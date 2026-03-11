Три плавателни съда са поразени от снаряди в Ормузкия проток, има моряци в неизвестност

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Т ри плавателни съда бяха поразени от неидентифицирани снаряди в Ормузкия проток. Това съобщиха служби за сигурност на корабоплаването, цитирани от "Ройтерс".

Сред ударените е товарният кораб Mayruree Naree, плаващ под тайландски флаг в района на Оман. Той е собственост на базираната в Банкок компания Precious Shipping. На борда избухнал пожар, който бил бързо потушен, съобщиха от Британската служба за морски търговски операции.

Контейнеровоз бе ударен от снаряд близо до Ормузкия проток

Двадесет моряци са били спасени, след като плавателният съд е бил поразен. Трима души са в неизвестност, съобщи тайландското министерство на транспорта, цитирано от "Ройтерс".

Министерството каза, че екипажът е напуснал кораба със спасителна лодка и е бил спасен от оманския военноморски флот. Ведомството уточни, че в задната част на кораба е станала експлозия и тя е причинила пожар в машинното отделение, където по това време са работели тримата изчезнали членове на екипажа.

Кораб в Ормузкия проток е ударен от „неидентифициран снаряд“

По-рано щети е претърпял и плаващ под японски флаг контейнеровоз ONE Majesty, управляван от компанията Mitsui OSK Lines. Той бил уцелен от снаряд на 40 км северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства.

Кораб е нападнат край бреговете на ОАЕ

Инцидентът с третия плавателен съд е станал на около 80 км северозападно от Дубай. Става дума за гръцкия кораб Star Gwyneth с водоизместване 83 000 тона. Той плава под флага на Маршаловите острови и е управляван от компанията Star Bulk Carriers, регистрирана на борсата в Ню Йорк. Компанията разполага с флот от над 130 товарни кораба.

Гръцкото Министерство на морските въпроси вече издаде спешно предупреждение към гръцките корабни компании и капитани за възможно миниране на Ормузкия проток на фона на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран.