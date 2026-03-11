Свят

Рекорден брой кандидати за теста за работа в ЕС - 170 000 се състезават за около 1 500 места

Наличието на място дори за тези в резервния списък не е гарантирано

11 март 2026, 16:00
Рекорден брой кандидати за теста за работа в ЕС - 170 000 се състезават за около 1 500 места
Източник: iStock/Getty Images

Б роят на желаещите да се явят на теста за работа в Европейския съюз е надминал всички очаквания. 170 000 души са подали заявление, съобщи в сряда Европейският орган за подбор на персонал (EPSO), ден след края на крайния срок за кандидатстване.

За сравнение, при последното подобно състезание през 2019 г. кандидатите бяха едва 22 644 души, а прогнозите за тази година бяха около 50 000.

  • Какво следва за кандидатите?

Следващият етап включва когнитивни тестове и изпити, които ще се провеждат през следващите месеци. Успешните могат да кандидатстват за длъжности в институциите на ЕС на AD-5 ниво, с месечно възнаграждение около 6 000–7 000 евро, което предоставя възможност за кариерно израстване до по-високи позиции.

Въпреки това, на разположение са само около 1 500 позиции, а наличието на място дори за тези в резервния списък не е гарантирано.

  • Подготовка и подкрепа

Много държави-членки са стартирали кампании за насърчаване на своите граждани да кандидатстват, като някои дори покриват разходи за тренировки и предоставят менторска подкрепа. Това е начин да се коригира представянето на техните граждани в институциите на ЕС и да се засили влиянието им в дългосрочен план.

От изпитите ще отпаднат много незначителни подробности, изискващи енциклопедични знания, които рядко са полезни, коментира АП

  • Практически предизвикателства

За разлика от предишни години, тестовете през 2026 г. ще се провеждат виртуално, а не в оценъчни центрове. Експерти предупреждават, че организирането на изпити за толкова голям брой кандидати ще бъде логистично предизвикателство дори ако кандидатите бяха наполовина.

Тази рекордна конкуренция подчертава колко желани и престижни са добре платените и сигурни позиции в институциите на ЕС.

Източник: politico    
Кандидати за ЕС работа Европейски съюз Конкурс за работа в ЕС Когнитивни тестове Кариерно развитие Рекорден брой кандидати Виртуални изпити Логистични предизвикателства Високи заплати
Последвайте ни

По темата

Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Трагедията на Джуди Гарланд: Историята зад фаталния край на момичето, което търсеше щастието отвъд дъгата

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

Защо хора с ТЕЛК остават без пари при преосвидетелстване

Защо хора с ТЕЛК остават без пари при преосвидетелстване

pariteni.bg
Nissan обнови X-Trail и го направи по-технологичен

Nissan обнови X-Trail и го направи по-технологичен

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

Свят Преди 34 минути

Да се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

България Преди 39 минути

Недопустимо е служебен кабинет без мандат да проиграва сигурността на държавата в решителен за световния ред момент, смятат от формацията

Президентът на ЕС атакува с унищожителна реч режима в Иран

Президентът на ЕС атакува с унищожителна реч режима в Иран

Свят Преди 1 час

"Не трябва да има и една сълза за такъв режим", заяви тя

<p>Писмо до Тони&nbsp;Блеър: Епстийн &quot;приятел на&quot; Манделсън и &quot;близък до херцога на Йорк&quot;</p>

Великобритания публикува досиетата за Питър Манделсън и връзките му с Джефри Епстийн

Свят Преди 1 час

Манделсън отрича каквото и да е неправомерно поведение

,

Пътят към печалбата: Как момиче печели по 2000 долара на месец от старите си дрехи

Любопитно Преди 1 час

Нова вълна от млади предприемачи в Ню Йорк доказва, че отдаването на лични вещи под наем може да покрие значителна част от високите разходи за живот в мегаполиса

<p>Китайската система BeiDou - новият коз на Иран срещу Израел</p>

Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Свят Преди 2 часа

Експерти по разузнаването предполагат, че Китай може да е предоставил достъп до системата на Техеран

<p>Трифонов за Петрохан: Бесен съм и милост няма да има!&nbsp;</p>

Слави Трифонов с остър коментар за Петрохан и кмета на София

България Преди 2 часа

Той критикува градоначалника, че е дарил голяма сума пари по частна сметка на един от починалите в трагедията с хижа "Петрохан"

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

България Преди 2 часа

От пожарната уточняват, че ситуацията е под контрол

Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Свят Преди 2 часа

Мярката цели да овладее скока в цените на енергията на фона на войната с Иран

Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят

Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят

Любопитно Преди 2 часа

Историята разкрива как една неволна шега в мемоарите на Сара Фъргюсън за обувки назаем и брадавици е довела до едногодишно мълчание и трайно отчуждение между нея и принцеса Даяна, продължило до самата смърт на Лейди Ди през 1997 г.

Приливът на късмета: Шест зодии ще получат всичко, което искат

Приливът на късмета: Шест зодии ще получат всичко, което искат

Любопитно Преди 2 часа

Някои зодиакални знаци ще забележат значителни промени в професионалния и финансовия си живот до 15 март. Този период ще бъде благоприятен за печалби, нови проекти и стабилизиране на доходите

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

Свят Преди 3 часа

Киев се очакваше да остане без пари в края на месеца, но спасителен заем от МВФ и помощ от скандинавските и балтийските държави ще го държат платежоспособен

Белият дом

Районът около Белия дом е в локдаун

Свят Преди 3 часа

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 3 часа

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

,

„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Любопитно Преди 3 часа

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

ЕС постигна предварително споразумение за разширяване на санкциите срещу Иран

ЕС постигна предварително споразумение за разширяване на санкциите срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Предвижда се следващия понеделник то да бъде потвърдено на заседание на външните министри

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Dessy Travels за 100-те държави: Как да пътуваме смело, но и безопасно

Edna.bg

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Edna.bg

Откритие на Станимир Стоилов пред трансфер във Висшата лига

Gong.bg

17 минути променят всичко, Кински ще напусне Тотнъм

Gong.bg

САЩ са унищожили 16 ирански кораба, миниращи Ормузкия проток

Nova.bg

ЕК: Няма краткосрочна заплаха за европейските доставки на горива

Nova.bg