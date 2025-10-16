Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

М осква съобщи, че ще започне „незабавно“ подготовката на среща на върха между президентите на Русия и САЩ.

Малко по-рано днес Владимир Путин и Доналд Тръмп се договориха в телефонен разговор, да се срещнат в Будапеща, предаде АФП.

Разговорът им се е състоя на фона на отслабващите през последните два месеца дипломатически усилия за мирно уреждане на войната в Украйна, след като срещата на върха между Путин и Тръмп в Аляска на 15 август не доведе до съществени резултати.

„Договорено е представителите на двете страни незабавно да започнат организацията на срещата на върха, която може да се проведе, например, в Будапеща“, заяви висшият съветник на Путин Юрий Ушаков.

Ушаков добави, че предложението срещата да се състои в Будапеща е дошло от Тръмп, а Путин „незабавно“ е подкрепил идеята.

„Разговорът беше изключително съдържателен, а същевременно много откровен и изпълнен с доверие“, посочи Ушаков, уточнявайки, че телефонната разговор е бил осъществена по руска инициатива.

„Владимир Путин повтори позицията си, че ракетите „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще нанесат сериозен удар върху отношенията между нашите страни, да не говорим за перспективите за мирно уреждане“, подчерта Ушаков.

Според него Тръмп е казал, че ще вземе предвид думите на Путин, преди да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски във Вашингтон утре.

По-рано днес президентът на САЩ сам посочи, че може да предложи на Зеленски ракети „Томахоук“, ако Русия не се съгласи да участва в мирни преговори.