България

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

Недопустимо е служебен кабинет без мандат да проиграва сигурността на държавата в решителен за световния ред момент, смятат от формацията

11 март 2026, 17:03
ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир
Източник: ДПС-Ново начало

"ДПС-Ново начало" внася в парламента проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Съвета за мир. С това решение Народното събрание, в изпълнение на конституционните си правомощия, ще се произнесе относно членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, което за нас няма алтернатива. Това посочва в позиция до медиите лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. 

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

"Това е нашият отговор на опитите на служебния кабинет да въведе в заблуда евроатлантическите партньори на страната ни, предизвиквайки дипломатически интриги, за да обслужи чужди финансово-политически интереси на компрометираните политически формации, които го създадоха. Недопустимо е служебен кабинет, без мандат, НПО-зависим, подчинен на Джордж и Александър Сорос и тяхната клика, да проиграва сигурността на държавата България в решителен за световния ред момент", посочва Пеевски. 

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Партийният лидер допълва: "С гласуването в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Александър Сорос".

Източник: ДПС-Ново начало    
ДПС-Ново начало
Последвайте ни
Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Какво да правим, ако кучето ни се натрови

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

Свят Преди 33 минути

Да се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности

„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му

„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му

Любопитно Преди 50 минути

Ед Шийрън защити хигиената на Бени Бланко, след като мръсните му крака в подкаст предизвикаха вълна от критики. Музикантът увери феновете, че продуцентът всъщност ухае страхотно, а вината за вида му е в мръсния под на студиото

,

Пътят към печалбата: Как момиче печели по 2000 долара на месец от старите си дрехи

Любопитно Преди 1 час

Нова вълна от млади предприемачи в Ню Йорк доказва, че отдаването на лични вещи под наем може да покрие значителна част от високите разходи за живот в мегаполиса

Земетресение разтърси Южна Турция

Земетресение разтърси Южна Турция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра

<p>Рекорден интерес към&nbsp;работа в ЕС - 1 на 113 ще получи място</p>

Рекорден брой кандидати за теста за работа в ЕС - 170 000 се състезават за около 1 500 места

Свят Преди 1 час

Наличието на място дори за тези в резервния списък не е гарантирано

<p>Китайската система BeiDou - новият коз на Иран срещу Израел</p>

Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Свят Преди 2 часа

Експерти по разузнаването предполагат, че Китай може да е предоставил достъп до системата на Техеран

.

Зендая провокира в Париж: Сватбена визия и мистерия около Том Холанд

Любопитно Преди 2 часа

На фона на слуховете за сватба с Том Холанд, Зендая се появи на ревюто на Louis Vuitton по време на Седмицата на модата в Париж. Актрисата се появи с визия, която модните критици веднага определиха като „булчинска“, а коментар на нейния стилист окончателно подпали мрежата

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

България Преди 2 часа

От пожарната уточняват, че ситуацията е под контрол

Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Свят Преди 2 часа

Мярката цели да овладее скока в цените на енергията на фона на войната с Иран

Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят

Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят

Любопитно Преди 2 часа

Историята разкрива как една неволна шега в мемоарите на Сара Фъргюсън за обувки назаем и брадавици е довела до едногодишно мълчание и трайно отчуждение между нея и принцеса Даяна, продължило до самата смърт на Лейди Ди през 1997 г.

Приливът на късмета: Шест зодии ще получат всичко, което искат

Приливът на късмета: Шест зодии ще получат всичко, което искат

Любопитно Преди 2 часа

Някои зодиакални знаци ще забележат значителни промени в професионалния и финансовия си живот до 15 март. Този период ще бъде благоприятен за печалби, нови проекти и стабилизиране на доходите

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

Свят Преди 2 часа

Киев се очакваше да остане без пари в края на месеца, но спасителен заем от МВФ и помощ от скандинавските и балтийските държави ще го държат платежоспособен

Белият дом

Районът около Белия дом е в локдаун

Свят Преди 3 часа

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 3 часа

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

,

„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Любопитно Преди 3 часа

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

ЕС постигна предварително споразумение за разширяване на санкциите срещу Иран

ЕС постигна предварително споразумение за разширяване на санкциите срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Предвижда се следващия понеделник то да бъде потвърдено на заседание на външните министри

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Dessy Travels за 100-те държави: Как да пътуваме смело, но и безопасно

Edna.bg

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Edna.bg

Откритие на Станимир Стоилов пред трансфер във Висшата лига

Gong.bg

17 минути променят всичко, Кински ще напусне Тотнъм

Gong.bg

САЩ са унищожили 16 ирански кораба, миниращи Ормузкия проток

Nova.bg

ЕК: Няма краткосрочна заплаха за европейските доставки на горива

Nova.bg