Пожарът в автобус в Швейцария е бил умишлен

Ш вейцарски следователи заявиха днес, че не виждат терористичен мотив зад пожара в автобус в западната част на страната снощи, при който загинаха шестима души, а петима, включително представител на службата за спешна медицинска помощ - ранени, предаде ДПА.

Полицията в кантон Фрибур обаче подозира, че пожарът е бил предизвикан умишлен, каза неин говорител пред местни медии.

Според очевидци човек в ​​превозното средство се е залял с течност, преди да се самозапали.

Aвтобус се запали в Швейцария, има загинали

Говорителят на полицията заяви, че силите на реда са запознати с тази информация. Според него ще са нужни поне няколко дни, за да се идентифицират шестимата загинали при пожара в община Керцерс, но подчерта, че разследването продължава.

Прокуратурата е започнала „разследване по Наказателния кодекс“, а властите във Фрибур планират да дадат пресконференция този следобед, за да предоставят информация за текущата ситуация.