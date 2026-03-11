„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му

Е д Шийрън се притече на помощ на Бени Бланко, след като наскоро музикалният продуцент предизвика вълна от притеснения в социалните мрежи относно хигиенните си навици, пише US Weekly.

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

35-годишният Шийрън гостува на дългогодишния си сътрудник в последния епизод на подкаста „Приятелите пазят тайните“ (Friends Keep Secrets) във вторник, 10 март. Дискусията между двамата бързо се насочи към темата за чистотата. „Всеки ден ли се къпеш?“, попита 38-годишният Бланко своя гост.

Шийрън беше категоричен: „Да, понякога по два пъти на ден. Всъщност, предимно по два пъти.“ След това Шийрън добави с доза самоирония: „Чувствам, че двамата си приличаме — изглеждаме така, сякаш не миришем добре. Но всъщност ти си човекът с най-приятен аромат, когото познавам.“

„Знам, мириша добре“, съгласи се Бланко, отбелязвайки, че тялото му не е склонно да отделя неприятна миризма, дори когато е пропуснал душ.

Приятелят на Бланко и съводещ на подкаста Лил Дики (Дейвид Андрю Бърд), заедно със съпругата си Кристин Баталуко, също се включиха в защитата на музикалния продуцент. Бланко дори покани Баталуко да го помирише лично, докато Дики потвърди, че приятелят му „винаги ухае страхотно“.

Вълната от негативни коментари срещу Бланко започна миналия месец след дебютния епизод на подкаста, в който той изглеждаше така, сякаш е пуснал газове в ефир и показа видимо мръсни стъпала. Докато в социалните мрежи се разрастваха дискусиите за личната му хигиена, съпругата му Селена Гомес публично демонстрира подкрепата си. Тя сподели видео, на което двамата се целуват, с трогателното послание: „Все повече се влюбвам в теб всеки ден, любов моя.“

Гомес дори направи изненадваща поява в епизода от 3 март, където пред камерата целуна босия крак на Бланко. „Харесва ли ти това?“, попита я той. Изпълнителката закачливо потупа съпруга си и му каза: „Не го превръщай в „момент“. Бланко отвърна: „О, не. Хареса ми. Накара ме да се почувствам добре. Обичам те много.“

По-късно Бланко и 37-годишният Дики коментираха шума около „мръсните крака“ и по време на гостуването си в шоуто „Jimmy Kimmel Live“ на 27 февруари. „Пропуснал съм нещо важно, защото докато хората са следили вашето мултимедийно преживяване, се появиха сериозни коментари. Изглежда аудиторията е очарована от идеята, че краката на Бени са много мръсни“, отбеляза водещият Джими Кимъл, показвайки кадър от подкаста.

„И аз го забелязах, Джими“, пошегува се Лил Дики. Бланко обаче побърза да се защити: „Чакай малко. Първо, вината е в терена“, визирайки дома на Дики, където е заснет епизодът. След това продуцентът събу обувките и чорапите си, за да демонстрира чистотата си пред камерите, заявявайки: „Имам страхотни крака!“

„Значи искаш да кажеш, че подът на Дики e бил мръсен и затова кракът ти е изглеждал така?“, попита Кимъл за уточнение. Дики се измъкна с шега: „В онзи ден... знаеш как става подът“, докато Бланко добави през смях: „В няколко от дните си беше направо мръсно!“