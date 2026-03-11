МАЕ с безпрецедентно решение, Тръмп реагира

М еждународната агенция за енергията (МАЕ) обяви освобождаване на 400 млн. барела петрол от резервите си, което е най-голямото в историята на организацията.

Това съобщи ръководителят на МАЕ Фатих Бирол в изявление, предавано онлайн на страницата на организацията.

"Конфликтът в Близкия изток се отразява силно на световните енергийни пазари, като Азия е най-силно засегната", посочи Бирол.

Решението за освобождаване на количества от стратегическите резерви е било взето единодушно от 32-те членки на МАЕ, подчерта той.

Освобождаването ще се осъществи във времева рамка, която е най-подходящата за условията, в които се намира всяка страна, като повече подробности ще бъдат съобщени допълнително, отбеляза Бирол.

Президентът на САЩ похвали "огромното въздействие" на решението.

"Мисля, че имаме огромно, всъщност невероятно въздействие върху света", каза Тръмп, след като получи думата от френския президент Еманюел Макрон, който председателстваше днешната видео-среща на Г-7.

Тръмп говори след препоръка на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за освобождаване на 400 милиона барела петрол, най-големият подобен ход в историята на МАЕ, в опит да се ограничат покачващите се цени на суровия петрол на фона на американско-израелската война срещу Иран.

Страните от Г-7 сега трябва да решат дали да последват препоръката на МАЕ. Франция, Италия, Германия, Великобритания и Япония вече сигнализираха, че ще го направят.