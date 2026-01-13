Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Ф едерални следователи в САЩ ще се изправят пред редица сложни въпроси при определянето дали фаталната стрелба по жена от федерален агент в Минеаполис януари месец е била оправдана, казаха експерти. Местни и национални служители са разказали драстично различни версии за инцидент, който предизвика протести в цялата страна, предаде ВВС.

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Няколко видеоклипа показват как агентът на американските имиграционни и митнически служби (ICE) Джонатан Рос стреля и убива Рене Гуд, на 37 години, докато тя е била зад волана на своята бордо Honda в жилищен квартал на северния град.

Във видеото: Хиляди на протест срещу имиграционната служба ICE в Минеаполис

Президентът Доналд Тръмп и неговата администрация описаха Гуд като „терорист“, който се е опитвал да прегази агента на ICE, докато държавни служители заявиха, че Гуд, майка на три деца, се е опитвала да напусне местопроизшествието. Бивши служители на правоприлагащите органи казаха пред ВВС, че прегледът на инцидента може правдоподобно да установи, че агентът е бил оправдан в използването на смъртоносна сила, защото е смятал Гуд за заплаха. Но те казаха, че силните публични изявления на служители на Тръмп в подкрепа на Рос непосредствено след стрелбата биха могли да усложнят разследването на ФБР. „Когато имате толкова голямо влияние и контрол, като всеки казва, че (стрелбата) вече е оправдана, преди фактите да са установени... мисля, че там възникват проблеми“, каза бившият специален агент на ФБР Робърт Д'Амико.

Служители цитират видеозаписи

🚨🇺🇸 FBI INVESTIGATING GOOD'S TIES TO ACTIVIST GROUPS



The investigation just expanded.



FBI agents are now looking into Renee Good's possible connections to activist groups that were organizing against ICE operations in Minneapolis, in addition to reviewing the shooting itself.… pic.twitter.com/8YJxn85YFI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 13, 2026

Местни и федерални служители са цитирали видеозаписи от инцидента, за да подкрепят своите интерпретации на събитието. Множество ъгли показват агенти на ICE, приближаващи кола по средата на улицата и искащи от шофьора – Гуд – да излезе. Един от агентите след това дръпва дръжката на вратата откъм шофьора. Докато превозното средство започва да се движи напред, агент, стоящ пред колата - Рос, който също е снимал - насочва оръжие и стреля по лицето на Гуд три пъти, включително през предния и страничния прозорец на автомобила. Колата се отклонява от полицаите и се разбива отстрани на пътя.

Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Местни и щатски служители казват, че видеоклиповете показват, че Гуд не е била заплаха, тъй като се е отклонявала от агента. Федерални служители, междувременно, казват, че видеоклиповете са доказателство, че Гуд се е опитвала да блъсне колата си в офицера и че единственият му избор е бил да използва смъртоносна сила. Но бивши служители на правоприлагащите органи казаха пред ВВС, че преценките и на двете страни по спора е трябвало да бъдат отложени, докато не бъде завършено пълно разследване. „Това е политически натоварена ситуация, в която хора както отляво, така и отдясно са стигнали до своите заключения, преди разследването дори да е започнало“, каза Кен Грей, бивш агент на ФБР и професор в катедрата по криминално правосъдие на Университета на Ню Хейвън.

Оправдаване на смъртоносна сила

При анализирането дали служителят на ICE е бил оправдан в стрелбата по Гуд, следователите ще трябва да сравнят действията на Рос във видеоклиповете с политиката на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) относно използването на смъртоносна сила. Бивши служители на правоприлагащите органи казаха, че предишен инцидент, при който Рос е бил ранен по време на дежурство - както и бързите решения, които е трябвало да вземе относно нивото на заплаха - вероятно ще бъдат разгледани от федералните следователи като предоставящи това официално оправдание. Според политиката на DHS, агентите имат право да използват смъртоносна сила, ако смятат, че са изложени на риск от смърт, непосредствена заплаха от смърт или тежка телесна повреда, каза Грей. Специфична клауза гласи, че служителите не могат да стрелят по движещо се превозно средство, освен ако някой в колата не заплашва служителя или ако превозното средство не е „управлявано по начин, който заплашва да причини смърт или сериозно физическо нараняване“ и „няма други обективно разумни средства за защита, което включва излизане от пътя на превозното средство“.

Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Съгласно политиката, служителите имат право да стрелят по заплашващо лице в превозното средство, но не могат да се опитват да спрат колата, като стрелят по нея. Грей каза, че Гуд може да не се е опитвала умишлено да прегази агента. „Но от гледна точка на служителя или агента, всичко, което той знае, е, че тази кола е на път да го блъсне“, каза той. „Ако бях поставен в същата ситуация, мисля, че щях да стрелям.“ Федералните служители, провеждащи прегледа, също ще вземат предвид, че само месеци по-рано Рос е бил влачен от кола и ранен, след като се е сблъскал с някой друг в превозно средство. Инцидентът може да го е убедил, че Гуд представлява подобна заплаха, казаха експерти по правоприлагане.

Три изстрела

Д'Амико каза, че дори ако служителите решат, че първият изстрел на Рос по Гуд е бил оправдан, може да бъде по-трудно да се оправдаят вторият и третият изстрел, които Рос е произвел, след като превозното средство се е отдалечило от него. Той добави, че е било лесно да се намери оправдание за използване на смъртоносна сила по време на арести, направени по време на собствената му кариера, например когато заподозрян е посягал към неуточнен предмет. Но това не означавало, че такава сила винаги е била най-добрият курс на действие. „Мисля, че ще установят, че (стрелбата) е била оправдана“, каза Д'Амико. „Но само защото можете да стреляте, не означава, че трябва.“

Реконструиране на местопроизшествието

В процеса на преглед федералните агенти ще разгледат и доказателства извън видеоклиповете, включително физическо и цифрово реконструиране на местопроизшествието, каза Кристофър Пиехота, бивш ръководител на програмите за наука и технологии на ФБР. Свидетелски показания, информация за миналото на Рос и Гуд и подробности за това какво друго се е случвало тази сутрин ще им помогнат да изследват това, което Пиехота нарече „цялостност“ на обстоятелствата. Служители на Минесота заявиха, че федералното правителство им е попречило да участват в разследването. А губернатор Тим Уолц изрази опасения, че разследване, проведено само от федерални служители, може да бъде пристрастно. Местни служители заявиха, че ще проведат собствен преглед. Щатът също така съди федералното правителство заради разполагането на ICE там.

Битка за юрисдикция

Този случай, който включва федерален служител, попада под юрисдикцията на федералното правителство, според Грей. Въпреки това, Д'Амико каза, че е необичайно да се виждат служители на администрацията да стигат до заключения за стрелба, преди да са събрани всички доказателства. В дните след убийството на Гуд, министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и президентът Доналд Тръмп направиха публични изявления, казвайки, че служителят на ICE е имал право да стреля по Гуд. Д'Амико каза, че агентите на ФБР ще съберат фактите за случилото се, но предупреди, че окончателното определяне на оправдаността на стрелбата може да бъде „неблагоприятно повлияно“ от политиката около нея. „Ако сте в комисия за преглед на стрелба за Министерството на вътрешната сигурност и вашият секретар каза, че е оправдано, вашият президент каза, че е оправдано, и вашият вицепрезидент каза, че е оправдано, как тогава гледате на фактите и казвате „Не мисля, че е оправдано“?“, каза Д'Амико.