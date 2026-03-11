Пътят към печалбата: Как момиче печели по 2000 долара на месец от старите си дрехи

К огато 25-годишната специалистка по социални медии Габриела Левинсън се мести в Ню Йорк през 2023 г., тя започва да отдава дрехите си под наем. Повече от 700 сделки по-късно, днес тя печели до 2000 долара месечно от това, съобщава Reuters.

За Левинсън попълването на първата ѝ пълна данъчна декларация след завършването на университета се превръща в „тревожен сигнал“ за цената на живота в града. Когато нейна приятелка, спечелила около 200 долара за месец от отдаване на дрехи от собствения си гардероб, ѝ препоръчва да опита, Габриела решава да рискува. „Бях искрено изненадана от идеята, че наличните ми вещи могат да генерират допълнителен доход“, споделя тя. Тя отдава под наем стотици артикули – от дизайнерска рокля на Michael Costello, която струва 300 долара в магазина (срещу 55 долара на седмица), до кашмирено наметало с козина на стойност 1000 долара, което се наема за 150 долара седмично.

Търсенето варира сезонно, като се покачва около празниците, сватбения сезон, ваканциите и летните събития. „Естествено има и по-натоварени месеци“, казва Левинсън, която използва платформи за споделяне между потребители (peer-to-peer) като Pickle, Janet Mandell, Isle of Monday и Rent Mindel. „Но като цяло това се превърна в значим и постоянен източник на доходи за мен.“

Ползите не са само финансови. Поради ограниченото пространство в апартамента си от 65 квадратни метра, отдаването под наем ѝ е помогнало да управлява мястото чрез „разпределяне на инвентара“. Въпреки това, работата не е малко: координирането на връщанията, химическото чистене и точното разпределяне на времето могат да бъдат изтощителни. „Носи удовлетворение, но си е истинска работа“, споделя Левинсън.

Преди да започне с наемите, дрехите са изглеждали „скъпоценни“ за Габриела – нагласа, която впоследствие се променя. „Започнах да гледам на облеклото едновременно като на изразно средство и като на нещо практично – нещо, което трябва да се носи и на което трябва да се наслаждаваме“, казва тя. Един от запомнящите се моменти за нея е получаването на ръкописно писмо от булка, която наела перлена огърлица за празничната вечеря преди сватбата си. „Тя сподели колко специална се е чувствала с нея и колко много е означавало това бижу за нея по време на толкова важен момент“, разказва Левинсън. „Никога не бях чувствала такава връзка с напълно непознат човек.“

Глобалната тенденция

Приблизително 34% от потребителите от Поколението Z са използвали онлайн услуга за наемане на дрехи през последната година, сочи доклад за пазара на облекло под наем на Industry Research Online. Брайън Макмеън, изпълнителен директор и съосновател на базираното в Ню Йорк приложение за препродажба Pickle, заяви пред Ройтерс, че представителите на Поколението Z и милениалите съставляват съответно 60% и 40% от неговите стотици хиляди потребители до момента, като най-успешните наемодатели печелят около 5700 долара на месец.

Хана Хорват, сертифициран финансов планьор от Ню Йорк, казва, че наемането може да бъде интелигентен финансов ход, в зависимост от контекста. „Може би отивате на сватба и ви трябва рокля, за която бихте похарчили 500 долара, а можете да я наемете за 100“, казва тя. Обратната страна обаче е липсата на собственост. „Ако наемате твърде много, това се отразява на паричния ви поток, защото се превръща в месечен абонамент“, добавя тя. „Затова е важно да сте наясно с това.“