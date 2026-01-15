Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Ф едерален имиграционен агент застреля мъж в Минеаполис, съобщиха градските власти, призовавайки обществеността да „запази спокойствие“ седмица след като агенти застреляха и убиха американка в същия град. (*Във видеото: Служител на имиграционните власти в САЩ застреля жена в автомобила ѝ)
„Разбираме, че има гняв“, написаха властите на града в Средния Запад в X, добавяйки, че „град Минеаполис отново изисква ICE да напусне града и щата незабавно“.
Служители на Министерството на вътрешната сигурност потвърдиха стрелбата в публикация в X. Те заявиха, че „нелегален имигрант от Венецуела“ е бил спрян за проверка и е оказал съпротива при ареста, предаде АФП.
„Докато субектът и правоприлагащите органи се бореха на земята, двама субекта излязоха от близък апартамент и също атакуваха правоприлагащия орган с лопата за сняг и дръжка на метла“, каза министерството.
След това полицаят „изстрелял защитен изстрел, за да защити живота си“, уцелвайки първоначалния заподозрян в крака.
Избраните представители в Минеаполис и щата Минесота осъдиха действията на агентите на Министерството на вътрешната сигурност, включително тези от Имиграционната и митническа служба (ICE).
Във видео, публикувано в социалните мрежи, губернаторът на Минесота Тим Уолц осъди „хаоса, смута и травмата, които федералното правителство нанася на нашата общност“, описвайки разпити от врата на врата от „въоръжени, маскирани, недостатъчно обучени“ агенти на ICE