Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Парамедиците са се опитали безуспешно да реанимират жертвата на място

16 януари 2026, 16:55
Т ридесет и седем годишната жена, убита миналата седмица в Минеаполис от служител на имиграционните власти, е имала четири огнестрелни рани при пристигането на линейката, съобщиха спешните служби, цитирани от Франс прес.

(Във видеото:"Добре, приятелю. Не съм ядосана на теб": Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля)

"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена от имиграционните служби в САЩ

Според доклада, за който пръв съобщи вестник „Минесота Стар Трибюн“, Рене Гуд е открита с две рани в дясната част на гръдния кош, една в лявата предмишница и една от лявата страна на главата.

Парамедиците са намерили жената в безсъзнание в колата ѝ, с кръв по лицето и гърдите. Тя не е дишала, а пулсът ѝ е бил „неравномерен“, пише в доклада и се добавя, че от лявото ѝ ухо е изтичала кръв, а зениците ѝ са били разширени.

Парамедиците са се опитали безуспешно да реанимират жертвата на място, а след това и в линейката, докато е транспортирана към болницата, където е констатирана смъртта ѝ.

Според стенограмите от разговорите на спешните служби, откъси от които бяха публикувани в няколко местни медии, човекът, подал сигнал на 911 е казал на операторите: „Тук има 15 (служители на) Бюрото за имиграционен и митнически контрол. Застреляха я, защото не отвори вратата на колата си.“

„Изпратете линейка, моля, линейка, моля“, казва друг човек в сигнал до 911.

Неверните твърдения на Тръмп за убийството в Минеаполис

Администрацията на президента Доналд Тръмп твърди, че служителят, който е стрелял, е действал при самоотбрана. До момента той не е даден на съд, нито е отстранен от работа.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Убийство на жена Служител на имиграционните власти Минеаполис Огнестрелни рани Рене Гуд Спешни служби Самоотбрана Имиграционен контрол Смърт Престрелка
