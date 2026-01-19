Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"

И зпращането на войници на активна служба в щата Минесота за борба с имиграцията е абсурдна и противоконституционна идея, заяви днес кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай, цитиран от Асошиейтед прес.

Във видеото: "Добре, приятелю. Не съм ядосана на теб": Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд

Той призова демонстрантите да протестират мирно, за да не създават предлог за президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати в града американски военнослужещи.

Американският Пентагон е наредил на около 1500 войници в активна служба, базирани в Аляска, които се специализират за действия в арктически условия, да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота, съобщи "Вашингтон пост" на 18 януари, позовавайки се на представители на американското министерство на отбраната, цитиран от Ройтерс.

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Армията е разпоредила на подразделенията да се подготвят за разполагане в случай, че насилието в щата ескалира, се казва в статията.

В четвъртък американският президент Доналд Тръмп заплаши да приложи Закона срещу бунтовническата дейност (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. ред), ако властите в щата Минесота не попречат на протестиращите да атакуват имиграционните служители.

"Това е абсурдно, но няма да се оставим да бъдем сплашвани от действията на това федерално правителство", каза днес Фрай пред телевизия Си Ен Ен и добави: "Това не е честно, не е справедливо и e напълно противоконституционно".

"Няма да се поддадем на провокации. Няма да се противопоставим на хаоса на Доналд Тръмп с наш собствен хаос тук", каза още кметът на Минеаполис.

Хиляди жители на града упражняват правата си, гарантирани им от Първата поправка на конституцията на САЩ, и протестите са мирни, увери Фрай.

Заплахите на Тръмп за разполагане на военни части

През май 2020 г., след смъртта на Джордж Флойд в Минеаполис и последвалите широкомащабни протести, президентът Тръмп заплаши да използва Закона за въстанието (Insurrection Act) от 1807 г. за разполагане на активни военни части във Вашингтон и други градове. Тази заплаха предизвика остра реакция, включително от тогавашния министър на отбраната Марк Еспър, който публично заяви, че "не подкрепя позоваването на Закона за въстанието" и подчерта, че Националната гвардия е по-подходяща за поддържане на вътрешния ред, а активните сили трябва да бъдат крайна мярка. Впоследствие Националната гвардия беше разгърната, но не и активни военни части по този закон за тези конкретни протести.

По-скорошни случаи, през юни 2025 г., демонстрираха ескалация на федералната намеса. Тогава Тръмп разположи хиляди гвардейци от Националната гвардия и дори морски пехотинци в Лос Анджелис в отговор на протести срещу акции на Службата за имиграционен и митнически контрол (ICE). Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм категорично се противопостави, определяйки действията като "незаконни" и "безпрецедентни", твърдейки, че президентът действа като "тиранин". Федерален съдия, Чарлз Брейър, временно блокира разполагането, връщайки контрола над Националната гвардия на щата, но по-късно апелативен съд отмени това решение, позовавайки се на широките правомощия на президента.

Подобни опити за разполагане на Националната гвардия бяха блокирани и в Илинойс и Портланд от федерални съдилища, макар че в някои случаи апелативни съдилища по-късно позволяваха такива действия.

През януари 2026 г., ситуацията в Минеаполис ескалира допълнително след смъртта на Рене Гуд, американска гражданка, застреляна от служител на ICE. Това доведе до нови протести и засилване на напрежението между федералните власти и щатското управление. В отговор на действията на ICE, щатът Минесота и град Минеаполис заведоха съдебни дела срещу администрацията на Тръмп, а федерален окръжен съдия, Кейт Менендес, забрани на агентите на ICE да задържат мирни протестиращи без основателна причина.