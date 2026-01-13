Свят

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Смъртта на Рене Гуд е с политическо значение, "в която хора както отляво, така и отдясно са стигнали до своите заключения", а инцидентът предизвика масови протести срещу ICE и остра реакция от кмета на Минеаполис

13 януари 2026, 14:50
Как Марко Рубио стана от

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп
Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага
Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП

Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП "Стрезимировци"
Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална
Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро
Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции
Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж
Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Ф едерални следователи в САЩ ще се изправят пред редица сложни въпроси при определянето дали фаталната стрелба по жена от федерален агент в Минеаполис януари месец е била оправдана, казаха експерти. Местни и национални служители са разказали драстично различни версии за инцидент, който предизвика протести в цялата страна, предаде ВВС.

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Няколко видеоклипа показват как агентът на американските имиграционни и митнически служби (ICE) Джонатан Рос стреля и убива Рене Гуд, на 37 години, докато тя е била зад волана на своята бордо Honda в жилищен квартал на северния град.

  • Във видеото: Хиляди на протест срещу имиграционната служба ICE в Минеаполис

Президентът Доналд Тръмп и неговата администрация описаха Гуд като „терорист“, който се е опитвал да прегази агента на ICE, докато държавни служители заявиха, че Гуд, майка на три деца, се е опитвала да напусне местопроизшествието. Бивши служители на правоприлагащите органи казаха пред ВВС, че прегледът на инцидента може правдоподобно да установи, че агентът е бил оправдан в използването на смъртоносна сила, защото е смятал Гуд за заплаха. Но те казаха, че силните публични изявления на служители на Тръмп в подкрепа на Рос непосредствено след стрелбата биха могли да усложнят разследването на ФБР. „Когато имате толкова голямо влияние и контрол, като всеки казва, че (стрелбата) вече е оправдана, преди фактите да са установени... мисля, че там възникват проблеми“, каза бившият специален агент на ФБР Робърт Д'Амико.

Служители цитират видеозаписи

Местни и федерални служители са цитирали видеозаписи от инцидента, за да подкрепят своите интерпретации на събитието. Множество ъгли показват агенти на ICE, приближаващи кола по средата на улицата и искащи от шофьора – Гуд – да излезе. Един от агентите след това дръпва дръжката на вратата откъм шофьора. Докато превозното средство започва да се движи напред, агент, стоящ пред колата - Рос, който също е снимал - насочва оръжие и стреля по лицето на Гуд три пъти, включително през предния и страничния прозорец на автомобила. Колата се отклонява от полицаите и се разбива отстрани на пътя.

Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Местни и щатски служители казват, че видеоклиповете показват, че Гуд не е била заплаха, тъй като се е отклонявала от агента. Федерални служители, междувременно, казват, че видеоклиповете са доказателство, че Гуд се е опитвала да блъсне колата си в офицера и че единственият му избор е бил да използва смъртоносна сила. Но бивши служители на правоприлагащите органи казаха пред ВВС, че преценките и на двете страни по спора е трябвало да бъдат отложени, докато не бъде завършено пълно разследване. „Това е политически натоварена ситуация, в която хора както отляво, така и отдясно са стигнали до своите заключения, преди разследването дори да е започнало“, каза Кен Грей, бивш агент на ФБР и професор в катедрата по криминално правосъдие на Университета на Ню Хейвън.

Оправдаване на смъртоносна сила

При анализирането дали служителят на ICE е бил оправдан в стрелбата по Гуд, следователите ще трябва да сравнят действията на Рос във видеоклиповете с политиката на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) относно използването на смъртоносна сила. Бивши служители на правоприлагащите органи казаха, че предишен инцидент, при който Рос е бил ранен по време на дежурство - както и бързите решения, които е трябвало да вземе относно нивото на заплаха - вероятно ще бъдат разгледани от федералните следователи като предоставящи това официално оправдание. Според политиката на DHS, агентите имат право да използват смъртоносна сила, ако смятат, че са изложени на риск от смърт, непосредствена заплаха от смърт или тежка телесна повреда, каза Грей. Специфична клауза гласи, че служителите не могат да стрелят по движещо се превозно средство, освен ако някой в колата не заплашва служителя или ако превозното средство не е „управлявано по начин, който заплашва да причини смърт или сериозно физическо нараняване“ и „няма други обективно разумни средства за защита, което включва излизане от пътя на превозното средство“.

Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Съгласно политиката, служителите имат право да стрелят по заплашващо лице в превозното средство, но не могат да се опитват да спрат колата, като стрелят по нея. Грей каза, че Гуд може да не се е опитвала умишлено да прегази агента. „Но от гледна точка на служителя или агента, всичко, което той знае, е, че тази кола е на път да го блъсне“, каза той. „Ако бях поставен в същата ситуация, мисля, че щях да стрелям.“ Федералните служители, провеждащи прегледа, също ще вземат предвид, че само месеци по-рано Рос е бил влачен от кола и ранен, след като се е сблъскал с някой друг в превозно средство. Инцидентът може да го е убедил, че Гуд представлява подобна заплаха, казаха експерти по правоприлагане.

Три изстрела 

Д'Амико каза, че дори ако служителите решат, че първият изстрел на Рос по Гуд е бил оправдан, може да бъде по-трудно да се оправдаят вторият и третият изстрел, които Рос е произвел, след като превозното средство се е отдалечило от него. Той добави, че е било лесно да се намери оправдание за използване на смъртоносна сила по време на арести, направени по време на собствената му кариера, например когато заподозрян е посягал към неуточнен предмет. Но това не означавало, че такава сила винаги е била най-добрият курс на действие. „Мисля, че ще установят, че (стрелбата) е била оправдана“, каза Д'Амико. „Но само защото можете да стреляте, не означава, че трябва.“

Реконструиране на местопроизшествието

В процеса на преглед федералните агенти ще разгледат и доказателства извън видеоклиповете, включително физическо и цифрово реконструиране на местопроизшествието, каза Кристофър Пиехота, бивш ръководител на програмите за наука и технологии на ФБР. Свидетелски показания, информация за миналото на Рос и Гуд и подробности за това какво друго се е случвало тази сутрин ще им помогнат да изследват това, което Пиехота нарече „цялостност“ на обстоятелствата. Служители на Минесота заявиха, че федералното правителство им е попречило да участват в разследването. А губернатор Тим Уолц изрази опасения, че разследване, проведено само от федерални служители, може да бъде пристрастно. Местни служители заявиха, че ще проведат собствен преглед. Щатът също така съди федералното правителство заради разполагането на ICE там.

Битка за юрисдикция

Този случай, който включва федерален служител, попада под юрисдикцията на федералното правителство, според Грей. Въпреки това, Д'Амико каза, че е необичайно да се виждат служители на администрацията да стигат до заключения за стрелба, преди да са събрани всички доказателства. В дните след убийството на Гуд, министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и президентът Доналд Тръмп направиха публични изявления, казвайки, че служителят на ICE е имал право да стреля по Гуд. Д'Амико каза, че агентите на ФБР ще съберат фактите за случилото се, но предупреди, че окончателното определяне на оправдаността на стрелбата може да бъде „неблагоприятно повлияно“ от политиката около нея. „Ако сте в комисия за преглед на стрелба за Министерството на вътрешната сигурност и вашият секретар каза, че е оправдано, вашият президент каза, че е оправдано, и вашият вицепрезидент каза, че е оправдано, как тогава гледате на фактите и казвате „Не мисля, че е оправдано“?“, каза Д'Амико.

Кръв в снега и гняв по улиците - Америка след убийството на Рене Гуд
17 снимки
Минеаполис убийство протести
Минеаполис убийство протести
Минеаполис убийство протести
Минеаполис убийство протести

 

Източник: BBC    
Фатална стрелба Федерален агент Минеаполис Разследване Оправдана смъртоносна сила Видео доказателства Политическа намеса ICE Рене Гуд Спор за юрисдикция
Последвайте ни

По темата

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 7 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 9 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 8 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 8 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е до магазина

Свят Преди 11 минути

Полицията призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Свят Преди 24 минути

Властите оценяват риска от замърсяване в района

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

България Преди 2 часа

Хората са притеснени, че екоравновесието в района ще бъде застрашено

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

България Преди 2 часа

Здравните власти следят ситуацията ежедневно, като целта е да бъдат въведени навременни мерки, които да помогнат вълната да премине по-леко

Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Свят Преди 2 часа

Филмът „KPop Demon Hunters“ бързо се превърна в анимационна сензация след излизането си през юни - в рамките на два месеца той стана най-гледаният филм на Netflix за всички времена, а песента „Golden“ зае първо място в класацията Billboard Hot 100 само седмици след пускането си

<p>БНБ с предупреждение към търговците</p>

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

България Преди 2 часа

Главният касиер на БНБ Стефан Цветков призовава банкнотите да се пазят чисти и напомня: всяка умишлено повредена евробанкнота се задържа и не се възмездява

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Любопитно Преди 3 часа

Причината за това решение е защитата на психичното му здраве, тъй като според близки източници, той е бил негативно повлиян от многократното споделяне на негови снимки и отбелязване в публикации в социалните медии от страна на майка му и баща му

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

България Преди 3 часа

Още в първия си работен ден след празниците депутатите ще обсъждат предложения за машинно гласуване, преброителни комисии и нови правила за изборите през 2026 г.

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Туристическата поредица стартира в ефир на 24 януари от 16:00 ч.

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Любопитно Преди 3 часа

Новата Барби е част от инициативата на Mattel да даде възможност на повече хора да видят себе си в образа на Барби

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

България Преди 3 часа

Това заяви директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Любопитно Преди 3 часа

Венера навлиза във Водолей и носи както късмет и нови възможности, така и предизвикателства – вижте кои зодии ще се радват на успех и кои трябва да внимават

<p>Президентът&nbsp;обяви кога ще връчи втория мандат</p>

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

България Преди 3 часа

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Любопитно Преди 3 часа

Един добър оргазъм има силата да „пренастрои“ мозъка, като освобождава химични вещества, които ни карат да се чувстваме добре, включително допамин и окситоцин

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

България Преди 3 часа

Посегателството е извършено на 6 януари в къща в столичния квартал „Обеля“

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

Свят Преди 4 часа

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Джулия Робъртс без грим, без филтри и с чувство за хумор.Как разсмя Instagram?

Edna.bg

Гласът, който задава трудните въпроси: ЧРД на Мариян Станков – Мон Дьо

Edna.bg

Новият треньор на Реал: Говорих с Шаби Алонсо, ще се борим за всички трофеи

Gong.bg

Мбапе пропусна първата тренировка на Арбелоа

Gong.bg

БНБ към търговците: Не приемайте надраскани евробанкноти, те не се възмездяват

Nova.bg

Борисов: Терзиев трябва да остане, за да се види как управлява ПП–ДБ

Nova.bg