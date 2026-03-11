Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Свят

Камарата на лордовете прие Законопроекта за наследствените перове

11 март 2026, 16:56
Източник: AP/БТА

Б ританският парламент одобри закон за освобождаване на останалите наследствени членове на Камарата на лордовете от поста им, с което се слага край на вековна система аристократичните места в горната камара на парламента да се предават по наследство, предаде “Ройтерс“.

Камарата на лордовете прие Законопроекта за наследствените перове снощи. По този начин тя извършва реформа, предприета преди повече от 25 години, и изпълнява ключово обещание от предизборната програма на лейбъристкото правителство на премиера Киър Стармър горната камара да бъде модернизирана.

Великобритания обмисля нови правила за трона

Анджела Смит, председател на горната камара, отбеляза вчера в изявление, че лордовете имат “ключова роля в двукамарния парламент на Великобритания, но никой не бива да заседава в Камарата на лордовете заради наследствена титла“.

“Приемането на този законопроект е грандиозна първа стъпка към реформа на камарата, като предстоят още промени, включително такива, които засягат пенсионирането на членовете и условията за назначаване“, допълни тя.

Критиците отдавна призовават за реформа на системата на назначения, като твърдят, че се е стигнало до непотизъм. Според тях по този начин се е създала най-широката горна камара в света, със състав, надхвърлящ броя на членовете на Камарата на общините (долната камара) - 650 души, определяни чрез избори.  

Лордовете могат да правят промени, но не и да блокират закона, а промените, които правят, може да бъдат отхвърлени от долната камара.

Източник: БТА, Деяна Христова    
Британски парламент Камара на лордовете
