"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Ф едерални агенти са застреляли още един човек в Минеаполис, заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз и призова за незабавно прекратяване на операциите на администрацията на президента Доналд Тръмп за прилагане на имиграционното законодателство в щата, предадоха световните агенции.

„Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от страна на федерални агенти тази сутрин“, написа Уолз в социалната мрежа „Екс“. „Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите склонни към насилие и необучени служители от Минесота. Веднага“, добави той.

A man was wrestled and beaten by multiple ICE agents before one of them shot him numerous times in Minneapolis.



This marks the third fatal shooting involving ICE since Renee Good. pic.twitter.com/LUsyTFKIl7 — Pop Crave (@PopCrave) January 24, 2026

Официални представители на местните власти в Минеаполис потвърдиха, че разследват сигнали за мъж, който е бил застрелян в южната част на града.

„Молим обществеността да запази спокойствие и да избягва непосредствената околност“, се казва в публикация на градската управа на Минеаполис.

Подробностите около стрелбата към момента не са ясни, посочва Асошиейтед Прес.

Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ Триша Маклафлин заяви, че лицето е носело огнестрелно оръжие с два пълнителя и че ситуацията „се развива“.

По информация от здравните власти простреляният е 51-годишен мъж и той е починал от раните си.

След като се разпространиха новините за стрелбата, минувачи в Минеаполис започнаха да крещят ругатни срещу федералните агенти, наричайки ги „страхливци“ и призовавайки ги да си отидат вкъщи, отбелязва АП. Някои агенти им отвръщаха с иронични коментари, а един от протестиращите бе натъпкан в автомобил на федералните власти.

Хиляди демонстранти, протестиращи срещу репресиите срещу имигрантите, вчера изпълниха улиците на Минеаполис въпреки студеното време, призовавайки федералните правоохранителни органи да напуснат града.

Протестиращите се събират ежедневно в града от 7 януари, когато 37-годишната майка на три деца Рене Гуд беше застреляна от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ.