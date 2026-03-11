Зендая провокира в Париж: Сватбена визия и мистерия около Том Холанд

Н а фона на слуховете за сватба с Том Холанд, Зендая се появи на ревюто на Louis Vuitton по време на Седмицата на модата в Париж. За събитието тя избра стилен тоалет от модната къща, който вече изглежда е вдъхновен от булчински стил.

Как впечатли Зендая

Като посланик на марката, актрисата присъства на ревюто на колекцията есен-зима 2026–2027 на Louis Vuitton.

За събитието тя носеше уникална бяла рокля-риза от марката с впечатляваща заострена яка.

Втората част от облеклото беше пола с обемен балон подгъв с асиметрична дължина.

Зендая завърши визията с широк черен кожен колан и обувки с остър връх.

Новата ѝ къса прическа също привлече вниманието, добавяйки допълнителна елегантност към ансамбъла.

Бижуто, което заглуши всички съмнения

Звездата допълни визията си с диамантени обеци и няколко пръстена. Най-обсъжданият беше златен пръстен, който носеше на кутрето на лявата си ръка.

Както е добре известно, преди това на този пръст блестеше годежен пръстен с голям камък, който Холанд ѝ беше подарил.

Въпреки че двойката не е потвърдила лично слуховете за тайна сватба, последните изяви на актрисата не само подхранват спекулациите, но и оставят малко съмнения.

Освен това, стилистът на Зендая, Лоу Роуч, потвърди новия статус на двойката с нотка на хумор в коментар пред журналисти.

„Сватбата вече се е състояла. Пропуснал си я… Много е вярно“, каза той с усмивка.

Какво е известно за годежа на актьорите

Годежът на Зендая и Том стана публичен, след като актрисата се появи на наградите „Златен глобус“ през 2025 г. Тя впечатли публиката не само с роклята си, но и с голям диамантен годежен пръстен.

По-късно стана ясно, че Холанд е предложил брак през декември 2024 г., след като е получил разрешение от родителите на булката. Според баща му, Доминик, той е планирал внимателно предложението.