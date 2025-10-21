Свят

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

Тръмп смята, че "и двете страни все още не са готови за преговори"

21 октомври 2025, 19:56
Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“

Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“
Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо
CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна
Никола Саркози влезе в затвора, адвокатът му подаде молба за освобождаване

Никола Саркози влезе в затвора, адвокатът му подаде молба за освобождаване
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ
11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че е отложил плановете за среща с руския си колега Владимир Путин, защото не иска разговорът да се окаже безрезултатен.

"Не искам да имам среща, която ще бъде загуба на време", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом и добави: "Не искам да си губим времето - ще видим какво ще се случи".

Планирането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща в момента е "преустановено“. Обяви по-рано днес журналистът на Ен Би Си Гарет Хаак в X, позовавайки се на източник в Белия дом.

"Планирането на срещата на върха Тръмп-Путин в Будапеща в момента е "преустановено", каза ми високопоставен служител на Белия дом", отбеляза Хаак.

Срещата Тръмп - Путин под въпрос

Той поясни, че телефонният разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров е бил "продуктивен", но президентът Тръмп смята, че "и двете страни все още не са готови за преговори, за да оправдаят провеждането им в момента".

Днес служител на администрацията на Тръмп заяви пред Си Ен Ен, че "няма планове" за среща на върха с Путин "в близко бъдеще". 

Припомняме, че ден преди това "Ройтерс" съобщи, че срещата на върха между президента на САЩ  и руския лидер в Будапеща е под заплаха поради отказа на Русия за незабавно прекратяване на огъня в Украйна.

Преговорите между Русия и САЩ за премахване на "дразнителите“ в двустранните отношения трябва да се проведат до края на есента, заяви в началото на октомври заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че техните дипломати водят "много задълбочена и сериозна“ работа по подготовката за предстоящата среща между р Путин и Тръмп в Будапеща.

Полският премиер Доналд Туск се обяви против провеждането на разговори между Владимир Зеленски и Путин в Будапеща.

"Ел Паис" писа, че предстоящата среща на Тръмп с Путин в Будапеща поставя ръководителите на институциите на ЕС и НАТО "в неудобно и неприятно положение", тъй като Путин и Тръмп възнамеряват да обсъдят руско-украинската война в страната от ЕС, но без участието на самия ЕС.

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Датата 23 октомври беше предположена от руските медии като възможна дата за срещата между държавния секретар и ръководителя на Министерството на външните работи на Русия. Тя трябваше да се проведе, за да се подготви нова лична среща между Тръмп и Путин в Будапеща.

Конкретни причини за отлагането на срещата не се споменават, но един от анонимните събеседници на Гарет смята, че това се дължи на много различните възгледи на Рубио и Лавров за това какъв би могъл да бъде приемлив край на руско-украинската война.

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

На 21 октомври от Кремъл обявиха, че "все още нямат представа“ кога може да се проведе срещата между Тръмп и Путин.

 

Източник: БГНЕС, Фокус, CNN    
Среща Тръмп-Путин Будапеща Руско-украинска война Доналд Тръмп Владимир Путин
Последвайте ни
Прекъснаха заседанието за момчето, задържано за намушкване на връстник в мол

Прекъснаха заседанието за момчето, задържано за намушкване на връстник в мол

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

ISW: Русия не приема нищо освен капитулация на Украйна

ISW: Русия не приема нищо освен капитулация на Украйна

Цената на златото се срина

Цената на златото се срина

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Само две автомобилни марки влизат в топ 10 на най-скъпите брандове в света

Само две автомобилни марки влизат в топ 10 на най-скъпите брандове в света

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 18 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 18 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 16 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 17 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Програмистът Иван Киров отпадна от “Игри на волята”

Програмистът Иван Киров отпадна от “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Бодибилдърката Радостина спечели място във Войната на племената

Украйна удължи военното положение и мобилизацията

Украйна удължи военното положение и мобилизацията

Свят Преди 1 час

Периодът на военното положение и всеобщата мобилизация в Украйна беше продължен до 3 февруари 2026 г.

Украйна и Европа подкрепят призива на Тръмп, Русия - не

Украйна и Европа подкрепят призива на Тръмп, Русия - не

Свят Преди 7 часа

Европейските лидери призоваха също за увеличаване на натиска върху Москва

ЕП сигнализира за вълна от насилие в Сърбия

ЕП сигнализира за вълна от насилие в Сърбия

Свят Преди 7 часа

Сърбия е поляризирана: ЕП алармира за китайско влияние и медиен натиск

Изненадващата част от тялото, която мъжете намират за секси, а жените крият

Изненадващата част от тялото, която мъжете намират за секси, а жените крият

Любопитно Преди 8 часа

Дори мъжете, които харесват мускулести и атлетични жени, споделят, че намират корема за секси и го предпочитат пред изваяни коремни мускули

ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

България Преди 8 часа

Стартирали са и конструктивни разговори между партньорите за Бюджет 2026

Министерството на финансите взе нов дълг за 300 млн. лева

Министерството на финансите взе нов дълг за 300 млн. лева

България Преди 8 часа

Общият размер на новия държавен дълг, набран на вътрешния и външния пазар през 2025 г., възлиза на около 17,1 милиарда лева

„Никога няма да те убия“: Публикацията на Кристен Бел за годишнината ѝ шокира феновете

„Никога няма да те убия“: Публикацията на Кристен Бел за годишнината ѝ шокира феновете

Любопитно Преди 8 часа

45-годишната актриса бе незабавно разкритикувана, тъй като октомври е месец за повишаване на осведомеността относно домашното насилие

Мъж от Пловдив отвлече и изтезава момиче в Германия, осъдиха го на 10 години

Мъж от Пловдив отвлече и изтезава момиче в Германия, осъдиха го на 10 години

България Преди 8 часа

Русиков бе обвинен за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, средна телесна повреда, нанесена по особено мъчителен начин

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Стрелча

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Стрелча

България Преди 9 часа

Сигналът за произшествието е подаден около 12:20 часа.

Комари са открити за първи път в Исландия

Комари са открити за първи път в Исландия

Свят Преди 9 часа

Климатичната криза прави страната по-гостоприемна за насекомите

ЕП прие реформата на шофьорските книжки в ЕС

ЕП прие реформата на шофьорските книжки в ЕС

Свят Преди 9 часа

Тя ще насърчи притежаването на електронни книжки.

Изненадващите ползи от 1000 крачки след вечеря

Изненадващите ползи от 1000 крачки след вечеря

Любопитно Преди 9 часа

Открий как кратката вечерна разходка подобрява храносмилането, сърдечното здраве, психическото благополучие и качеството на съня

Китайка откраднала историческо злато от френски музей

Китайка откраднала историческо злато от френски музей

Свят Преди 9 часа

Тя е задържана в Барселона

Сезонът на бургерите в Happy

Сезонът на бургерите в Happy

Любопитно Преди 9 часа

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Свят Преди 9 часа

Радев: Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало

Всичко от днес

От мрежата

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Къде тече река, носеща името на България

sinoptik.bg
1

Откриха потънал параход край Созопол

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

ПСВ Айндховен унижи Наполи и Конте

Gong.bg

Шеф в Байерн с разкрития за Олисе, Виртц, Волтемаде и как се правят трансферите в клуба

Gong.bg

На задържания за убийството в мол му прилоша в съда, линейка го откара в болница

Nova.bg

Колко ще ни струва да се качим на такси в столицата от 1 януари

Nova.bg