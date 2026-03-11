В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване на изборите за народни представители на 19 април, реши Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседанието си.

В отговор на искане от ЦИК вчера от "Информационно обслужване" е постъпило писмо със списък на избирателните секции с над 299 избиратели. Броят на избирателните секции, в които ще се извършва машинно гласуване, се определя според предварителните избирателни списъци, в които са вписани над 299 избиратели, и те ще са 9354.

При произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме.

Списък със секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайта на ЦИК.

Серийните номера на десет машини за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори, бяха изтеглени вчера на случаен принцип в Министерството на електронното управление.

