър Манделсън в британския парламент, няколко души изказаха сериозни критики към премиера Киър Стармър.

  • Ключови позиции на консерваторите:

Алекс Бъргарт, сенатор и сенатор за Северна Ирландия, заяви, че проблемът е в преценката на премиера:

„Премиерът знаеше всичко. Отговорността е негова. Подведе партията си, подведе страната си. И много се съмнявам някой да му се довери отново.“

Той също така отбеляза, че публикуването на досиетата „удобно“ се е случило след парламентарните въпроси в 12 часа, а много избиратели ще бъдат възмутени, че Манделсън е получил £75 000 след уволнението си.

„Ясно е, че жертвите не са били в мислите на премиера, когато назначаваше Манделсън,“ добави Бъргарт.

  • Отговор на правителството:

Джон Джоунс, представител на управляващите, поясни, че Манделсън е бил държавен служител, а не министър, и следователно е имал право да претендира за обезщетение при напускане.

Джоунс уточни, че правителството „не е искало да плаща дори £1 на Манделсън“, но сумата от £75 000 е била по-малка от разходите за трибунал по трудови спорове, затова е било „неохотно съгласувано“.

Плащането е било одобрено „съгласно правилата на хазната, макар и с нежелание“.

  • Писмо до Блеър: Епстийн „приятел на“ Манделсън и „близък до херцога на Йорк“

Сред документите за назначението на Питър Манделсън като британски посланик в САЩ има писмо от 14 май 2002 г. до тогавашния премиер Тони Блеър, изпратено от неговия частен секретар Матю Райкрофт.

Писмото описва Джефри Епстийн като „много богат“ и „приятел на Бил Клинтън и Питър Манделсън“.

Добавя се, че Епстийн е „близък до херцога на Йорк“ (принц Андрю).

Източник: POLITICO, BBC    
Британско правителство Разкриване на документи Питър Манделсън Джефри Епстийн Връзки с Епстийн Посланик на Великобритания Противоречиво назначение Сексуален престъпник Отричане на неправомерно поведение Извинение към жертвите
