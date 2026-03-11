Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Е вропейските държави се подготвят да одобрят освобождаването на 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, за да компенсират нарастващите енергийни разходи и опасенията за доставки на фона на войната в Иран, предава POLITICO .

Франция, Италия, Германия и Великобритания вече са сигнализирали подкрепа за мярката, която ще бъде най-голямото координирано освобождаване на резерви в историята на Международната агенция по енергетика (IEA). Обемът е повече от два пъти по-голям от 182-те милиона барела, които страните членки на IEA освободиха след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

"IEA поиска освобождаването на петролни резерви в размер на 400 милиона барела. Ние ще се съобразим с това искане и ще дадем своя принос, защото Германия подкрепя най-важния принцип на IEA, взаимната солидарност", заяви в сряда германският енергиен министър Катарина Райхе.

European countries are gearing up to approve the release of 400 million barrels of oil to offset soaring energy costs and supply fears as war rages in Iran.https://t.co/BDSZhNchp6 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 11, 2026

Според двама европейски служители, запознати с въпроса, азиатските членове на агенцията, които са най-силно засегнати заради голямата си зависимост от Персийския залив, както и Съединените щати също силно подкрепят използването на резервите.

Френският президент Еманюел Макрон е свикал виртуална среща на лидерите от Г-7 в 15:00 ч., на която се очаква да бъде обсъдено решението за освобождаването на резервите.

Международната агенция по енергетика, ключова платформа за координация на доставките на петрол и газ между богатите държави, създадена след петролното ембарго през 1973 г., първо предложи мярката късно във вторник по време на извънредна среща на всички свои членове. Срещата се проведе след заседание на Г-7, съобщи друг източник, запознат с разговорите.

Акция срещу ОПЕК свали цената на петрола

През последната седмица цената на петрола се покачи над 100 долара за барел, след като Иран нанесе удари по енергийна инфраструктура в Персийския залив в отговор на американско-израелските въздушни атаки срещу цели в страната. След първите информации, че IEA обмисля освобождаване на резерви, цената се понижи до около 90 долара за барел.

Съединените щати са сред най-активните поддръжници на мярката, като поскъпването на петрола е сериозно притеснение за президента Доналд Тръмп в навечерието на междинните избори тази година. Въпреки че големите европейски държави от Г-7 вече са заявили подкрепа, все още не е ясно какъв точно дял от резервите ще освободят. Групата публикува изявление рано в сряда, в което заявява, че подкрепя решението "по принцип".

Други държави от Международната агенция по енергетика също публично подкрепиха мярката, сред тях и Австрия.