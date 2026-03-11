Любопитно

„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му

Ед Шийрън защити хигиената на Бени Бланко, след като мръсните му крака в подкаст предизвикаха вълна от критики. Музикантът увери феновете, че продуцентът всъщност ухае страхотно, а вината за вида му е в мръсния под на студиото

11 март 2026, 16:51
„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му
Източник: Getty Images

Е д Шийрън се притече на помощ на Бени Бланко, след като наскоро музикалният продуцент предизвика вълна от притеснения в социалните мрежи относно хигиенните си навици, пише US Weekly.

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

35-годишният Шийрън гостува на дългогодишния си сътрудник в последния епизод на подкаста „Приятелите пазят тайните“ (Friends Keep Secrets) във вторник, 10 март. Дискусията между двамата бързо се насочи към темата за чистотата. „Всеки ден ли се къпеш?“, попита 38-годишният Бланко своя гост.

Шийрън беше категоричен: „Да, понякога по два пъти на ден. Всъщност, предимно по два пъти.“ След това Шийрън добави с доза самоирония: „Чувствам, че двамата си приличаме — изглеждаме така, сякаш не миришем добре. Но всъщност ти си човекът с най-приятен аромат, когото познавам.“

„Знам, мириша добре“, съгласи се Бланко, отбелязвайки, че тялото му не е склонно да отделя неприятна миризма, дори когато е пропуснал душ.

Приятелят на Бланко и съводещ на подкаста Лил Дики (Дейвид Андрю Бърд), заедно със съпругата си Кристин Баталуко, също се включиха в защитата на музикалния продуцент. Бланко дори покани Баталуко да го помирише лично, докато Дики потвърди, че приятелят му „винаги ухае страхотно“.

Вълната от негативни коментари срещу Бланко започна миналия месец след дебютния епизод на подкаста, в който той изглеждаше така, сякаш е пуснал газове в ефир и показа видимо мръсни стъпала. Докато в социалните мрежи се разрастваха дискусиите за личната му хигиена, съпругата му Селена Гомес публично демонстрира подкрепата си. Тя сподели видео, на което двамата се целуват, с трогателното послание: „Все повече се влюбвам в теб всеки ден, любов моя.“

Гомес дори направи изненадваща поява в епизода от 3 март, където пред камерата целуна босия крак на Бланко. „Харесва ли ти това?“, попита я той. Изпълнителката закачливо потупа съпруга си и му каза: „Не го превръщай в „момент“. Бланко отвърна: „О, не. Хареса ми. Накара ме да се почувствам добре. Обичам те много.“

По-късно Бланко и 37-годишният Дики коментираха шума около „мръсните крака“ и по време на гостуването си в шоуто „Jimmy Kimmel Live“ на 27 февруари. „Пропуснал съм нещо важно, защото докато хората са следили вашето мултимедийно преживяване, се появиха сериозни коментари. Изглежда аудиторията е очарована от идеята, че краката на Бени са много мръсни“, отбеляза водещият Джими Кимъл, показвайки кадър от подкаста.

„И аз го забелязах, Джими“, пошегува се Лил Дики. Бланко обаче побърза да се защити: „Чакай малко. Първо, вината е в терена“, визирайки дома на Дики, където е заснет епизодът. След това продуцентът събу обувките и чорапите си, за да демонстрира чистотата си пред камерите, заявявайки: „Имам страхотни крака!“

„Значи искаш да кажеш, че подът на Дики e бил мръсен и затова кракът ти е изглеждал така?“, попита Кимъл за уточнение. Дики се измъкна с шега: „В онзи ден... знаеш как става подът“, докато Бланко добави през смях: „В няколко от дните си беше направо мръсно!“

Ед Шийрън Бени Бланко Хигиена Подкаст Социални мрежи Селена Гомес Мръсни крака Знаменитости
Последвайте ни
Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Защо хора с ТЕЛК остават без пари при преосвидетелстване

Защо хора с ТЕЛК остават без пари при преосвидетелстване

pariteni.bg
Nissan обнови X-Trail и го направи по-технологичен

Nissan обнови X-Trail и го направи по-технологичен

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

Свят Преди 34 минути

Да се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

България Преди 39 минути

Недопустимо е служебен кабинет без мандат да проиграва сигурността на държавата в решителен за световния ред момент, смятат от формацията

Земетресение разтърси Южна Турция

Земетресение разтърси Южна Турция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра

<p>Рекорден интерес към&nbsp;работа в ЕС - 1 на 113 ще получи място</p>

Рекорден брой кандидати за теста за работа в ЕС - 170 000 се състезават за около 1 500 места

Свят Преди 1 час

Наличието на място дори за тези в резервния списък не е гарантирано

<p>Китайската система BeiDou - новият коз на Иран срещу Израел</p>

Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Свят Преди 2 часа

Експерти по разузнаването предполагат, че Китай може да е предоставил достъп до системата на Техеран

<p>Трифонов за Петрохан: Бесен съм и милост няма да има!&nbsp;</p>

Слави Трифонов с остър коментар за Петрохан и кмета на София

България Преди 2 часа

Той критикува градоначалника, че е дарил голяма сума пари по частна сметка на един от починалите в трагедията с хижа "Петрохан"

.

Зендая провокира в Париж: Сватбена визия и мистерия около Том Холанд

Любопитно Преди 2 часа

На фона на слуховете за сватба с Том Холанд, Зендая се появи на ревюто на Louis Vuitton по време на Седмицата на модата в Париж. Актрисата се появи с визия, която модните критици веднага определиха като „булчинска“, а коментар на нейния стилист окончателно подпали мрежата

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

България Преди 2 часа

От пожарната уточняват, че ситуацията е под контрол

Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Свят Преди 2 часа

Мярката цели да овладее скока в цените на енергията на фона на войната с Иран

Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят

Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят

Любопитно Преди 2 часа

Историята разкрива как една неволна шега в мемоарите на Сара Фъргюсън за обувки назаем и брадавици е довела до едногодишно мълчание и трайно отчуждение между нея и принцеса Даяна, продължило до самата смърт на Лейди Ди през 1997 г.

Приливът на късмета: Шест зодии ще получат всичко, което искат

Приливът на късмета: Шест зодии ще получат всичко, което искат

Любопитно Преди 2 часа

Някои зодиакални знаци ще забележат значителни промени в професионалния и финансовия си живот до 15 март. Този период ще бъде благоприятен за печалби, нови проекти и стабилизиране на доходите

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

Свят Преди 3 часа

Киев се очакваше да остане без пари в края на месеца, но спасителен заем от МВФ и помощ от скандинавските и балтийските държави ще го държат платежоспособен

Белият дом

Районът около Белия дом е в локдаун

Свят Преди 3 часа

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 3 часа

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

,

„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Любопитно Преди 3 часа

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

ЕС постигна предварително споразумение за разширяване на санкциите срещу Иран

ЕС постигна предварително споразумение за разширяване на санкциите срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Предвижда се следващия понеделник то да бъде потвърдено на заседание на външните министри

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Dessy Travels за 100-те държави: Как да пътуваме смело, но и безопасно

Edna.bg

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Edna.bg

Откритие на Станимир Стоилов пред трансфер във Висшата лига

Gong.bg

17 минути променят всичко, Кински ще напусне Тотнъм

Gong.bg

САЩ са унищожили 16 ирански кораба, миниращи Ормузкия проток

Nova.bg

ЕК: Няма краткосрочна заплаха за европейските доставки на горива

Nova.bg