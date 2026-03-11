Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран

Г ръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече в дежурство, имаме пълно прикритие, заяви пред журналисти в парламента служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Той участва в заседанието на ресорната комисия по отбрана.

Атанас Запрянов обясни, че дежурството е започнало 16 часа, след като Гърция съобщи, че ще окажат помощ на България.

"Извършили сме съответните подготовки на нашата система за противовъздушна отбрана (ПВО), каза той. Нашите войски за ПВО са много добре подготвени и те също участват", заяви Запрянов. Той допълни, че това не се прави, защото има директна военна заплаха за България.

Гърция оказва подкрепа на противовъздушната отбрана на България

"Длъжни сме да вземем мерки и за потенциални заплахи. Надграждаме съществуващата система в мирно време с някои усилени дежурства, нищо повече", коментира министърът.

Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал, съобщи Министерството на отбраната на 6 март. Същият ден министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас съобщи, че страната ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия.

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

От военното ни министерство обясниха, че в зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

"Има ратифицирано споразумение между България и Гърция за презгранични операции. Нашите самолети и гръцките могат заедно да патрулират", отбеляза министърът.

Атанас Запрянов съобщи, че утре гръцкият военен министър ще бъде на посещение в България.

Военният министър каза, че присъствието на американските военни самолети на летището в София е разрешено до 31 май, но работи за евентуално тяхно преместване. Идеята на служебния премиер е да се намали натоварването на летището в София, защото след 15 април се увеличава броят на полетите.

"Тази задача не е толкова спешна, но ще работим, за да я реализираме. Това са двустранни отношения между САЩ и други държави, ние нямаме други искания", обясни Запрянов.

Относно евентуалното временно разполагане на американски самолети във военновъздушната база "Михаил Когълничану" край Констанца в Румъния Атанас Запрянов каза, че това са двустранни отношения и към България няма други искания.