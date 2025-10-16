Свят

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Ушаков: Владимир Путин повтори позицията си, че ракетите „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле

16 октомври 2025, 22:36
Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща
Правителството на Франция оцеля и след двата вота на недоверие

Правителството на Франция оцеля и след двата вота на недоверие
Ключови разговори за мир и сигурност в Европа между Украйна и САЩ

Ключови разговори за мир и сигурност в Европа между Украйна и САЩ
Европа готви общ военен план: Дронове и ПВО срещу руски заплахи

Европа готви общ военен план: Дронове и ПВО срещу руски заплахи
Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ
Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна
Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич
Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

М осква съобщи, че ще започне „незабавно“ подготовката на среща на върха между президентите на Русия и САЩ.

Малко по-рано днес Владимир Путин и Доналд Тръмп се договориха в телефонен разговор, да се срещнат в Будапеща, предаде АФП.

Разговорът им се е състоя на фона на отслабващите през последните два месеца дипломатически усилия за мирно уреждане на войната в Украйна, след като срещата на върха между Путин и Тръмп в Аляска на 15 август не доведе до съществени резултати.

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

„Договорено е представителите на двете страни незабавно да започнат организацията на срещата на върха, която може да се проведе, например, в Будапеща“, заяви висшият съветник на Путин Юрий Ушаков.

Ушаков добави, че предложението срещата да се състои в Будапеща е дошло от Тръмп, а Путин „незабавно“ е подкрепил идеята.

„Разговорът беше изключително съдържателен, а същевременно много откровен и изпълнен с доверие“, посочи Ушаков, уточнявайки, че телефонната разговор е бил осъществена по руска инициатива.

„Владимир Путин повтори позицията си, че ракетите „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще нанесат сериозен удар върху отношенията между нашите страни, да не говорим за перспективите за мирно уреждане“, подчерта Ушаков.

Според него Тръмп е казал, че ще вземе предвид думите на Путин, преди да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски във Вашингтон утре.

По-рано днес президентът на САЩ сам посочи, че може да предложи на Зеленски ракети „Томахоук“, ако Русия не се съгласи да участва в мирни преговори.

Източник: БГНЕС    
Среща на върха Русия-САЩ Владимир Путин Доналд Тръмп Война в Украйна
Последвайте ни
Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

ФСБ: Опит за преврат в Русия

ФСБ: Опит за преврат в Русия

Тръмп заплаши да избие

Тръмп заплаши да избие "Хамас"

Предлагат здравната вноска да стане 10,8% от догодина

Предлагат здравната вноска да стане 10,8% от догодина

pariteni.bg
Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕК обяви план за укрепване на европейската отбрана

ЕК обяви план за укрепване на европейската отбрана

Свят Преди 1 час

ЕК: Русия представлява трайна заплаха в обозримо бъдеще

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Свят Преди 2 часа

Френските прокурори отказаха да идентифицират руския дисидент

Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

България Преди 3 часа

Лекият автомобил е бил управляван от 44-годишна жена

Полицията издирва 15-годишно момиче от Шумен

Полицията издирва 15-годишно момиче от Шумен

България Преди 5 часа

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа

Свят Преди 5 часа

Късно снощи "Хамас" предаде още две тела на Израел

Пускат под гаранция обвиняем за цигарената фабрика край Момково

Пускат под гаранция обвиняем за цигарената фабрика край Момково

България Преди 5 часа

Стойчо Захариев Иванов е с повдигнато обвинение, заедно с още четирима души, за държане на акцизни стоки в големи размери

Русия изпрати военноморски сили в Южнокитайско море

Русия изпрати военноморски сили в Южнокитайско море

Свят Преди 5 часа

Ходът идва на фона на напрежението между Китай, САЩ и съюзниците им в региона

<p>&quot;Звездата на смъртта&quot;: Подиграват се на Обама заради новия президентски център</p>

"Звездата на смъртта": Новият президентски център на Обама предизвиква подигравки в социалните мрежи

Свят Преди 5 часа

Българите вече пътуват без виза до Южна Африка

Българите вече пътуват без виза до Южна Африка

България Преди 6 часа

Краткосрочният безвизов престой е до 90 дни

От Стария Холивуд до Ню Йорк: Дженифър Лопес омагьоса с Dior (СНИМКИ)

От Стария Холивуд до Ню Йорк: Дженифър Лопес омагьоса с Dior (СНИМКИ)

Любопитно Преди 6 часа

Тоалетът, вдъхновен от Dior, идеално отразява аурата на героинята ѝ – жена, излъчваща богатство, чар и загадъчност

<p>Борис Джонсън: ChatGPT е фантастичен, помага и на простите хора</p>

Борис Джонсън призна, че пише книгите си с помощта на ChatGPT

Свят Преди 6 часа

Той призна, че използва платформата не само за анализи на произведения като "Одисея" на Омир, но и като помощник при писането на книги

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 6 часа

Лечители и Феномени излизат на битка за неприкосновеност

Внимавай какво казваш: 10 фрази, които нараняват дълбоко

Внимавай какво казваш: 10 фрази, които нараняват дълбоко

Любопитно Преди 6 часа

За мъжете и момчетата токсични изрази като „не плачи“ създават емоционални бариери

Нов „ангел“ на хоризонта: Емили Ратайковски завладя Victoria's Secret

Нов „ангел“ на хоризонта: Емили Ратайковски завладя Victoria's Secret

Любопитно Преди 6 часа

Емили Ратайковски покори подиума на Victoria's Secret в ослепителен дебют

Осъдиха младежа, пребил до смърт жена в Перник

Осъдиха младежа, пребил до смърт жена в Перник

България Преди 6 часа

Присъдата е осем години и шест месеца лишаване от свобода

БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството

БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството

България Преди 6 часа

Зафиров: Това управление нямаше да съществува без подкрепата на "ДПС-Ново начало"

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

3 зодии, които са на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Анджелина Джоли разкри подробности около развода с Брад Пит

Edna.bg

Президентът на FIGC отправи молба към Лега Серия А преди плейофите за Мондиал 2026

Gong.bg

Ружди Ружди и неговия треньор станаха почетни граждани на Павел баня

Gong.bg

Доналд Тръмп: Ще се срещна с Путин в Будапеща за преговори за Украйна

Nova.bg

Пожар в индустриалната зона в Сливен

Nova.bg