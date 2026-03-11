Рекорден брой кандидати за теста за работа в ЕС - 170 000 се състезават за около 1 500 места

Б роят на желаещите да се явят на теста за работа в Европейския съюз е надминал всички очаквания. 170 000 души са подали заявление, съобщи в сряда Европейският орган за подбор на персонал (EPSO), ден след края на крайния срок за кандидатстване.

За сравнение, при последното подобно състезание през 2019 г. кандидатите бяха едва 22 644 души, а прогнозите за тази година бяха около 50 000.

Какво следва за кандидатите?

Следващият етап включва когнитивни тестове и изпити, които ще се провеждат през следващите месеци. Успешните могат да кандидатстват за длъжности в институциите на ЕС на AD-5 ниво, с месечно възнаграждение около 6 000–7 000 евро, което предоставя възможност за кариерно израстване до по-високи позиции.

Въпреки това, на разположение са само около 1 500 позиции, а наличието на място дори за тези в резервния списък не е гарантирано.

Well there is clear interest in working in the EU Institutions!!



Incredible numbers applying for the EPSO exams.



Go n-éirí le gach duine - best of luck.



170,000 apply to take EU jobs test https://t.co/GT83dbxag4 — Micheal O Conchuir (@moconchuir) March 11, 2026

Подготовка и подкрепа

Много държави-членки са стартирали кампании за насърчаване на своите граждани да кандидатстват, като някои дори покриват разходи за тренировки и предоставят менторска подкрепа. Това е начин да се коригира представянето на техните граждани в институциите на ЕС и да се засили влиянието им в дългосрочен план.

От изпитите ще отпаднат много незначителни подробности, изискващи енциклопедични знания, които рядко са полезни, коментира АП

Практически предизвикателства

За разлика от предишни години, тестовете през 2026 г. ще се провеждат виртуално, а не в оценъчни центрове. Експерти предупреждават, че организирането на изпити за толкова голям брой кандидати ще бъде логистично предизвикателство дори ако кандидатите бяха наполовина.

Тази рекордна конкуренция подчертава колко желани и престижни са добре платените и сигурни позиции в институциите на ЕС.