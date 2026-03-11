България

Слави Трифонов с остър коментар за Петрохан и кмета на София

Той критикува градоначалника, че е дарил голяма сума пари по частна сметка на един от починалите в трагедията с хижа "Петрохан"

11 март 2026, 15:33
Слави Трифонов с остър коментар за Петрохан и кмета на София
Източник: БТА

"Днес две водещи теми размазаха опорките на ПП-ДБ. Първо: По темата "Петрохан" пътят на парите основно води до кмета на София Васил Терзиев".

Това обяви във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов. Той критикува градоначалника, че е дарил голяма сума пари по частна сметка на един от починалите в трагедията с хижа "Петрохан" и го обвини в лъжа.

Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

"Защо през цялото време лъже? Защо са дарени лично по сметката на сектант, а не на въпросната организация, ако е вярвал, че тия болни мозъци ще опазват природата?", попита Трифонов.

"Позволявам си да използвам такива определения, защото още нещо стана ясно: Не е имало външна намеса по време на самоубийствата", обяви Трифонов.

"Второ: По темата избори. Министърът на електронното управление на ПП-ДБ Георги Шарков не е годен да заема този пост. Защото, на база на декларацията, прочетена от Станислав Балабанов днес в парламента, и последвалото изслушване на министъра в пленарната зала, безапелационно стана ясно, че съмненията в честността на предстоящия вот на 19 април са огромни", смята Трифонов.

"Огромни са заради това, че икономическите и политически кръгове на ПП-ДБ ще контролират изборите", подчерта Трифонов.

"На мен ми омръзна, бесен съм и милост няма да има! Вбесете се и вие!", призова Трифонов.
 

