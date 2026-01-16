Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Т ридесет и седем годишната жена, убита миналата седмица в Минеаполис от служител на имиграционните власти, е имала четири огнестрелни рани при пристигането на линейката, съобщиха спешните служби, цитирани от Франс прес.

Според доклада, за който пръв съобщи вестник „Минесота Стар Трибюн“, Рене Гуд е открита с две рани в дясната част на гръдния кош, една в лявата предмишница и една от лявата страна на главата.

Парамедиците са намерили жената в безсъзнание в колата ѝ, с кръв по лицето и гърдите. Тя не е дишала, а пулсът ѝ е бил „неравномерен“, пише в доклада и се добавя, че от лявото ѝ ухо е изтичала кръв, а зениците ѝ са били разширени.

Blonde hair, blue eye, white Christian unarmed mother of 3, Renee Nicole Good was killed by an ICE agent in Minneapolis, #Minnesota today.



Because hate and inhumanity begats hate and inhumanity.



Kristi Noem and the rest of this administration needs to resign. pic.twitter.com/Zx3xyxiYNR — Shayla Sweatt (@shay_sweatt) January 8, 2026

Парамедиците са се опитали безуспешно да реанимират жертвата на място, а след това и в линейката, докато е транспортирана към болницата, където е констатирана смъртта ѝ.

This isn't "self defense" by ICE agents in Minneapolis, Minnesota. It's murder.



Watch in slow motion. The officer fires shots two and three at the woman after the vehicle is clearly out of harms way.



His intention wasn't to defend himself at that point. pic.twitter.com/2qav2KsdwC — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 7, 2026

Според стенограмите от разговорите на спешните служби, откъси от които бяха публикувани в няколко местни медии, човекът, подал сигнал на 911 е казал на операторите: „Тук има 15 (служители на) Бюрото за имиграционен и митнически контрол. Застреляха я, защото не отвори вратата на колата си.“

„Изпратете линейка, моля, линейка, моля“, казва друг човек в сигнал до 911.

Администрацията на президента Доналд Тръмп твърди, че служителят, който е стрелял, е действал при самоотбрана. До момента той не е даден на съд, нито е отстранен от работа.