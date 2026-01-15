Свят

Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Той е бил нелегален имигрант, спрян е за проверка, но е оказал съпротива при ареста

15 януари 2026, 07:36
Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?

САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?
Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Ф едерален имиграционен агент застреля мъж в Минеаполис, съобщиха градските власти, призовавайки обществеността да „запази спокойствие“ седмица след като агенти застреляха и убиха американка в същия град. (*Във видеото: Служител на имиграционните власти в САЩ застреля жена в автомобила ѝ)

„Разбираме, че има гняв“, написаха властите на града в Средния Запад в X, добавяйки, че „град Минеаполис отново изисква ICE да напусне града и щата незабавно“.

Агент уби жена в Минеаполис и това може да взриви САЩ

Служители на Министерството на вътрешната сигурност потвърдиха стрелбата в публикация в X. Те заявиха, че „нелегален имигрант от Венецуела“ е бил спрян за проверка и е оказал съпротива при ареста, предаде АФП.

„Докато субектът и правоприлагащите органи се бореха на земята, двама субекта излязоха от близък апартамент и също атакуваха правоприлагащия орган с лопата за сняг и дръжка на метла“, каза министерството.

"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена от имиграционните служби в САЩ

След това полицаят „изстрелял защитен изстрел, за да защити живота си“, уцелвайки първоначалния заподозрян в крака.

Избраните представители в Минеаполис и щата Минесота осъдиха действията на агентите на Министерството на вътрешната сигурност, включително тези от Имиграционната и митническа служба (ICE).

Агенти на митническата и гранична служба на САЩ простреляха двама души в Портланд

Във видео, публикувано в социалните мрежи, губернаторът на Минесота Тим Уолц осъди „хаоса, смута и травмата, които федералното правителство нанася на нашата общност“, описвайки разпити от врата на врата от „въоръжени, маскирани, недостатъчно обучени“ агенти на ICE

Източник: БГНЕС    
Минеаполис венецуелец нелегален мигрант стрелба
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

Как да почистим правилно ушите на кучето си

<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Преди 1 ден
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Преди 1 ден
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Преди 1 ден
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Преди 1 ден

Бихте ли се доверили на изкуствен интелект да ви подстриже косата?

Стартираща компания представя своите машинки за подстригване, задвижвани от изкуствен интелект

Автономният автобус, който шофира сам: Първият по улиците на Токио вече е факт

Автобусът има максимална скорост от 40 км в час и е оборудван с 11 камери и 5 лидарни системи, или технологии, които могат да измерват разстоянието и да създават 3D карти на околните райони

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Родригес също така заяви, че Каракас е освободил 406 политически затворници

Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

При инцидента е увреден стълб на уличното осветление

Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Франция ще открие и консулство в Гренландия

Евакуация на блок в Пловдив заради пожар

Пострада възрастно семейство

Два милиона украинци се укриват от мобилизация

Федоров: Нашата цел е да променим системата

<p>Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират</p>

Трифонов обвини ПП-ДБ, че не знаят какво искат

САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

През ноември Тръмп обеща "да спре за постоянно" миграцията от всички "страни от Третия свят"

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Тя ще оскъпи полиците за „Гражданска отговорност” при тези, които имат провинения на пътя

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

Радев: Парламентът има нужда от техническо време за тези изборни промени

Протест за машинен вот в центъра на София

На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините"

Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в "12 без 5"

ГЕРБ по принцип подкрепя гласуване със сканиращи машини

<p>Кой е Ти Джей Санд&nbsp;- работникът, който освирка Тръмп</p>

Директорът по комуникациите на Белия дом каза, че Тръмп е дал "подходящ и недвусмислен отговор" на работника

Променят закона за референдумите

Предвижда се по-лесно предлагане и провеждането на референдуми

Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

Саня Бланшард и Джордан Лантри предизвикаха спектакъл пред изумените пътници, когато бяха свалени от самолета заради нарушаване на реда преди излитането от международното летище в Маями

