Свят

Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Голяма група протестиращи се появи в центъра на града и влезе в стълкновение с доста по-малка група хора, които демонстрираха в подкрепа на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE)

18 януари 2026, 12:23
Как САЩ са увеличавали своята територия

Как САЩ са увеличавали своята територия
Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис
Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия
Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ
Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи
Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата

Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата
Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран

Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран
Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

П ротестиращи за и против строгата имиграционна политика на правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сблъсъци помежду си в Минеаполис, предаде Асошиейтед прес.

Голяма група протестиращи се появи в центъра на града и влезе в стълкновение с доста по-малка група хора, които демонстрираха в подкрепа на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), един от основните федерални органи, натоварени с изпълнението на по-строгите мерки за борба с незаконната миграция.

Противниците на твърдолинейната имиграционна политика успяха да прогонят опонентите си и накараха най-малко един от хората от другия лагер да свали фланелката си заради надпис на нея, с който не бяха съгласни.

Джейк Ланг, организатор на протеста в подкрепа на правителствената политика, който освен срещу имигрантите беше и с антиислямска насоченост, беше видимо пострадал, с охлузвания и белези по главата. Той беше обявил по-рано, че ще „изгори Корана“ на стълбите пред Кметството, но засега не е ясно дали е изпълнил намерението си. Ланг е десен инфлуенсър и един от участниците в щурма на Капитолия от 6 януари, помилвани от Тръмп, а наскоро обяви, че ще се кандидатира за сенатор от Флорида. 

Наред с физическите и словесни сблъсъци демонстрантите от двете страни се замеряха със снежни топки и балони с вода. Напрежението приключи, след като на мястото пристигнаха полицейски подкрепления, екипирани за борба с безредици.

„Тук сме, за да покажем на нацистите, Бюрото за имиграционен и митнически контрол и Министерството на вътрешната сигурност, че не са добре дошли в Минеаполис“, каза Люк Римингтън, местен протестиращ. „Стойте настрана от нашия град, стойте настрана от нашия щат! Вървете си!“.

Според Ройтерс участниците в протеста в подкрепа на по-твърдата антиимиграционна политика са били крайнодесни активисти.

Протестите в Минеаполис и столицата на щата Минесота Сейнт Пол (двата града образуват обща агломерация и са наричани Градовете близнаци, The Twin Cities) в последно време се превърнаха в ежедневие, откакто Министерството на вътрешната сигурност на САЩ разположи там над 2000 свои служители за противодействие на незаконната имиграция и борба с престъпността.

Акциите на правоохранителните органи се посрещат на нож в либералните Градове близнаци. Гражданите недоволстват от това, че служителите на ICE организират акции за залавяне на мигранти, при които маскирани техни служители извеждат хора от автомобили и домове, използвайки агресивна тактика. Напрежението взе и жертва, Рене Гуд, американска гражданка и майка на три деца, застреляна от служител на ICE на 7 януари.

Във връзка с нестихващото напрежение в района губернаторът на щата, демократът Тим Уолц, който е критик и честа мишена на Тръмп, нареди „мобилизация“ на Националната гвардия за оказване на помощ в охраната на обществения ред. Говорител на Гвардията потвърди, че бойците ѝ са поставени в повишена готовност, но добави, че засега нейни сили не са разположени по улиците.

По темата

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
протести имиграционна политика Минеаполис сблъсъци Доналд Тръмп ICE Национална гвардия крайнодесни активисти незаконна миграция обществени безредици
Последвайте ни
Николай Младенов: Особено съм благодарен на президента Тръмп

Николай Младенов: Особено съм благодарен на президента Тръмп

Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Почина актьорът Иван Несторов

Почина актьорът Иван Несторов

Какво става след 31 януари с лева и еврото

Какво става след 31 януари с лева и еврото

pariteni.bg
Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 2 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 2 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

Любопитно Преди 2 часа

Певецът говори откровено за вярата, семейството, музиката, която прави и онази, която би искал да прави

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

България Преди 2 часа

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Любопитно Преди 3 часа

Много хора усещат разликата още в края на 30-те и началото на 40-те си години

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

България Преди 4 часа

Средната възраст на заболелите деца през този сезон е около 3-4-годишна възраст, тоест става дума за деца в детските градини

Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия

Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия

Свят Преди 5 часа

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата

<p>Смъртоносни лавини отнеха 8&nbsp;живота в австрийските Алпи</p>

Смъртоносни лавини отнеха 8 живота в австрийските Алпи

Свят Преди 5 часа

<p>Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме</p>

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Технологии Преди 6 часа

Доста хора забелязват това явление и смятат, че има проблем с устройството им, но всъщност, в повечето случаи, става дъма за съвсем нормална част от работата на смартфона. И все пак има начини консумацията на енергия да бъде намалена

Тодор Живков

18 януари: Арестът на бившия Бившия Първи в България

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

На Атанасовден – черна кокошка, огньове и „прибиране“ на зимата

На Атанасовден – черна кокошка, огньове и „прибиране“ на зимата

България Преди 7 часа

Църквата почита св. Атанасий Велики, много българи празнуват имен ден

Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

.

Тръмп: Време е Иран да потърси ново ръководство

Свят Преди 14 часа

Тръмп призова за край на 37-годишното управление на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей

Мицотакис: Срещата с Ердоган вероятно ще се състои в началото на февруари

Мицотакис: Срещата с Ердоган вероятно ще се състои в началото на февруари

Свят Преди 14 часа

„Датата все още не е фиксирана, но се надяваме това да стане в първите 10 дни на февруари“, заяви Мицотакис

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с изкуствен интелект

Любопитно Преди 15 часа

Артисти са обезпокоени от използването на техни изображения чрез генеративен изкуствен интелект

,

Премръзнал щъркел потърси спасение в малък параклис край Бургас

България Преди 15 часа

Спасителни екипи го намерили вторачен в икона

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Свят Преди 16 часа

Швеция води интензивни разговори с други държави от ЕС, както и с Норвегия и Великобритания, с цел изработване на общ отговор

,

Антонио Коща: ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия

Свят Преди 16 часа

"Засега координирам съвместен отговор от държавите членки на Европейския съюз по този въпрос", посочи Коща

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Дженифър Лорънс признава, че е загубила ролята на Шарън Тейт от Марго Роби, защото не била „достатъчно красива“!

Edna.bg

Фики е готов за Евровизия: „Ще покажа съвсем различна музика“

Edna.bg

Левски тренира във фитнеса

Gong.bg

Отлична Малена Замфирова отстрани канадка за 1/4-финал в Банско

Gong.bg

Само по NOVA: Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина

Nova.bg

Леден вятър и студ в неделя

Nova.bg