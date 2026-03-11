Свят

Президентът на ЕС атакува с унищожителна реч режима в Иран

"Не трябва да има и една сълза за такъв режим", заяви тя

11 март 2026, 16:23
Президентът на ЕС атакува с унищожителна реч режима в Иран
Източник: EPA/БГНЕС

Д есетилетия наред аятолах Хаменей управляваше чрез репресия, насилие и страх, смазвайки основните граждански права, заяви днес президентът на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент.

Фон дер Лайен напомни, че по-рано тази година стотици хиляди млади иранци са излезли на протести, за да "поискат по-добро бъдеще", но са били посрещнати от "брутална репресия", като над "17 000 млади мъже и жени бяха убити" заради опитите на режима да удържи властта си.

"Престъпленията на иранския режим продължават десетилетия чрез мъчения и арести срещу собствения му народ и разпространение на тероризъм в Близкия изток и дори на европейска земя", подчерта Урсула фон дер Лайен. 

ЕК с позиция за смъртта на Али Хаменей

По думите ѝ този режим осигурява подкрепа за бруталната война на Русия срещу Украйна. "Не трябва да има и една сълза за такъв режим", заяви тя.

Президентът на ЕК каза също, че много иранци са празнували смъртта на Хаменей, надявайки се този момент да отвори път към свободен Иран.

"Иранският народ заслужава точно това - свобода и правото те да избират своето бъдеще," заяви Урсула фон дер Лайен.

Фон дер Лайен акцентира, че първата задача на ЕС е да защити своите граждани и да се подготви за въздействието на конфликта в Близкия изток.

"Сигурността на Кипър е сигурността на ЕС", заяви тя.

Що се отнася до ситуацията на енергийните пазари, повлияни от войната, Урсула фон дер Лайен обясни, че благодарение на мерките, взети от ЕС през последните години, Европа не е толкова зависима от вноса на изкопаеми горива.

Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

"Усилията за диверсификация дават резултат, но това не означава, че сме имунизирани от ценови шокове. Енергийните пазари са глобални", посочи тя. 

Според Фон дер Лайен, независимо какви мерки се предприемат, докато продължава да внася значително количество изкопаеми горива от "нестабилни региони", Европа ще бъде уязвима и зависима. 

Урсула фон дер Лайен: Това беше стратегическа грешка

От началото на конфликта в Близкия изток цените на природния газ са се повишили с 50%, а цените на петрола - с 27%.

"Ако обърнете това в евро, десетте дни война вече са стрували на европейските данъкоплатци допълнителни 3 милиарда евро под формата на внос на изкопаеми горива. Това е цената на нашата зависимост", отчете Урсула фон дер Лайен. 

Тя разкритикува противниците на произвежданата в ЕС зелена и ядрена енергия.

"Завръщането към покупки на енергия от изкопаеми горива от Русия ще бъде стратегическа грешка", каза Фон дер Лайен, като заяви, че това ще направи Европа по-зависима, по-уязвима и по-слаба.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Ирански режим Урсула фон дер Лайен Европейска комисия
Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Nissan обнови X-Trail и го направи по-технологичен

Nissan обнови X-Trail и го направи по-технологичен

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
