CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

Очакваната среща между Рубио и руския му колега Сергей Лавров е временно спряна, съобщи служител на Белия дом пред CNN

21 октомври 2025, 10:55
Н адеждите на Доналд Тръмп за бърза втора среща с Владимир Путин може да бъдат отложени, след като източници, запознати с въпроса, съобщиха пред CNN, че очакваната предварителна среща между ключовите външнополитически съветници на двамата световни лидери тази седмица е била отложена – поне засега.

(Във видеото: Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща)

Тръмп заяви в четвъртък, след телефонен разговор с Путин, че двамата „са се съгласили следващата седмица да се проведе среща на нашите висши съветници“.

Рубио заяви от какво зависи срещата между Путин и Тръмп

„Първоначалните срещи на Съединените щати ще бъдат водени от държавния секретар Марко Рубио, заедно с различни други хора, които предстои да бъдат определени,“ написа той в платформата Truth Social.

Въпреки това, очакваната среща между Рубио и руския му колега Сергей Лавров е временно спряна, съобщи служител на Белия дом пред CNN. Засега не е ясно защо срещата няма да се състои тази седмица, въпреки че един от източниците посочва, че Рубио и Лавров имали различни очаквания относно евентуален край на руската инвазия в Украйна.

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Не е ясно и как това отлагане ще се отрази на очакваната среща между Тръмп и Путин, планирана да се проведе в Будапеща, Унгария.

„Президентът Тръмп последователно работи за намиране на мирно и дипломатическо решение за прекратяване на тази безсмислена война и за спиране на убийствата“, заяви заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели пред CNN и добавя: „Той смело води разговори с всички страни и ще направи всичко по силите си, за да постигне мир.“

В понеделник Рубио и Лавров са провели телефонен разговор, по време на който са обсъдили „следващите стъпки“ след телефонния разговор между двамата президенти миналата седмица, свързан с възможен край на конфликта в Украйна, според кратко съобщение на Държавния департамент на САЩ. В него се казва, че Рубио „е подчертал значението на предстоящите ангажименти като възможност Москва и Вашингтон да си сътрудничат за постигане на трайно решение на руско-украинската война, в съответствие с визията на президента Тръмп.“

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

От Кремъл описаха разговора като „конструктивна дискусия“, която е засегнала „възможни конкретни стъпки за изпълнение на разбирателствата“, постигнати между Тръмп и Путин по време на техния разговор.

Според източник, запознат с въпроса, след разговора между Рубио и Лавров американските представители са стигнали до извода, че руската позиция не се е развила достатъчно отвъд максималистичните си искания. Засега, според същия източник, Рубио вероятно няма да препоръча провеждането на срещата между Путин и Тръмп следващата седмица, но е възможно двамата дипломати да разговарят отново по-късно през седмицата.

Изминаха повече от два месеца, откакто Тръмп проведе последната си лична среща с Путин в Анкъридж, Аляска. Срещата, която продължи почти три часа, приключи без споразумение, макар и двамата лидери да изразиха оптимизъм за постигнат напредък.

САЩ подготвят среща между Тръмп и Путин

Оттогава Тръмп публично призова Киев и Москва „незабавно да прекратят войната“.

„Отиваш по бойната линия, където и да е тя. Иначе е прекалено сложно. Никога няма да можеш да го разбереш. Спираш по бойната линия,“ каза Тръмп пред журналисти в събота.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Доналд Тръмп Владимир Путин Среща на върха Отлагане Украйна Руско-украинска война Дипломатически преговори Мирно решение Марко Рубио Сергей Лавров
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 4 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 4 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 2 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 3 часа

