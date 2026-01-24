Свят

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

По информация от здравните власти простреляният е 51-годишен мъж и той е починал от раните си

Обновена преди 21 минути / 24 януари 2026, 19:32
Ф едерални агенти са застреляли още един човек в Минеаполис, заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз и призова за незабавно прекратяване на операциите на администрацията на президента Доналд Тръмп за прилагане на имиграционното законодателство в щата, предадоха световните агенции.

„Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от страна на федерални агенти тази сутрин“, написа Уолз в социалната мрежа „Екс“. „Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите склонни към насилие и необучени служители от Минесота. Веднага“, добави той. 

Официални представители на местните власти в Минеаполис потвърдиха, че разследват сигнали за мъж, който е бил застрелян в южната част на града.

„Молим обществеността да запази спокойствие и да избягва непосредствената околност“, се казва в публикация на градската управа на Минеаполис.

Подробностите около стрелбата към момента не са ясни, посочва Асошиейтед Прес.

Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Триша Маклафлин заяви, че лицето е носело огнестрелно оръжие с два пълнителя и че ситуацията „се развива“.

По информация от здравните власти простреляният е 51-годишен мъж и той е починал от раните си.

След като се разпространиха новините за стрелбата, минувачи в Минеаполис започнаха да крещят ругатни срещу федералните агенти, наричайки ги „страхливци“ и призовавайки ги да си отидат вкъщи, отбелязва АП. Някои агенти им отвръщаха с иронични коментари, а един от протестиращите бе натъпкан в автомобил на федералните власти.

Хиляди демонстранти, протестиращи срещу репресиите срещу имигрантите, вчера изпълниха улиците на Минеаполис въпреки студеното време, призовавайки федералните правоохранителни органи да напуснат града.

Протестиращите се събират ежедневно в града от 7 януари, когато 37-годишната майка на три деца Рене Гуд беше застреляна от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Стрелба Минеаполис Федерални агенти Имиграционно правоприлагане Протести Минеаполис Губернатор Тим Уолз Насилие над имигранти Смърт на мъж Администрация Тръмп Обществено недоволство Рене Гуд
