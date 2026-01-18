Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата

П ротестиращи за и против строгата имиграционна политика на правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сблъсъци помежду си в Минеаполис, предаде Асошиейтед прес.

Голяма група протестиращи се появи в центъра на града и влезе в стълкновение с доста по-малка група хора, които демонстрираха в подкрепа на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), един от основните федерални органи, натоварени с изпълнението на по-строгите мерки за борба с незаконната миграция.

Противниците на твърдолинейната имиграционна политика успяха да прогонят опонентите си и накараха най-малко един от хората от другия лагер да свали фланелката си заради надпис на нея, с който не бяха съгласни.

Джейк Ланг, организатор на протеста в подкрепа на правителствената политика, който освен срещу имигрантите беше и с антиислямска насоченост, беше видимо пострадал, с охлузвания и белези по главата. Той беше обявил по-рано, че ще „изгори Корана“ на стълбите пред Кметството, но засега не е ясно дали е изпълнил намерението си. Ланг е десен инфлуенсър и един от участниците в щурма на Капитолия от 6 януари, помилвани от Тръмп, а наскоро обяви, че ще се кандидатира за сенатор от Флорида.

Наред с физическите и словесни сблъсъци демонстрантите от двете страни се замеряха със снежни топки и балони с вода. Напрежението приключи, след като на мястото пристигнаха полицейски подкрепления, екипирани за борба с безредици.

„Тук сме, за да покажем на нацистите, Бюрото за имиграционен и митнически контрол и Министерството на вътрешната сигурност, че не са добре дошли в Минеаполис“, каза Люк Римингтън, местен протестиращ. „Стойте настрана от нашия град, стойте настрана от нашия щат! Вървете си!“.

Според Ройтерс участниците в протеста в подкрепа на по-твърдата антиимиграционна политика са били крайнодесни активисти.

Протестите в Минеаполис и столицата на щата Минесота Сейнт Пол (двата града образуват обща агломерация и са наричани Градовете близнаци, The Twin Cities) в последно време се превърнаха в ежедневие, откакто Министерството на вътрешната сигурност на САЩ разположи там над 2000 свои служители за противодействие на незаконната имиграция и борба с престъпността.

Акциите на правоохранителните органи се посрещат на нож в либералните Градове близнаци. Гражданите недоволстват от това, че служителите на ICE организират акции за залавяне на мигранти, при които маскирани техни служители извеждат хора от автомобили и домове, използвайки агресивна тактика. Напрежението взе и жертва, Рене Гуд, американска гражданка и майка на три деца, застреляна от служител на ICE на 7 януари.

Във връзка с нестихващото напрежение в района губернаторът на щата, демократът Тим Уолц, който е критик и честа мишена на Тръмп, нареди „мобилизация“ на Националната гвардия за оказване на помощ в охраната на обществения ред. Говорител на Гвардията потвърди, че бойците ѝ са поставени в повишена готовност, но добави, че засега нейни сили не са разположени по улиците.