11 март 2026, 20:17
Г-7 решиха: санкциите срещу Русия остават
Източник: EPA/БГНЕС

З атварянето от Иран на Ормузкия проток "в никакъв случай не оправдава отмяната на санкциите" срещу Русия, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, който говори от името на лидерите на Г-7, предаде "Франс прес".

"В заключенията на тази извънредна среща на Г-7, проведена по видеоконферентна връзка, беше постигнато "консенсусно решение", че не трябва да променяме позицията си спрямо Русия и да продължим усилията си в подкрепа на Украйна", каза френският държавен глава. 

Г-7: Единство за Иран, разногласия около Украйна

Днес лидерите на седем от водещите икономики в света - САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония обсъдиха кризата в Близкия изток на видеозаседание, по инициатива на Макрон.

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че военните способности на Иран "не са сведени до нула" от американските и израелските удари и прикани Доналд Тръмп да "изясни както крайните си цели, така и темпото, с което иска да проведе операциите".

"Вече има значителни щети, нанесени на военните балистични способности на Иран, но (Техеран) продължава да атакува няколко страни в региона и следователно способностите му не са сведени до нула", заяви френският държавен глава след среща на лидерите на Г-7.

МАЕ с безпрецедентно решение, Тръмп реагира

Макрон добави, че няма "потвърждение нито от партньорски служби, нито от френските служби" за използването на морски мини от Иран в Ормузкия проток, като посочи, че това би било "тежко решение" от страна на Техеран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще бъде гарантирана сигурността на петролните танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

Тръмп увери, че безопасността на корабоплаването по стратегическия маршрут за световните петролни доставки ще бъде осигурена.

"Ще видите много високо ниво на сигурност и това ще стане много скоро", каза той.

Източник: БТА, БГНЕС    
Г-7 Иран Ормузки проток Еманюел Макрон Русия
